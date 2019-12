Previsioni astrologiche per il nuovo anno 2020 per tutti i segni zodiacali: amore passionale in arrivo per il Toro, positività per il segno zodiacale dell'Ariete. Secondo le previsioni astrologiche del nuovo anno 2020, inizio dinamico per il segno zodiacale dell'Ariete e del Capricorno mentre avremo una certa monotonia per chi è nato sotto il segno dei Gemelli e dell'Acquario: la situazione andrà a migliorare verso i mesi estivi con l'arrivo di novità interessanti. Vediamo quali sono le previsioni astrali dei 12 segni zodiacali per il nuovo anno in arrivo.

Oroscopo 2020: previsioni astrologiche da Ariete e Vergine

Ariete: inizio d'anno esuberante sia nella vita sociale che in quella professionale. Avrete nuove ispirazioni che vi faranno migliorare la vostra attività produttiva e vi porteranno delle nuove soddisfazioni personali.

Toro: l'inizio 2020 sarà abbastanza positivo, un po' di tensioni si presenteranno nell'ambiente lavorativo ma si risolveranno presto. Un nuovo amore, per voi inaspettato, potrebbe rivelarsi con il passar del tempo.

Gemelli: il nuovo anno non si presenterà sotto buoni auspici. Si presenteranno, infatti, alcune difficoltà, ma non disperate: riuscirete a superarle abbastanza bene in modo da poter recuperare.

Ottime novità in arrivo per la prossima estate.

Cancro: il 2020 comincerà all'insegna di un clima piuttosto teso, la situazione che si evolverà verso la fine di febbraio. Nuove ambizioni nell'ambito professionale. Sorprese in arrivo per la primavera.

Leone: Saturno vi trasmetterà una certa armonia e questo vi sarà utile per mantenere il buon umore per i primi mesi dell'anno. Le incomprensioni con il vostro partner causeranno delle tensioni ma la situazione si stabilizzerà intorno a maggio-giugno.

Nessuna novità per i single.

Vergine: Inizio d'anno tranquillo per i nati sotto il segno della Vergine. A partire dal mese di febbraio sarete messi alla prova: si presenteranno alcune discordanze che non riuscirete ad accettare. Occhi invidiosi cercheranno di impedire il vostro successo.

Cosa dicono le stelle: previsioni astrali 2020 da Bilancia a Pesci

Bilancia: il nuovo anno presenterà un inizio travagliato: una persona molto vicina a voi comincerà ad avere degli strani comportamenti che saranno causa di preoccupazione.

Novità per chi è in cerca dell'anima gemella.

Scorpione: nuova svolta nella vostra carriera lavorativa ad inizio anno. Armonia in famiglia. Sarete in sintonia con il vostro partner grazie all'energia positiva di Giove. Novità in amore per i single.

Sagittario: strane incertezze e confusione per l'inizio del 2020. Un evento importante sta per arrivare e questo vi causerà ansia e agitazione ma non disperate: i mesi a venire porteranno dei miglioramenti grazie all'aiuto di Marte.

Capricorno: il 2020 sarà decisamente il vostro anno.

Sarete pieni di energia e vitalità, sarete anche molto competitivi e ambiziosi: tutto questo vi aiuterà a raggiungere il vostro obiettivo. Situazioni un poco complicate in famiglia ma che si risolveranno in breve tempo.

Acquario: L'inizio del 2020 non sarà troppo appagante, la monotonia e la scarsa voglia di iniziativa non sarà d'aiuto per la vostra situazione sentimentale. Nell'ambito lavorativo ci saranno delle decisioni importanti da prendere che segneranno la vostra carriera. Novità interessanti con l'arrivo dell'estate 2020.

Pesci: il 2020 potrebbe essere il vostro anno fortunato. Si presenteranno delle importanti opportunità a livello professionale. Sarete positivi dal punto di vista caratteriale e Marte vi accompagnerà nel vostro cammino.