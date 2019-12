L'amore e le relazioni affettive nel 2020 per il segno del Capricorno avranno dei punti di svolta che cambieranno l'andamento di molti anni futuri. In alcuni casi si tratterà di separazioni e divorzi, mentre in altre occasioni saranno unioni per le quali però saranno necessarie tutte le vostre energie. Se ci sarà volontà di dare il massimo, allora sicuramente ci saranno le condizioni favorevoli per intraprendere un percorso di vita con l'altro. Molto promettenti i rapporti all'interno della famiglia di origine, mentre si potrà trovare l'amore o l'amicizia nella cerchia dei colleghi.

Capricorno, in arrivo un amore sentimentale

Il 2020 sul fronte sentimentale sarà quasi interamente dedicato al recupero di una relazione che durante il 2019 non ha particolarmente brillato di intesa e comprensione da nessuna delle due parti. Se durante i prossimi mesi non riuscirete a ricomporre i frammenti di ciò che resta della vostra coppia, allora sarà meglio cercare una conclusione amichevole e che non vi provochi dei rimpianti. Giove vi darà la spinta necessaria per una eventuale separazione, ma i suoi influssi pregni di fortuna saranno determinanti per mantenere una amicizia comunque salda e duratura fra le due parti.

Se la vostra relazione invece è già molto tenace, allora Giove vi aiuterà a fare ulteriori passi avanti con l'acquisto di una casa per una convivenza e un figlio, ma soltanto dopo che l'estate volgerà al termine. Nella prima parte dell'anno avrete bisogno di valutare i “pro” e i “contro” di una unione molto più impegnativa di quella a cui siete abituati, anche se questo vi procurerà uno stress pari a quello lavorativo.

Anche le conquiste avranno tutte le “carte in regola” per avere un buon fine.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Potrete proporre alla persona che vi piace degli appuntamenti o semplicemente dei momenti per parlare. La complicità sarà tale da avviare una frequentazione promettente. Il periodo indicato da Giove è quello da gennaio a marzo, ma sicuramente anche nel resto dell'anno le possibilità di ottenere solo una delusione saranno decisamente al minimo.

Capricorno, tra affetti e amicizie

La famiglia sarà sicuramente uno dei punti centrali per il prossimo anno, soprattutto per quanto riguarda i vari rapporti che si stabilizzeranno di più, in primis quello fra genitori e figli.

Ci sarà più collaborazione e sincerità, determinanti per poter costruire una fiducia più salda, anche se non mancheranno delle litigate che si risolveranno comunque in modo molto positivo.

Ottime anche le amicizie. il 2020 sarà l'anno in cui anche le relazioni fra i colleghi si trasformeranno in legami ben più forti e stabili. Il consiglio è quello di guardarvi attorno sul posto di lavoro, perché ci sarà qualcuno disposto ad offrirvi tutto il suo supporto. Gli ascendenti favorevoli per il segno del Capricorno saranno l'Ariete, il Toro, la Vergine, il Capricorno e i Pesci.