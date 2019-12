Nuovo appuntamento quotidiano con l'Oroscopo del giorno, che questa sede si concentra su sabato 21 dicembre. Giornata irrequieta per i nativi dei Gemelli a causa di sentimenti poco chiari, problemi di coppia per le persone del Sagittario. Nel dettaglio, l'astrologia della giornata di sabato e le previsioni astrali per i 12 simboli zodiacali.

Oroscopo giornaliero: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – In questa giornata molti nodi verranno al pettine e sarete presi da situazioni poco gestibili in campo amoroso.

Infatti, non avete ben chiaro i vostri sentimenti, ma per ora siete poco interessati a capirli. Nel lavoro avete le idee chiare, chi si rivolge a voi trova un buon riscontro. Anche se non siete preparati su determinati argomenti, sapete sempre come sviare un discorso. Nell'anno nuovo, la scaltrezza non vi abbandonerà.

Toro – In questa giornata d’inizio weekend avete le mani bucate. La raccomandazione di non fare scelte o spese azzardate non è mai abbastanza. È vero che, a volte, bisogna rischiare ma nel vostro caso è meglio stare a cuccia.

In amore dovete rimettervi un po' in riga. È vero che avete bisogno di trovare una vostra dimensione ma non potete trascurare il partner. Coloro che danno poco peso al vostro comportamento, non sono tanto da ammirare.

Gemelli – Siete molto irrequieti in ambito sentimentale perché non avete ben chiaro ciò che provate per una persona interessata a voi. Se proprio non riuscite ad essere lucidi nelle scelte importanti, fatevi consigliare da qualcuno che vi conosce bene. In campo lavorativo è un periodo piuttosto impegnativo. Avete un sacco di responsabilità alle spalle che ora dovete portare avanti. I vostri doveri, accettati in passato, potrebbero avere delle ripercussioni nel vostro umore e nei rapporti con i colleghi.

Previsioni di sabato 21 dicembre: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Scoprire la verità è l’obiettivo di questa giornata.

Potreste voler portare le cose a un livello superiore, questo non potrà accadere fino a quando tutti i fatti non saranno chiari. Non scordate le promesse che avete fatto e mantenetele con fiducia. Le vostre potenti emozioni sono cariche di energia infuocata. Il vostro partner (attuale o potenziale) potrebbe farvi qualche sorpresa. Anche se la giornata inizia in maniera innocente, alcune cose potrebbero cambiare in serata. Non dovete preoccuparvi, qualsiasi trasformazione cambierà le cose in meglio e migliorerà la vostra relazione. Nel campo lavorativo vi sentite al settimo cielo. Condividete questa gioia con i vostri collaboratori: alcuni vi adoreranno, altri, invece, si roderanno il fegato.

Leone – C'è molta aggressività per le vostre emozioni. Questa sensazione attirerà la vostra attenzione e vi chiederà di essere stabile e ragionevole riguardo a tutti i compiti che intraprendete.

Dovete essere onesti e comprensivi. Nessuno capirà le vostre metafore oscure sempre che non abbiano qualche significato di natura pratica. Coloro che hanno due storie parallele potrebbero farsi male. Se è solo un'avventura, è meglio essere chiari. I cuori solitari potrebbero sentirsi più isolati e chiusi dall'amore. Tuttavia, questo non è il momento di nascondervi e di non mostrare mai più il vostro viso. Questo momento passerà velocemente solo se deciderete di non lasciarvi andare. Gli altri sono veramente preoccupati per voi.

Vergine – Non abbiate paura di concludere alcuni contratti, hanno solo bisogno del loro tempo per crescere e prendere forma.

Chi lavora a contatto con la gente deve evitare di spingere certe vendite, i clienti non amano sentire il vostro fiato sul collo. Anche se non siete in perfetta forma, non dovete riversare il vostro stato d'animo alle persone che vi sono vicino. Vi concedete alcuni vizi solo per compensare lo stress del lavoro. Il rimedio a tutto potrebbe essere l'amore.

Predizioni del giorno: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – La vostra espansività potrebbe esservi utile in questa giornata. Aprite la mente e cercate qualche buona idea per coinvolgere più persone possibili nei vostri progetti. Dovete mostrarvi sicuri ed essere convincenti, altrimenti non troverete nessun disposto ad appoggiare i vostri progetti.

In amore, molti sono scoraggiati. In realtà avete la possibilità di costruire qualcosa di concreto, dovete solo modificare il vostro atteggiamento verso gli altri.

Scorpione – Periodo buono per prendere decisioni importanti in amore. Scavate dentro di voi e cercate il modo per aprirvi e lasciarvi andare. Nessun problema da segnalare per le coppie, anzi per loro è arrivato il tempo di migliorare i rapporti e progettare il futuro. Giornata iperattiva in campo lavorativo. Avete grande creatività che vi porterà molto lontano.

Sagittario – Probabilmente vicino a voi c'è qualcuno che soffre a causa vostra.

Potrebbe trattarsi di un amico o di un collega, che si sente maltrattato dalla vostra arroganza. Cercate di darvi una regolata, potreste alterare degli equilibri in ufficio o tra i vostri amici. Lasciate la presunzione. In questi giorni dovete essere più comprensivi e tolleranti verso tutti. Se in amore avete problemi di coppia, è meglio affrontarli e non rimandarli alla prossima settimana. La comunicazione è importante per una relazione a due.

L'oroscopo di sabato 21 dicembre: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – In questa giornata cercate di non agitarvi troppo, la vostra salute potrebbe pagarne le conseguenze.

Se non volete avere problemi in campo lavorativo, dovete usare massima cautela nello svolgimento delle vostre mansioni. Pensate anche a qualche progetto, di sicuro vi aspetteranno nuove prove da affrontare. In questo periodo avete molte energie da investire, perciò iniziate a impegnarvi da adesso.

Acquario – In questo periodo molti di voi, se non l'hanno ancora fatto, inizieranno a pensare al futuro, soprattutto le coppie innamorate. È giunto il momento di iniziare a pensare anche alla costruzione di un vostro nido d'amore. Se in campo lavorativo avete delle intuizioni, cercate di svilupparle e di coinvolgere solo persone degne di fiducia.

Potreste avere anche la sensazione che le cose siano fuori controllo. Vi è molto d’aiuto fare qualche esercizio di base per ricordare a voi stessi che siete umani. Il vostro corpo potrebbe aver bisogno di più minerali e vitamine, a seconda del livello di stress che provate.

Pesci – Se vi sentite messi da parte da una persona importante nella vostra vita, è arrivato il momento di difendere con le proprie unghie e con i denti il vostro rapporto. In questa giornata, il vostro livello di pazienza potrebbe essere basso. Concedetevi del tempo extra per gli appuntamenti, onorate la vostra impazienza con le misure appropriate.

Quando si tratta di mangiare, scegliete attentamente ciò che mettete nel vostro corpo. Altra nota: meglio tenere la lingua a freno se una controversia minaccia di sorgere con un partner, familiare o un amico.