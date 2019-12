Gli astri per l'amore e gli affetti riguardo al 2020 per voi del segno del Toro si riveleranno ampiamente positivi. I progetti con il partner saranno sempre più importanti e più maturi, d'altro canto però le amicizie rimarranno le stesse e i tentativi di fare nuove conoscenze potrebbero non andare in porto.

L'erotismo in calo vi porterà ad evitare le “avventure”, scegliendo piuttosto un lungo periodo in solitaria.

In famiglia si respirerà un'atmosfera tutto sommato tranquilla e l'armonia si manifesterà esattamente nei momenti di maggiore difficoltà, anche quelli di natura economica.

Amore

Quest'anno l'amore sarà sorretto dall'appoggio di Giove, il quale vi darà stabilità all'interno delle coppie, in particolare quelle che hanno già un lungo trascorso alle spalle. Da marzo in poi infatti potrete fare in modo che la vostra relazione evolva ulteriormente con una convivenza o un matrimonio. Nel migliore dei casi ci sarà una grandissima voglia di fare un figlio.

Per quanto riguarda i single, ci saranno moltissime prospettive di fare incontri che potrebbero convertirsi in qualcosa di più di semplici conoscenze ma soltanto da marzo in poi, dal momento che a gennaio e febbraio gli incontri potrebbero subire una cadenza breve o comunque non adatta per instaurare una relazione.

Le cose miglioreranno sensibilmente man mano che procederanno i mesi, perché svilupperete una maturazione tale da comprendere meglio cosa vorrete realmente da un rapporto a due.

Se però la situazione sentimentale andrà a gonfie vele fin quasi alla fine dell'anno, lo stesso non si potrà dire delle vostre energie erotiche. Queste ultime infatti subiranno un calo drastico che in alcuni casi potrebbe anche compromettere l'intesa, se questa non sarà stata forte durante l'anno.

Affetti e amicizie

Buone le prospettive di ottenere più serenità all'interno della famiglia di origine, ma con un po' di volontà anche la vostra.

I problemi quotidiani non saranno così gravosi come potrebbero apparire a prima vista proprio grazie alla tranquillità e collaborazione con le quali li affronterete.

Sarete poco fortunati invece sul fronte delle amicizie: se da una parte quelle consolidate nel tempo rimarranno stabili e con tante novità positive in arrivo, quelle nuove non vi arrecheranno una sicurezza tale da pensare di farle crescere. Qualche serata in compagnia però vi aiuterà a distrarvi da qualche delusione scaturita proprio da qualche conoscenza poco approfondita.

Cercate di uscire, di fare esperienze, qualche sport all'aria aperta non appena sarà possibile e dedicatevi a qualche hobby in particolare.

Gli ascendenti del segno dei Pesci che saranno i favoriti dell'anno 2020 saranno lo Scorpione, il Leone e il Toro.