Il 2020 per i nativi Capricorno sarà caratterizzato da un netto recupero dell'ambito sentimentale. Molti avranno una gran voglia di riprendere i rapporti con il partner, cercando di risanare alcune ferite causate nell'anno precedente, anche se già sono state risolte. Ci sarà la necessità di costruire un affiatamento di coppia molto buono, una relazione basata sulla fiducia, evitando di cadere in errore.

Qualche fastidio in ambito familiare si farà sentire, ciò nonostante questi problemi saranno facilmente risolvibili.

In ogni caso le buone intenzioni ci sono per vivere un anno spettacolare in amore. I single potranno occuparsi delle faccende private senza interferenze, lavorare con indipendenza, e godersi tutto il buono dell’amore, cogliendolo di attimo in attimo quando si presenterà.

In ambito lavorativo, Saturno permetterà di svolgere con cura le proprie mansioni. Alcuni sentiranno la necessità di lavorare di più per poter guadagnare di più, di conseguenza potrebbero anche prendere in considerazione l'idea di collaborare con un collega per portare a termine progetti molto interessanti.

Discorso differente per chi è alla ricerca di un impiego in quanto si sentirà la voglia di mettersi in gioco, di cominciare ad essere utile per qualcuno, come il partner ad esempio. La fortuna accompagnerà soprattutto quest'ultima categoria, oltre chi è alla ricerca dell'amore. Fortunatamente le energie per portare a termine tale mole di lavoro saranno sufficienti.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il 2020 per i nativi Capricorno.

Amore e amicizie

In amore, se siete già impegnati da tempo avvertirete il bisogno di concentrarvi maggiormente verso la vostra anima gemella.

Avete intenzione di recuperare il vostro rapporto e riportarlo allo splendore dei mesi precedenti per avere nuovamente un rapporto basato sulla fiducia. Giove nel vostro cielo potrebbe inoltre darvi una mano, ciò nonostante fate attenzione all'ambito familiare in quanto potreste mischiare la vostra relazione con i vostri familiari portando a qualche litigio, arrivando dunque a faticare per ristabilire un rapporto sincero. Una volta riusciti a ristabilire l'affiatamento di coppia, potrete discutere di eventuali progetti da portare a termine insieme, purché siano nel rispetto della vostra anima gemella.

Potrebbe essere una buona occasione per consolidare del tutto il vostro rapporto. Se siete single non si tratta di un anno da sogno anche se le sorprese potrebbero ugualmente arrivare. Infatti, sarete alla costante ricerca dell'amore, ma contemporaneamente volete anche la vostra indipendenza. Fortunatamente, saprete cogliere il richiamo dell'amore quando lo sentirete, e quando accadrà sarà il momento adatto per calarvi in una storia d'amore ricca di sentimenti.

Amicizie da tenere in considerazione durante l'anno in quanto saranno particolarmente utili per avviare un progetto insieme che forse potrete portare avanti per molto tempo. Cercate però anche di divertirvi.

Fortuna e salute

La situazione sarà eccellete per quanto riguarda la salute, forse la migliore fra i vari segni zodiacali. Non vi mancheranno praticamente mai le forze necessarie per fare ciò che vi verrà richiesto, senza rallentamenti. Fate soltanto attenzione alla fine dell'anno, quando Marte potrebbe rendervi piuttosto stanchi.

In quanto a fortuna sarete messi piuttosto bene. Sarete favoriti infatti a svolgere con cautela ma con la vostra solita determinazione i vari impegni che avrete, con quel pizzico di buona sorte che accompagnerà le vostre giornate.

Lavoro e impegni

La stagione primaverile si rivelerà ostica per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Ci saranno tante mansioni da svolgere, ma fortunatamente saprete come uscire dalla grande quantità di lavoro che avrete. Saturno sarà di grande aiuto a riguardo, aprendovi ad un anno ricco di novità e miglioramenti. Forse faticherete più del dovuto pur di riuscire a raggiungere i vostri obiettivi, ma alla fine sarete soddisfatti del risultato. È arrivato il momento di prendere ciò che ci spetta da tempo e, anche se magari non ne avrete voglia, dovrete imparare a puntare i piedi anche davanti ai superiori e portare avanti le nostre idee a testa alta.

Per quanto riguarda coloro che sono alla ricerca di un nuovo impiego, volete soltanto mettervi in gioco, dimostrare agli altri che sapete fare tutto, anche a costo di trovare qualcosa che non vi piacerà, oppure che la paga non sarà proprio il massimo. In ogni caso, sarete piuttosto favoriti per riuscire nell'impresa.