Il 2020 sta per arrivare, e per i nativi Acquario sarà un anno caratterizzato principalmente dall'entusiasmo sotto ogni ambito, a partire da quello sentimentale.

Al nastro di partenza di questo 2020 molti dei nativi si presenteranno muniti di tante speranze e molti progetti da condividere con la vostra anima gemella. Può darsi che spesso alcuni avranno la sensazione di non sentirsi all'altezza delle aspettative, ma fortunatamente gli influssi di Giove si riveleranno particolarmente efficaci.

Alcuni potranno giocare con la seduzione, intrecciando una storia degna di nota e aumentare l'affiatamento di coppia.

I single che vogliono disperatamente qualcuno al proprio fianco, dovranno tentare il giusto approccio, e non sembrare mai banali o assillanti.

Per quanto riguarda il lavoro, quest'ultimo procederà lentamente, ciò nonostante risulterà alquanto efficace, garantendo dei discreti guadagni, utili a trascorrere un anno senza troppi grattacapi. Ci sarà qualche soddisfazione, ma anche qualche discussione con colleghi e superiori. Coloro che cercano un lavoro dovranno tenersi sempre pronti ad ogni eventualità. In quanto a fortuna e Salute, esse saranno ottime durante questi dodici mesi.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il 2020 per i nativi Acquario.

Amore e amicizie

Potrete contare sugli influssi del pianeta Giove per avere un ambito sentimentale piuttosto soddisfacente. L'entusiasmo non vi mancherà, ciò nonostante dovrete tenere conto ad alcune eventualità che potrebbero manifestarsi e rovinare dunque la vostra relazione di coppia. Infatti, potrebbe capitare che a volte non vi sentiate più in grado di soddisfare le esigenze del partner. Voi cercate di riaccendere la passione con qualche idea simpatica, oppure provate a divertirvi insieme al partner in un modo originale e diverso dal solito.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Oroscopo Salute

In questo modo le cose miglioreranno e potrete finalmente vedere la nostra relazione sotto un nuovo punto di vista, tutto positivo. In ogni caso, Saturno sarà pronto a darvi una mano, anche se non sarà sempre presente. I cuori solitari saranno intenzionati a cercare l'amore e coniugarsi finalmente con la persona di cui sono follemente innamorati, ma dichiararsi potrebbe risultare più difficile del solito. Soprattutto per coloro che ancora non hanno una persona nel loro cuore, dovranno essere sentimentali, senza dare mai nulla per scontato.

Contate pure sulle amicizie in quanto queste spesso si presenteranno molto utili per trovare dei momenti di svago, oppure se siete alla ricerca di consigli riguardo l'amore.

Fortuna e salute

La vostra salute e la vostra forma fisica dipenderanno dal pianeta Marte e non soltanto dalla posizione astrologica di Giove e di Saturno. Ciò significa che avrete una mano in più per superare svariati ostacoli durante l'anno, non rimanendo mai indietro.

In quanto a fortuna sarà piuttosto buona, ma occhio che di tanto in tanto non sarà presente. Di conseguenza dovrete impegnarvi più del necessario ed evitare di commettere errori.

Lavoro e impegni

In ambito lavorativo sarete impazienti di dimostrare il vostro valore e di mettervi in gioco in ruoli diversi dagli abituali. Le occasioni non mancheranno, ma se siete impiegati nel classico posto fisso, per poter esprimervi completamente forse dovrete cercare in altre direzioni, affiancando al lavoro ufficiale altre situazioni. Infatti, il lavoro procederà piuttosto a rilento, e la voglia di cimentarvi in nuove esperienze si farà sentire. Potreste anche subire un calo di guadagni, ma fortunatamente Giove nella dodicesima casa astrologica vi permette di rialzarvi dopo ogni difficoltà e fornisce la fortuna, la forza di reagire dopo ogni caduta professionale ed economica.

Per chi cerca lavoro, dovrete tenere aggiornato il vostro curriculum se volete avere opportunità. Cercate di guardarvi spesso intorno, e anche se troverete qualcosa di poco soddisfacente, non vi preoccupate. Quest'anno sarà di transizione, e presto riuscirete a trovare qualcosa di meglio, se non addirittura nel corso di questo 2020 in arrivo. In ogni caso, il periodo più favorevole per trovare lavoro sarà durante il periodo estivo.