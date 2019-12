L'amore del 2020 per il segno dello Scorpione sarà intenso, tenero, passionale, ricco di stimoli interessanti e progetti che avranno tutte le carte in regola per trovare concretezza. La seconda metà dell'anno Marte potrebbe essere abbastanza “scatenato” per molte tipologie di relazioni, ma la tranquillità e la calma saranno tali da non creare dissapori insanabili.

Le situazioni più particolari si riscontreranno con le amicizie, da valutare caso per caso.

Amore

L'anno 2020 sul piano sentimentale sarà molto fortunato grazie ad un Giove che vi appoggerà interamente sulle questioni sentimentali e amorose.

Innanzitutto, le ottime energie di stampo erotico sortiranno un effetto rigenerante per gran parte delle coppie, ma ovviamente sarà l'aspetto affettivo a farla da padrone. Tanta serenità e stabilità per la vostra coppia porterà inevitabilmente ad una evoluzione sul livello della fiducia. Questa maturità fin da gennaio troverà uno sbocco concreto in una convivenza oppure in un matrimonio, il cui secondo passo sempre ben ponderato sarà quello di pensare ad un eventuale figlio. Questa felicità potrebbe anche provenire da parte della famiglia di qualcuno vicino a voi.

La seconda parte dell'anno sarà quella che vi metterà di più alla prova. Marte potrebbe far nascere delle discussioni che però non avranno un riscontro negativo a conti fatti.

Gli incontri si riveleranno molto proficui, perché non solo potreste conoscere qualcuno che sia già maturo e che possa soddisfare la vostra “esigenza” di un'evoluzione sentimentale, ma avrete anche l'opportunità di avere fin da subito un'affinità erotica.

Affetti e amicizie

Fin da gennaio si registrerà molta intesa fra voi ed i vari membri della famiglia, seppure con molte differenze fra i vari membri.

La primavera in particolare sarà un incentivo per fare progetti insieme, magari per fare un acquisto ingente in comune senza incorrere in litigi. Tuttavia da giugno le cose potrebbero prendere una piega leggermente negativa a causa degli influssi di Marte. Questo pianeta non porterà delle vere e proprie “tempeste”, ma vi darà comunque un gran da fare per qualche dettaglio su alcuni problemi quotidiani.

Le amicizie rimarranno stabili, a meno che non si tratti di conoscenze che frequentate molte ore durante il giorno.

Questa differenza porta solitamente un diverso rapporto fra voi e le altre parti, perciò sempre da giugno in poi potreste essere molto più irascibili con gli amici più stretti e più distesi con quelli che incontrate raramente.

Gli ascendenti dello Scorpione favorevoli in amore per l'anno 2020 saranno l'Ariete, il Toro, la Vergine, il Sagittario, lo Scorpione, il Capricorno e i Pesci.