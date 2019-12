Durante la giornata di sabato 28 dicembre, Saturno si troverà in quadratura al segno del Capricorno, dando una mano ai nativi del segno in ambito sentimentale, rendendola gratificante; mentre l'Ariete dovrà prestare attenzione ad alcuni cambiamenti nella propria relazione di coppia. Una configurazione planetaria di successo apre nuove opportunità ai nativi del Leone, mentre la Bilancia metterà in risalto la propria bellezza interiore.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di sabato 28 dicembre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo sabato 28 dicembre 2019 segno per segno

Ariete: potreste iniziare a notare alcuni cambiamenti all'interno della vostra relazione di coppia durante la giornata di sabato. Cercate di non cedere a facili lusinghe, poiché dovete mantenere una vostra dignità e far capire all'altra persona che non può lasciarvi e prendervi a suo piacimento. Se siete single potreste ritrovare armonie perdute e che credevano dimenticate. Sul posto di lavoro Mercurio vi aiuta a imprimere una svolta dinamica alla vostra attività professionale, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Voto - 7,5

Toro: gli influssi del Sole in trigono al segno del Capricorno vi donano un momento positivo per la vostra carriera professionale. State svolgendo un ottimo lavoro, ma attenzione alla salute che ultimamente sembra essere in calo. Sul fronte sentimentale avrete un forte bisogno di introspezione, esplorare nuovi angoli della vostra relazione di coppia e valutare e iniziare nuovi progetti per il futuro. I cuori solitari riusciranno a ritrovare la pace in loro stessi, voltando pagina e vedendo le cose dal loro lato positivo. Voto - 8

Gemelli: avrete la possibilità di trascorrere più tempo assieme alla vostra famiglia durante la giornata di sabato. Ciò contribuirà parecchio per quanto riguarda la sfera sentimentale, regalando ampie soddisfazioni soprattutto per i nati nella terza decade.

Se siete single le amicizie saranno un punto importante per voi. Nel lavoro le energie non vi mancheranno, e lavorerete con il sorriso sulle labbra, pronti a svolgere tutti gli incarichi che avrete da portare a termine. Voto - 8,5

Cancro: configurazione astrale piuttosto contrastante per voi nativi del segno. In ambito sentimentale Urano vi guarda benefico dal segno del Toro, permettendovi di far venire al pettine alcuni nodi della vostra relazione di coppia. Delusioni per i single, ma anche incontri intriganti che piaceranno ai più focosi. In ambito lavorativo avete bisogno di pensare più a fondo ad una situazione che vi vede coinvolti in terza persona. Dovrete analizzare alcuni errori commessi in precedenza per tornare sulla buona strada. Voto - 7

Leone: una configurazione astrale ottimale vi permette di aprire la vostra mente a nuove strade per quanto riguarda il lavoro.

Qualche nuova idea nella vostra mente vi potrà permettere di portare qualche novità nel vostro modus operandi giornaliero. In ambito sentimentale avrete voglia di condividere i vostri sogni e obiettivi con la vostra anima gemella, tuttavia è importante che siate onesti, esponendo anche gli ostacoli che ci sono tra voi e i vostri obiettivi. Se siete single lasciate scorrere un pò di tempo prima di rimettervi a caccia della vostra anima gemella. Voto - 7,5

Vergine: Venere in trigono al segno dell'Acquario vi aiuta a trovare gente nuova qualora siate single, ma anche sul posto di lavoro dove alcune nuove conoscenze potrebbero tornarvi presto utili per portare a termine i vostri incarichi e dare inizio a nuovi lavori molto simolanti per voi nativi del segno.

Sul fronte amoroso vi toccherà accettare le richieste del partner, anche se le troverete fuori luogo e fuori dai vostri interessi. Siate gentili ma soprattutto continuate sempre a mostrare amore verso la vostra dolce metà. Per i cuori solitari sarà una giornata favorevole, utile per uscire con gli amici e trovare l'amore. Voto - 8

Bilancia: Mercurio illumina il vostro cielo durante la giornata di sabato. In ambito sentimentale punterete molto sulla vostra bellezza interiore per fare colpo sulla vostra anima gemella. Magari facendo qualcosa insieme, oppure un piccolo giro in città potrebbero essere delle buone idee per stimolare ulteriormente l'amore che provate l'uno per l'altro.

Se siete single il fascino non vi mancherà, ma trovare qualcuno con cui condividerlo potrebbe essere difficile. Se avete trovato un lavoro avete preso ormai confidenza e questo vi mette più a vostro agio. Voto - 8,5

Scorpione: Marte in quadratura al vostro segno, assieme a Venere in Acquario, vi permettono di trovare un maggiore equilibrio nelle vostre relazioni personali durante la giornata di sabato, soprattutto in quella con il vostro partner, dove l'affiatamento di coppia sarà su livelli molto buoni per fare qualcosa di diverso dal solito. Se siete single potreste organizzarvi per queste ultime giornate dell'anno e renderle indimenticabili.

In quanto a lavoro qualche imprevisto potrebbe rallentarvi, con qualche ritardo nel completamento delle vostre mansioni. Voto - 7,5

Sagittario: una discreta configurazione astrale, formata da Giove e Sole nel buon segno vicino del Capricorno, portano una bella ripresa per in ambito sentimentale, aprendovi a nuovi amori che sorgono per voi molto facilmente all’orizzonte per voi single nati nella terza decade. Le relazioni fisse saranno mosse da una certa vitalità, utile per mantenere vivace il vostro rapporto. Nel lavoro state affrontando situazioni difficili da gestire. Mantenete la calma e pianificate accuratamente la vostra giornata.

Voto - 7,5

Capricorno: momento molto positivo per la vostra vita sentimentale e passionale durante la giornata di sabato. Mercurio, Giove e Sole vi guardano benefici dall'alto, rendendo la vostra relazione di coppia particolarmente gratificante soprattutto per i nati nella seconda decade. I cuori solitari saranno poco concentrati a trovare l'amore, preferendo mettersi in gioco in altri ambiti. Per quanto riguarda il lavoro potrete risolvere egregiamente molti problemi professionali e rafforzare il rapporto con i colleghi, superando incomprensioni del passato. Voto - 8

Acquario: a Venere in quadratura si aggiunge la Luna nel vostro cielo.

La positività dovrà essere usata a vostro esclusivo vantaggio. Non dovete curarvi di altri se non di voi stessi, del vostro lavoro e delle cose che vi interessano. Proprio al lavoro sarà una giornata intensa, nella quale dovrete dimostrare con fermezza le vostre decisioni. In ambito sentimentale sarà il momento di sfruttare le vostre energie per mettere in piedi una relazione di coppia molto stabile. I single avranno particolari ambizioni durante la giornata di sabato. Voto - 8,5

Pesci: con Marte e Mercurio in angolo armonico il vostro fascino e il vostro intelletto sono al massimo e sarete capaci di sfruttarli al meglio, soprattutto in ambito sentimentale dove troverete sicuramente un modo per fare colpo sulla vostra anima gemella.

I single dovranno studiare meglio i loro piani per farsi notare da una persona in particolare. Per quanto riguarda il lavoro svolgere le vostre mansioni in squadra vi aiuterà parecchio nelle vostre mansioni, soprattutto per i nativi nella prima e nella terza decade. Voto - 8,5