Nuovo appuntamento con l'Oroscopo del giorno 11 dicembre. Gli astri sono pronti a rivelare l'andamento della giornata di metà settimana. Sarà una giornata molto movimentata per i nativi dei Gemelli a causa di una montagna di cose da fare. Per le persone dell'Acquario ci sono miglioramenti nel campo economico.

Nel dettaglio, l'astrologia della giornata di mercoledì e le previsioni segno per segno.

L'oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Periodo positivo sia nel campo dell'amore che in quello sentimentale.

Chi ha il cuore libero è avvantaggiato e si diverte più degli altri. Anche le coppie riscoprono nel partner tante qualità che avevano un po' sottovalutato negli ultimi tempi. Non lasciatevi trascinare in qualche impresa poco sicura, non sempre può andare bene. La prudenza non è mai troppa, soprattutto negli affari.

Toro – Finalmente trovate il coraggio di scacciare via il passato e di rifarvi una vita. Questo vale soprattutto per coloro che hanno affrontato una separazione o che sono stati mollati proprio nell'esatto momento che credevano di poter fare il grande passo.

Approfittate di questa giornata per trascorrere un po' di tempo in famiglia. Non c'è niente di più accogliente di una casa ricca di atmosfera sana e pacifica. Cogliete l'opportunità di ricaricare le batterie. Domani avrete bisogno di molta energia.

Gemelli – Periodo parecchio movimentato, molti di voi hanno un bel da fare. Le nuove conoscenze non vi fanno paura e non avete il timore di impegnarvi. Cercate di vivere tutto con naturalezza e date una possibilità a chi vi sta vicino di conoscere la vostra vera personalità. Anche in campo lavorativo siete molto abili nel vedere opportunità valide che gli altri non riescono a cogliere al volo.

Previsioni di mercoledì 11 dicembre: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Periodo in cui avete molta grinta e fiducia in voi stessi. Questo vi aiuta a chiarire alcune situazioni scomode con colleghi o con il datore di lavoro. Fino a ieri siete stati sottomessi, ora dovete esprimere tutte le vostre opinioni, sempre nel rispetto reciproco. Di sicuro riuscite a togliervi qualche sassolino dalla scarpa. Le coppie spensierate sono più portate a fare progetti per il futuro. Positiva ogni idea di divertimento, anche se avete figli.

Coinvolgerli renderà magica la vostra vacanza o gita.

Leone – In questa giornata potreste trovarvi al centro di situazioni ambigue da risolvere al più presto. Se non lo fate, rischiate di portare dietro gli strascichi per un bel po' di tempo. Anche nel lavoro è meglio avere delle idee più chiare, in modo tale da poter dare buoni consigli ai vostri clienti o poter concludere un progetto tosto. Negli affari o nei vostri progetti potreste coinvolgere anche coloro che vi vogliono bene.

Vergine – Periodo in cui non potete fare certi azzardi: mettete l'anima in pace e cercate di realizzare qualcosa di valido.

Studiate, fate pratica, acquisite esperienze, tutto ciò vi serve per far decollare la vostra carriera o tenervi sempre aggiornati con la concorrenza. Attenzione in amore: un partner troppo geloso potrebbe andare su tutte le furie a causa di una persona sempre presente nella vostra vita.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – In questo periodo chi sa aspettare, verrà premiato. Cercate di non sbagliare e di prendere in considerazione anche i consigli di chi vi stima e vi apprezza.

Chi in amore non ha nulla da nascondere, non avrà problemi a parte qualche piccola discussione. Chi nasconde qualcosa, deve prendere una decisione perché fare il doppio gioco non è mai una buona soluzione.

Scorpione – In questa giornata siete particolarmente suscettibili e fate fatica a credere alle parole della persona amata. Magari date troppo ascolto alle dicerie e ai vari pettegolezzi e ci credete pure, senza nemmeno verificare l'attendibilità delle fonti. La vostra vulnerabilità potrebbe nascondere una certa insicurezza, che dovete affrontarla in modo pacato.

Se lavorate in un ambiente affollato, dovete dosare il linguaggio e non dovete raccontare a nessuno ciò che pensate dell'altro collega. Potrebbe venirlo a sapere e le cose tra voi due potrebbe mettersi male.

Sagittario – La carriera procede per il meglio e voi vi sentite sempre più realizzati. Gli sforzi che state facendo in questi ultimi giorni stanno dando soddisfazioni, anche dal punto di vista economico. Ecco perché siete felici di lavorare. In questa giornata, il vostro umore è buono, anzi ottimo. Tuttavia, non tutte le persone che vi circondano riescono ad apprezzare il vostro spirito. Qualcuno potrebbe avere dei problemi a relazionarsi con voi e accettare tutti i lati del vostro carattere.

Oroscopo di mercoledì 11 dicembre: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – In questo periodo siete un po' trasgressivi, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Le storie a doppio binario sono sempre destinate a non avere un lieto fine, perciò se iniziate questo percorso sapete già a cosa andate incontro. Cercate di essere intraprendenti in campo professionale, questo è un settore che merita di essere sviluppato e di sicuro vi porterà tanta fortuna. Cercate contatti, mettetevi in mostra per farvi conoscere. Di sicuro riuscite a mostrare agli altri anche la vostra creatività.

Acquario – Giornata buona nei rapporti con i vostri superiori, che vedendovi molto impegnati potrebbero gratificarvi in qualche modo.

Magari delegandovi qualche responsabilità che vi farebbe assumere una posizione di prestigio, e la vostra carriera spiccherà il volo. Miglioramenti anche nel campo economico. Giornata altalenante in amore: ci sono momenti di grande passione e momenti di crisi. Spetta a voi valutare l'importanza della vostra storia d'amore.

Pesci – Coloro che hanno un'attività propria o imprenditoriale, avranno modo di sviluppare alcune idee, che fino a ora sembravano rischiose. Coloro che hanno risparmiato a lungo, potrebbero fare qualcosa di ingegnoso. L'amore potrebbe essere il vostro punto di forza in questo mercoledì, soprattutto perché avete ritrovato quello spirito passionale che vi fa vivere in modo intenso la vostra relazione.