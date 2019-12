Termina la terza settimana di dicembre 2019 e ci apprestiamo a vivere quella di Natale. Arrivano intanto le previsioni e l'oroscopo di domenica 22 dicembre. Questa giornata vedrà i nati sotto il segno zodiacale del Sagittario pronti a modificare determinate situazioni, mentre per il Capricorno pare possibile finalmente superare tensioni e difficoltà.

Previsioni e oroscopo del 22 dicembre: la giornata dei dodici segni zodiacali

Ariete: Oroscopo di grande forza dal punto di vista lavorativo per i nati sotto questo segno zodiacale, cercate di portarvi avanti fin da ora nei progetti che più vi interessano perché saranno premiati da una buona influenza planetaria.

Toro: questo è un periodo utile, che vi permette di migliorare tante situazioni, sia di lavoro che sentimentali. Avrete modo di esprimervi al meglio e comunicare in modo efficace le vostre volontà di azione.

Gemelli: in amore ci potrebbero essere tensioni in alcune storie per colpa anche della vostra gelosia, alcune decisioni dovranno essere gestite con attenzione. La pesantezza della situazione sentimentale vi porterà ad un calo dal punto di vista fisico.

Cancro: per i nati sotto questo segno zodiacale c'è una maggiore preoccupazione per alcune decisioni da prendere e discussioni da affrontare in campo sentimentale.

A livello lavorativo potrete decidere anche di fermarvi e riposare dopo un periodo pieno di attività.

Leone: questa sarà una giornata da sfruttare, gli incontri che farete e le amicizie che nasceranno saranno interessanti. Nel lavoro sarà possibile finalmente dire agli altri come la pensate.

Vergine: non tutto in queste ore potrebbe andare come vorreste, per questo evitate di perdere la pazienza e fermatevi prima di dire qualcosa di sbagliato.

Bilancia: alcune questioni stanno andando per le lunghe ed i tempi di risoluzione tardano ad arrivare e questo porta maggiori momenti di stress e tensione. Il consiglio è quello di aspettare ancora un po' prima di prendere decisioni irrevocabili.

Scorpione: nel lavoro arrivano buone notizie specie se la vostra è un'attività in proprio, è un momento utile per confermarsi e ricevere anche maggiori consensi.

Sagittario: in questo periodo determinate situazioni potrebbero portarvi a cambiare improvvisamente, sia nel lavoro che in una storia d'amore. Sentite la necessità di voltare pagina.

Capricorno: in amore le prossime tre giornate saranno importanti per superare ogni tensione e difficoltà. Sentite ancora dei dubbi, ma arriva fortunatamente un momento di maggiore riflessione.

Acquario: questo è un momento di maggiore forza e carica dal punto di vista lavorativo. Per i sentimenti, invece, tutto procede bene, anche se con un po' di monotonia.

Pesci: la giornata sarà pensierosa, in particolare in amore. Forse avete in mente qualcun altro o desiderate in po' di libertà in questa fase del mese.