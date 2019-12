L'Oroscopo del mese di dicembre si preannuncia abbastanza positivo per tutti, ma vede favoriti i segni di Terra (Capricorno, Toro e Vergine). L'ultimo mese dell'anno porterà emozioni e novità anche per i segni di Acqua (Cancro, Pesci e Scorpione). Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni astrologiche segno per segno dell'oroscopo di dicembre 2019.

L'oroscopo del mese di dicembre 2019: le previsioni dei 12 segni zodiacali

Ariete: in questi giorni siete un po' tesi, approfittate di queste giornate dicembrine per rallentare un po' i vostri ritmi, avete bisogno di riposo per farvi trovare in piena forma per il periodo natalizio.

Toro: ci sono ottime opportunità da cogliere, basta saperle vedere. In questo momento ciò che vi piace è esattamente quello di cui avete bisogno. Concedetevi un bel regalo di Natale, ve lo siete proprio meritato.

Gemelli: dicembre vi regala un po' di emozioni. Favoriti gli incontri, soprattutto verso la fine del mese. Se siete single vivrete un flirt intenso. Se siete in coppia avrete voglia di coccole, magari davanti ad un bel camino acceso di fianco all'albero di Natale.

Cancro: questo è il segno della coppia, di chi ha bisogno di un riferimento stabile nella propria vita.

Se siete in coppia dovete mantenere la calma, non avete motivi per temere un tradimento. Sono solo paranoie.

Leone: questo è il momento ideale per consolidare il vostro rapporto di coppia. Per i single, invece, non è escluso un incontro fatale. Non rinchiudetevi in casa e non siate troppo pessimisti, da Natale fino a fine mese le stelle vi sorridono.

Vergine: le previsioni del mese di dicembre sono positive per quasi tutti i nativi. Se siete in coppia vivrete delle splendide giornate con il vostro partner.

Se siete single questo è il momento adatto per trovare l'anima gemella. In arrivo un 2020 stellare.

Bilancia: in quest'ultimo periodo siete molto indaffarati, forse fin troppo. Avete un sacco di cose da fare ma il tempo a disposizione non basta mai. Non preoccupatevi e mantenete la calma.

Scorpione: un mese all'insegna delle pause che vi aiuteranno a capire tante cose. Se siete in coppia fate attenzione a non discutere troppo con il partner. Se siete single non abbiate fretta di lanciarvi in una nuova storia, riflettete bene prima di prendere impegni.

Sagittario: dopo un periodo caratterizzato da alcuni cambiamenti dovuti a Giove, arriva anche per voi un bel momento di stabilità. Concedetevi un po' di sano relax per affrontare al meglio il periodo natalizio.

Capricorno: stelle favorevoli. L'arrivo del fortunato Giove nel vostro segno favorisce i cambiamenti. In questo ultimo mese dell'anno è molto importante chiarire eventuali incomprensioni con il partner. Chi è single potrebbe trovare l'amore proprio negli ultimi giorni di dicembre. Chi è in coppia deve fare attenzione a non rovinare il rapporto.

Acquario: a dicembre evitate le scenate di gelosia. Se siete in coppia non è un bel momento per litigare con il vostro partner. Il Sole e Urano tifano per voi, se decidete di osare vi supporteranno alla grande.

Pesci: l’oroscopo di dicembre 2019 è positivo per la maggior parte dei nativi. Avete molta fiducia nei vostri mezzi e questo è un bene. Avrete voglia di spendere ma fate attenzione a non esagerare. Se siete single non fatevi troppi problemi, divertitevi.