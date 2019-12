L'Oroscopo del nuovo anno 2020 per i nati sotto il segno dello Scorpione sarà piuttosto appagante, sopratutto per quanto riguarda i primi tre mesi del nuovo anno dove potrete godere di una condizione al top: Saturno sarà in transito e, sfruttando questa occasione, potrete ottenere una gran quantità di energia positiva oltre che riacquistare serenità. Andiamo a conoscere più dettagliatamente cosa rivelerà l'oroscopo dell'anno 2020 per i nati sotto il segno dello Scorpione.

Previsione degli astri 2020 per lo Scorpione, l'amore

In amore potrebbero presentarsi alcune discordanze con il vostro partner, discordanze che, comunque, saranno risolte senza particolari difficoltà: le incertezze, la mancanza di comprensione e l'eccessivo orgoglio potrebbero causare qualche scaramuccia ma non disperate: l'importante sarà cercare di trovare un giusto approccio che possa riportare l'armonia nella coppia.

Per chi è in cerca di un partner, il nuovo anno porterà delle sorprendenti novità dal punto di vista sentimentale, le stelle vi favoriranno nella ricerca della vostra anima gemella. Giove sarà in contrasto, ragion per cui dovrete stare attenti a non creare conversazioni spiacevoli che potrebbero annoiare.

Oroscopo 2020 per i nati sotto il segno dello Scorpione, il lavoro

Cosa dicono le previsioni astrologiche per tutti i nati sotto il segno dello Scorpione in merito all'aspetto professionale? Fortunatamente, per lo Scorpione, il 2020 sarà un anno molto soddisfacente sul fronte lavoro: sarete dinamici, ambiziosi e competitivi.

A partire dal mese di febbraio, Mercurio sarò capace di tramandarvi delle nuove ispirazioni, grazie alle quali riuscirete a raggiungere finalmente i vostri obiettivi in breve tempo. Il vostro spirito intraprendente sarà fondamentale per dare una svolta significativa alla vostra carriera lavorativa. Marzo, invece, sarà un mese difficoltoso: qualcuno molto vicino a voi nell'ambito professionale cercherà di impedire il vostro successo. Il suo scopo sarà quello di contendervi ciò che siete riusciti ad ottenere con molti sacrifici.

Per quando riguarda, invece, tutti coloro che sono alla ricerca di un'occupazione, il 2020 potrebbe essere il vostro anno fortunato: non tralasciate le opportunità che si presenteranno.

Serenità e salute nel 2020 per i nativi Scorpione

Il nuovo anno sarà positivo sul fronte salute: vi darà l'occasione di ritrovare voi stessi e soprattutto di avere del tempo da dedicare alle vostre passioni, cosa che avete trascurato negli ultimi anni. Riprendete i vostri hobbies, questo vi aiuterà anche a mantenere il buon umore.

Il 2020 sarà portatore di un clima sereno e favorevole sia in famiglia che nelle amicizie: una piccola consolazione dopo un anno trascorso nelle difficoltà.