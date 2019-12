Il 2020 sta per arrivare: se siete nativi Scorpione sarà un anno piuttosto fluido e scorrevole, a partire dall'ambito sentimentale grazie a una configurazione astrale eccellente dominata da Mercurio e Giove, che vi permetterà di esprimere al meglio i sentimenti nei confronti della vostra anima gemella. Avrete degli impegni piuttosto complessi da superare, ma grazie alla forza che caratterizza il vostro legame e ad un buon affiatamento di coppia saprete come andare avanti senza particolari problemi.

Da gennaio a dicembre del prossimo anno vi aspettano felicità, gioia, serenità sentimentale e tanti progetti da portare avanti con la persona che amate e che vi regala tante emozioni. Se siete single il 2020 potrebbe riservarvi molte sorprese. Tuttavia, sarà meglio non fare programmi e azzerare le aspettative: Cupido potrebbe assumere aspetti molto diversi, come una persona di età, cultura o rango sociale molto differente da voi. In ogni caso non abbiate timore, perché ciò che conta non sono le apparenze esterne, ma i sentimenti.

Il lavoro procederà in maniera piuttosto fluida: sarete focalizzati sul voler dare una svolta e ottenere sempre di più dalla vostra professione. Siete intenzionati a dare di più e a far progredire la vostra carriera professionale e, anche se non sarà sempre facile, riuscirete a trovare uno sbocco e ad ottenere ciò che desiderate. La fortuna sarà nella media, mentre la salute potrebbe subire un calo dopo la stagione estiva. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il 2020 per i nativi Scorpione.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Oroscopo

Amore e amicizie

Nettuno lascerà il segno dei Pesci, mentre Marte dopo i primi mesi uscirà dal vostro cielo. Con questa configurazione astrale, potreste pensare che la sfera sentimentale potrebbe iniziare a calare vistosamente. E invece la situazione sarà del tutto stazionaria e potrebbero esserci persino dei miglioramenti. Infatti, la vita di coppia sarà gestita adesso da Giove e Saturno, che vi permetteranno di vivere dolci momenti con la vostra anima gemella e di portare avanti con successo la vostra storia d'amore.

Inoltre, riuscirete a superare con una certa destrezza alcuni ostacoli che si presenteranno durante questi dodici mesi. I cuori solitari riusciranno a trovare ciò che più desiderano tra aprile e giugno, quando la Luna si troverà in angolo benefico.

In quanto alle amicizie, dovrete cercare di mostrarvi sinceri, evitando dunque di far capire agli amici che ora che vi trovate in una posizione più agiata potete permettervi di fare ciò che volete. Piuttosto siate sempre riconoscenti, e se possibile provate a trascorrere qualche serata divertente in più in loro compagnia.

Fortuna e salute

La fortuna sarà su livelli molto buoni durante questi dodici mesi. Non vi mancheranno le idee e gli stimoli per gestire al meglio ogni ambito della vostra vita, tanto che a volte ci riuscirete magnificamente senza l'ausilio della buona sorte. Per quanto riguarda la salute, spesso vi ritroverete in difficoltà perché capiterà che non sia a livelli ottimali. Cercate dunque di preservarvi per non rallentare e incorrere in problemi peggiori che vi impediscano di portare avanti la vostra vita sociale e lavorativa.

Lavoro e impegni

L'ambito lavorativo si presenterà piuttosto buono e stabile durante l'anno. Avrete la possibilità di portare avanti i vostri progetti con molta soddisfazione. La vostra vita professionale progredirà in modo netto e potrete realizzare molti progetti a cui avete lavorato in passato e per molto tempo. Inoltre da gennaio a marzo contratti, accordi, proposte commerciali e la possibilità di investire denaro saranno favoriti: approfittatene.

Se siete alla ricerca di un lavoro Saturno in Capricorno vi assicurerà una stagione all’insegna delle conferme.

Cercherete di affermarvi trovando un impiego di spicco, ma per riuscirci cercate a fondo e se necessario andate lontano. Dovete agire e sfruttare le influenze di Giove e Saturno senza attendere dietro la porta, ma bussando e chiedendo aiuto anche ai vostri amici più influenti.