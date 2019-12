La fine dell’anno è sempre più vicina, vediamo allora quali sono i presagi degli astri e delle stelle per il 2020 per i nati sotto il segno del Capricorno. Sarà un momento positivo per l’amore e le questioni di cuore, si prevede infatti un anno ricco di sorprese e novità sia per le coppie che per i single. Il lavoro sarà tra i protagonisti dell’anno, il segno sarà favorito e qualsiasi siano i suoi obbiettivi, potrà raggiungerli entro la fine dell’estate. In definitiva saranno mesi di forza ed energia.

Approfondiamo di seguito l’Oroscopo del 2020 per il segno del Capricorno, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Previsioni astrali del 2020 per il segno del Capricorno

Amore: con l’arrivo del nuovo anno inizia per il Capricorno un vantaggioso momento di recupero per quanto riguarda i sentimenti. I primi mesi del 2020 saranno dunque risolutivi per coloro che durante i mesi precedenti hanno affrontato delle difficoltà all’interno del rapporto di coppia o hanno vissuto una separazione.

Un oroscopo vantaggioso vi proteggerà per quasi dodici mesi, favorirà i progetti di coppia e chi desidera avere un figlio, ma anche i single alla ricerca dell’anima gemella e chi desidera ricominciare dopo un periodo di solitudine o un passato difficile. Le relazioni iniziate alla fine del 2019 si riveleranno importanti per il 2020 e aiuteranno alcuni dei nati sotto questo segno a ritrovare la serenità e la spensieratezza da tempo ricercata.

Lavoro: i primi mesi del 2020 porteranno delle conferme in ambito lavorativo, qualcuno potrebbe riscuotere i frutti del lavoro e dell’impegno dei mesi precedenti. Chi vive una situazione di disagio o pensa di non ricevere le giuste gratificazioni, potrebbe iniziare a guardarsi attorno. Le stelle favoriscono gli studenti, i giovani e coloro i quali sono alla ricerca di un impiego.

Quest’ultimi, così come chi intende mettersi in proprio o lanciare un progetto, potranno fare affidamento sulla forza di Marte in quadratura durante l’estate. Durante la prima metà del 2020 il Capricorno potrà dunque riscuotere qualcosa in più. Vi sentirete creativi e con un ottimo intuito per quanto riguarda gli affari, anche dal punto di vista finanziario ci sarà maggior tranquillità. Al contrario la seconda metà dell’anno riserverà dei momenti di agitazione e insicurezza, in cui sarà bene evitare di esporsi o rischiate di perdere i vantaggi ottenuti.

Salute: il 2020 sarà un anno vantaggioso per coloro i quali hanno bisogno di recuperare a livello fisico. Chi nei mesi precedenti ha sofferto di problemi o fastidi fisici, potrà decidere di vedere uno specialista e iniziare delle cure mirate, già da marzo si noteranno i primi miglioramenti.

Gli influssi positivi di Giove vi daranno forza ed energia, insomma sarà un anno positivo sotto tutto i punti di vista.