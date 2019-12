Siamo quasi giunti agli albori di un nuovo fine settimana. Come procede il percorso dei dodici segni zodiacali e come andrà la giornata del 13 dicembre? Per i nati sotto il segno zodiacale dell'Acquario c'è voglia di cambiare qualcosa nel lavoro mentre va bene il lavoro. Per l'Ariete tornano momenti di agitazione a livello lavorativo.

Ariete: in questa nuova giornata potreste vivere dei momenti di tensione nel lavoro: le vostre aspettative saranno inferiori a quello che desideravate. Per questo motivo tornerà un po' di agitazione e ci sarà un calo del vostro stato d'animo.

Toro: per i nati sotto questo segno zodiacale giornata che porta nuove opportunità da sfruttare da qui alla prossima settimana. Arrivano anche soluzioni per quei piccoli problemi che stavate vivendo in casa e nella famiglia.

Gemelli: non mancheranno telefonate importanti per il lavoro, attenzione solo ad alcune uscite economiche di troppo che potrebbero pesare sull'economia generale del mese.

Cancro: in amore, con la Luna nel vostro segno, belle le emozioni che vivrete in queste ore anche se potrebbero non mancare qualche delusione in una particolare storia.

A livello lavorativo giornata da prendere con le pinze.

Leone: per i sentimenti questo è un momento carico di emozioni. Fase positiva anche per quanto riguarda i progetti nell'immediato futuro che avevate in mente con la persona che sta al vostro fianco.

Vergine: ci saranno da fare delle scelte importanti in questa giornata ed, in particolare, su alcuni progetti lavorativi. In amore alcune amicizie che contano veramente si consolideranno ancora di più, non mancheranno momenti importanti.

Previsioni e oroscopo del 13 dicembre: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale giornata che nasce con qualche tensione di troppo: sarà il caso di non discutere in particolare in amore.

Dal punto di vista fisico potrebbe esserci un lieve calo, ma recupererete nel corso dei prossimi giorni.

Scorpione: questo è un periodo che vi vede preoccupati per le questioni lavorative ed, in particolare ,per le spese che state affrontando. Potrete superare tutti gli ostacoli da qui ai prossimi giorni, ma ci vorrà pazienza.

Sagittario: venerdì che porta una maggiore spinta e consapevolezza nei sentimenti. A livello lavorativo non mancano le nuove opportunità, ma starà voi a sfruttarle al meglio per raccogliere ottimi frutti.

Capricorno: questa giornata vi vedrà intolleranti verso alcune persone, sentite di avere solo voglia di stare da soli per non andare incontro a discussioni con soci e collaboratori.

Acquario: nel lavoro alcuni desiderano cambiare la solita routine, ma per farlo dovrete programmare qualcosa di diverso da qui al prossimo anno. Momento positivo invece in amore.

Pesci: in questo momento potrebbe arrivare la risposta che aspettavate da tempo nel lavoro: non mancheranno sblocchi e soluzioni ad alcune questioni in bilico.