Durante la giornata di venerdì 20 dicembre, i nativi Capricorno avranno Saturno dalla propria parte e avranno intenzione di fare nuovi progetti in ambito sentimentale, mentre Leone prenderà delle iniziative per iniziare nuovi entusiasmanti progetti. Acquario sarà particolarmente interessato a portare avanti la propria relazione di coppia, mentre Gemelli inizierà a prepararsi in vista delle festività. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di venerdì 20 dicembre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo venerdì 20 dicembre 2019 segno per segno

Ariete: la Luna sarà in opposizione al vostro segno e potrebbe giocarvi qualche scherzo in merito al vostro andamento finanziario.

Il lavoro procede bene, ciò nonostante cercate di non commettere errori in investimenti che potrebbero rivelarsi rischiosi. Per quanto riguarda i sentimenti, Sentite un’esigenza di intimità con la vostra dolce metà. Ricercare una dimensione che sia tutta per voi due, non sarà difficile grazie a Mercurio nel vostro cielo. Se siete single potrete sperare in una risposta che attendete da tempo o nel ritorno di una persona a voi cara. Voto - 7

Toro: Marte in opposizione al vostro segno zodiacale completa una configurazione astrale di tutto rispetto per la giornata di venerdì.

Al lavoro la vostra mente è molto attiva in questo periodo e vi guiderà nelle vostre mansioni e raggiungere il successo. In ambito sentimentale Urano vi darà tutto il suo sostegno. Non importa ciò che accadrà, sappiate che tutto procederà per il meglio. Per quanto riguarda i cuori solitari, potrete sfruttare questo momento favorevole per iniziare nuove avventure. Voto - 8

Gemelli: gli influssi di Saturno nel segno del Capricorno, vi rendono particolarmente entusiasti. La sfera sentimentale si rivelerà particolarmente interessante, dove il romanticismo fiorisce in voi e nella vostra relazione di coppia, favorendone l'affiatamento. I single si concentreranno parecchio sui propri amici in vista delle festività natalizie, ormai alle porte. Per quanto riguarda il lavoro, la tensione inizierà a diminuire e con sé anche il carico di lavoro, permettendovi di poter riprendere fiato.

Voto - 8,5

Cancro: cercate di organizzare i vostri impegni in modo da sfruttare ogni momento e non spendere inutilmente energie durante la giornata di venerdì. La Luna in quadratura al segno della Bilancia vi toglie le energie, dunque non sprecatele. In ambito sentimentale è il momento adatto per fare chiarezza riguardo alcune questioni rimaste in sospeso tra voi e il partner. Se siete single avrete un bel po’ di pensieri per la testa, tanto da preoccuparvi poco di trovare l'amore. Nel lavoro, stanno per arrivarvi cospicui introiti frutto del vostro impegno. Cercate di essere equilibrati e di mettere da parte qualcosa. Voto - 7,5

Leone: Mercurio in trigono al segno del Sagittario, vi darà una mano ad abbandonare eventuali timori sul posto di lavoro. Infatti, riuscirete a superarli e riavere nuovamente fiducia in voi stessi, prendendo nuove iniziative per nuovi progetti.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, vi sentirete molto attraenti e vi potrebbe venir voglia di mettere alla prova il vostro fascino con molta disinvoltura, specie se siete nati nella terza decade. Per i single i dubbi che avevate su una persona in particolare svaniranno e potrete decidere più facilmente se è davvero la persona che fa per voi. Voto - 8

Vergine: gli influssi di Saturno nel segno amico del Capricorno si faranno sentire parecchio durante la giornata di venerdì. In amore sarete predisposti ad essere molto coraggiosi e avventurosi nell'affrontare i problemi che si presenteranno nella vostra relazione.

Saprete come superarli se starete insieme al partner. I single dovranno fare affidamento agli amici per venire a capo ad un impegno importante. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Se non volete che qualcuno vi scavalchi e che prenda il vostro posto nel cuore dei vostri superiori, sarà meglio che vi diate da fare per mostrare quanto valete in realtà. Voto - 7,5

Bilancia: darete sfogo alla vostra voglia di festeggiare durante la giornata di venerdì. Non solo la vostra voglia di divertimento vi permetterà di riprendervi mentalmente, ma inoltre tornerete ad essere creativi e chi lo sa, magari potreste anche fare degli incontri fortunati, specie se siete nati alla fine del segno.

In ambito sentimentale potreste essere in disaccordo con alcune persone della vostra famiglia, ma voi in ogni caso seguirete il vostro istinto. Per quanto riguarda il lavoro sarete in grado di sfruttare al meglio le vostre capacità e metterci tutto il vostro impegno in quello che sapete fare meglio. Voto - 8,5

Scorpione: Marte stazionario nel vostro cielo, completa una configurazione astrale fortemente votata verso i sentimenti. In amore infatti avrete una gran voglia di spezzare la vostra routine e fare qualcosa di diverso dal solito che possa stupire la vostra anima gemella. Se siete single sentirete la necessità di chiudere dei percorsi e iniziarne di nuovi.

Nel lavoro, potrete ben apprezzare la vostra concretezza, che vi permetterà di risolvere parecchi degli arretrati sul lavoro ma non solo. Voto - 8,5

Sagittario: Mercurio in congiunzione al vostro segno zodiacale durante la giornata di venerdì, vi rende molto euforici, con la voglia di trascorrere del tempo in compagnia dei vostri cari o dei vostri amici, soprattutto se siete single. In ambito sentimentale forse questo periodo è quello che aspettavate da tempo, un'occasione per cambiare quello che non vi piace più e portare nuova linfa nella vostra relazione di coppia. In ambito lavorativo, se vi è capitato qualcosa di inaspettato, per il momento rimanete fermi e riflettete un momento per riuscire a trovare una soluzione.

Voto - 7,5

Capricorno: Saturno nel vostro cielo influenzerà positivamente la vostra giornata, mettendovi voglia di applicare dei cambiamenti in meglio nella vostra relazione sentimentale. Ciò nonostante prima di agire, consultate il vostro partner per non commettere errori. Alcuni single sentiranno forte il desiderio di sperimentare nuove emozioni e non si fermeranno davanti a nulla. Sul posto di lavoro concludete un impegno professionale importante con la vostra consueta competenza, guadagnandovi l’apprezzamento generale. Voto - 8

Acquario: con la Luna in trigono rispetto al segno della Bilancia, la sfera sentimentale crea malcontento tra voi e il partner.

Per questo motivo, durante la giornata di venerdì, vi concentrate parecchio su tale ambito, cercando di recuperare diversi punti. Se siete single non lasciatevi prendere dalle emozioni per una relazione sentimentale che non porterebbe a nulla di buono. In ambito lavorativo potreste essere alquanto nervosi, ciò nonostante riuscirete ancora a fare bene il vostro lavoro. Voto - 7

Pesci: Marte in trigono al segno dello Scorpione rende la vostra giornata un po’ più difficile del solito. Ultimamente siete un po’ troppo irritati, forse da qualcuno o qualcosa, oppure, come spesso vi accade, anche senza motivo e in ambito sentimentale l'affiatamento di coppia ne risentirà parecchio.

Se siete single meglio dedicarsi ai propri amici per il momento, piuttosto che ad avventure amorose sterili. Sul posto di lavoro, svolgere le vostre mansioni vi sembrerà più faticoso del solito. Cercate di essere più ottimisti. Voto - 7