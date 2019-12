Parte la prima settimana del mese di dicembre 2019 per i dodici segni zodiacali.

Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo di lunedì 2 dicembre e vediamo quali novità hanno in serbo, in questa nuova giornata, stelle e pianeti per l'amore ed il lavoro. Per i Gemelli arrivano momenti di grande interesse nei sentimenti, per il Capricorno sono possibili nuove attività lavorative.

Le previsioni astrologiche del 2 dicembre

Ariete: in questo momento sentite la necessità di chiudere alcune situazioni che non vi piacciono più, sia per quanto riguarda l'amore che nel lavoro.

Durante la giornata del 2 dicembre saranno da evitare complicazioni nei rapporti per non andare incontro a una fase di agitazione.

Toro: in questa prima parte di settimana inizia una situazione stancante che vi vedrà coinvolti nei prossimi due giorni. Nonostante un recupero degli ultimi giorni in questo momento è meglio rimanere calmi.

Gemelli: se eravate alla ricerca di soluzioni a dei problemi che vi portavate dietro da tempo, questa giornata vi permetterà di migliorare la vostra situazione sentimentale.

Arriveranno per voi situazione di grande interesse.

Cancro: in questo momento per i nati sotto questo segno zodiacale c'è la necessità di chiarire molte questioni in amore, ma il vostro temperamento al momento non è tranquillo. Per queste ragioni non mancheranno discussioni con la persona che sta al vostro fianco.

Leone: le storie ed i nuovi sentimenti nati a novembre possono proseguire e continuare in modo entusiasmante anche a dicembre. Per chi è single, si potranno verificare nuove conoscenze.

Vergine: questo è un periodo importante per tutti coloro che sono alla ricerca di un nuovo lavoro. Dovrete fare soltanto attenzione ad alcune questioni o ad alcuni problemi legati al passato che pesano ancora.

Bilancia: la giornata sarà divisa a metà. In particolare vivrete una situazione di stallo al mattino, ma poi di recupero nel pomeriggio, quando le cose andranno per il meglio. Sfruttate questa fase del mese per vivere rapporti nel modo migliore possibile sia in amore che nel lavoro.

Scorpione: in queste prime ore del mese non sono concessi errori nei rapporti con gli altri, le piccole polemiche che nasceranno in amore e nel lavoro potranno diventare scogli insormontabili, per questo motivo è richiesto un forte controllo.

Sagittario: con Mercurio che a breve sarà favorevole nel vostro segno, questo è un momento ottimo per quanto riguarda il lavoro. In particolare gli affari vivranno una fase di crescita, per questo motivo se avete in mente nuovi progetti iniziate a guardarvi attorno.

Capricorno: questa fase del mese invita a programmare eventi nuovi per il settore lavorativo, in particolare per le attività che si svolgeranno il prossimo anno. Giornata positiva anche per l'amore, le storie vivono i momenti migliori e c'è maggiore intesa con il partner.

Acquario: con la Luna che si trova nel vostro segno zodiacale c'è una maggiore forza da sfruttare in campo sentimentale e lavorativo. Questo è un elemento di forza che porta maggiori successi e che permette di gestire al meglio tutto quello che accade attorno a voi.

Pesci: la giornata porterà buone prospettive anche in vista delle prossime settimane, parte un periodo di grande forza per il mese di dicembre. Migliorano le situazioni complicate in amore e si risolvono alcuni blocchi nel lavoro.