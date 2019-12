L'Oroscopo della settimana dal 23 al 29 dicembre 2019 è pronto a decretare quali saranno i segni fortunati da lunedì a domenica nei sette giorni che verranno. In analisi quindi la settimana ultima di questo mese, con in primo piano la giornata del 25 di Natale e quella della Vigilia. Ovviamente cresce l'ansia per l'attesa di conoscere anche come saranno quelle relative a Santo Stefano insieme a quella del 31 dicembre di San Silvestro, nonché la tensione riposta su tutto l'anno 2020: di questo ne parleremo molto presto nei prossimi articoli.

Intanto concentriamoci sul periodo in analisi in questo contesto. Diciamo subito che le effemeridi, in relazione ai sei segni relativi alla seconda sestina, ovvero compresi da Bilancia a Pesci, sottolineano il momento straordinario riservato al Capricorno (voto 10). Il meraviglioso segno di Terra sarà interessato da un transito di notevole pregio, l'arrivo della Luna nel segno proprio il giorno di Natale: l'Astro d'Argento porterà la posizione "top del giorno" al segno. Con piacere, segnaliamo altri due segni altrettanto positivi: Acquario (voto 8) e Sagittario (voto 7).

Le previsioni zodiacali da lunedì 23 a domenica 29 dicembre invece vedono abbastanza a rilento il periodo per la Bilancia (voto 6), lo Scorpione (voto 6) e anche per i Pesci (voto 6).

Voti, previsioni e stelle della settimana

Bilancia: voto 6. Settimana poco interessante, valutata con due giornate abbastanza "pesanti" (lunedì e martedì), tre discrete (mercoledì, giovedì e domenica) e due ottime (venerdì e sabato). In questo caso l'Astrologia applicata al vostro segno consiglia di giocare le carte migliori proprio in quei due unici giorni "super-fortunati". Vediamo quali sono andando a togliere il velo dalla classifica stelline posta a seguire:

★★★★★ venerdì 27, sabato 28;

★★★★ mercoledì 25 (Natale), giovedì 26, domenica 29;

★★★ lunedì 23 dicembre;

★★ martedì 24 dicembre 2019 (Vigilia).

Scorpione: voto 6.

Sufficiente la parte finale del periodo, decisamente molto positiva invece la parte iniziale e centrale, entrambe viste abbastanza in positivo. Comunque vi vogliamo rassicurare sul fatto che, se il periodo sarà affrontato con le dovute cautele non mancherà di dare piccole ma significative soddisfazioni. Vediamo quando converrà agire e quando invece stare vigili. Iniziamo pure ad analizzare le stelline estrapolate dalle effemeridi:

★★★★★ martedì 24 (Vigilia), mercoledì 25 dicembre (Natale);

★★★★ lunedì 23, giovedì 26, domenica 29;

★★★ venerdì 27 dicembre;

★★ sabato 28 dicembre 2019.

Sagittario: voto 7. Su linee positive quasi tutto il periodo, anche se non sarà esente da momenti al alto tasso di rischio (vedi le giornate di sabato e domenica). Ottima la presenza della Luna in Sagittario di lunedì e le cinque stelle attribuite alla Vigilia e a Natale!

Prestare un po' di attenzione però a giovedì e a venerdì, quest'ultimo si profila abbastanza "impegnativo" per gli affari e le finanze, tenetelo a mente, ok? Scopriamo le stelline settimanali:

Top del giorno lunedì 23 dicembre - Luna nel segno;

lunedì 23 dicembre - Luna nel segno; ★★★★★ martedì 24 (Vigilia), mercoledì 25 (Natale);

★★★★ giovedì 26, venerdì 27;

★★★ sabato 28 dicembre;

★★ domenica 29 dicembre.

Capricorno: voto 10. Valutato decisamente al "top della settimana", forte dell'arrivo nel comparto della Luna in Capricorno proprio il giorno dedicato al Santo Natale. Per voi nativi insomma è previsto un boom non indifferente sul lato sentimentale (Luna nel segno), ma anche ottime possibilità nella professione e nel lavoro in generale (Mercurio in Capricorno).

Vediamo di analizzare punto per punto ogni singolo giorno della settimana scoprendo le relative stelline attribuite da lunedì fino a domenica. Il responso:

Top del giorno mercoledì 25 dicembre (Natale) - Luna nel segno;

mercoledì 25 dicembre (Natale) - Luna nel segno; ★★★★★ lunedì 23, giovedì 26, domenica 29 - Mercurio in capricorno ;

; ★★★★ martedì 24 (Vigilia di Natale), venerdì 27, sabato 28.

Acquario: voto 8. Pessima (purtroppo!) la Vigilia e il Natale, ma molto buona la parte finale del periodo, merito di una Luna in Acquario bella e vincente soprattutto in amore e negli affetti in generale. Prendete eventualmente le contro-misure ad un problema che state attualmente vivendo con il partner, ovviamente sfruttando le quattro giornate migliori riservate a voi dalle stelle, ok?

Mettete pure in conto una "giocosa" risoluzione di eventuali conflitti o, almeno, una pausa ben accetta da tutti. Pronte le stelline di vostra competenza:

Top del giorno sabato 28 dicembre - Luna nel segno;

sabato 28 dicembre - Luna nel segno; ★★★★★ giovedì 26, venerdì 27, domenica 29;

★★★★ lunedì 23 dicembre;

★★★ martedì 24 dicembre (Vigilia);

★★ mercoledì 25 dicembre (Natale).

Pesci: voto 6. Valutato sulla linea appena tangibile della sufficienza, il periodo sotto osservazione non mancherà di regalare qualche ottima giornata. Diciamo che l'avvio e la fine del periodo soddisferà in pieno eventuali aspettative, poi nella parte centrale invece dovrete metterci molto impegno.

Discreta la Vigilia e il Natale. Vediamo come sono stati sistemati i prossimi sette giorni:.

★★★★★ lunedì 23 e sabato 28;

★★★★ martedì 24 (Vigilia), mercoledì 25 (Natale) e domenica 29;

★★★ giovedì 26 dicembre;

★★ venerdì 27 dicembre 2019.

Classifica stelline settimanale segno per segno

In evidenza a seguire la scaletta riepilogativa generale messa a punto in modo puntuale e precisa, come sempre espressa attraverso la classifica della settimana. Il periodo in oggetto, come da titolo, interessa i giorni da lunedì 23 a domenica 29 dicembre, valida in questi casi per l'intero comparto zodiacale. Pronti a scoprire i migliori ed i peggiori del momento?

Vediamo il responso astrale segno per segno:

1° Capricorno , voto 10 segno al " top della settimana ";

, voto 10 segno al " "; 2° Cancro, voto 9;

3° Toro e Acquario, voto 8;

4° Gemelli, Leone e Sagittario, voto 7;

5° Vergine, Bilancia, Scorpione e Pesci, voto 6;

6° Ariete, voto 5.

Il riscontro periodico interessante l'oroscopo settimanale dal 23 al 29 dicembre, dunque ingegnato sulla quarta settimana del mese attuale è arrivato a termine. Vi esortiamo come sempre a non disertare i prossimi appuntamenti con le previsioni, la consueta classifica con le stelle quotidiane e le pagelle riguardanti il lasso temporale compreso tra il 30 dicembre 2019 ed il 5 gennaio 2020.