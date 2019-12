Passata la giornata di Natale, per tutti i dodici segni zodiacali sta quasi giungendo alla fine il mese di dicembre. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo del 26 dicembre, momento che vedrà i nati sotto il segno zodiacale della Bilancia vivere un po' di stanchezza, c'è la necessità di non fare troppo e di non strafare. Per lo Scorpione favoriti i nuovi contatti, nuove opportunità.

Ariete: è partito da poco o sta per partire un grande progetto a cui lavoravate da tempo. Sono favoriti, in questa ultima parte del mese, tutti coloro che devono affrontare un esame.

Toro: i nati sotto questo segno sentono la necessità di ritrovare quella tranquillità che manca da tempo. Questa giornata vi è utile per ottenere quanto desiderato, ma occorrerà anche tagliare i rapporti superficiali.

Gemelli: quello del 26 sarà un giorno utile per capire veramente chi desidera stare al vostro fianco. Attenzione anche alle storie parallele, tutti i nodi potranno tornare al pettine.

Cancro: per i sentimenti, a causa della Luna in opposizione non mancheranno difficoltà e disturbi in una storia.

A livello lavorativo cercate di essere prudenti.

Leone: la giornata del 26 dicembre vi darà la possibilità di far valere la vostra opinione. Anche per i sentimenti, momento utile se volete dimostrare qualcosa di importante. Non isolatevi.

Vergine: questo è un momento in cui ogni occasione che si presenterà dovrà essere sfruttata al meglio. Nel lavoro, le intuizioni saranno determinanti per ottenere il massimo.

Previsioni e oroscopo del 26 dicembre: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: in queste ore la stanchezza si farà sentire, nel lavoro quindi vivrete dei momenti non esaltanti. In amore, non si può parlare di un periodo impetuoso.

Scorpione: in questa giornata i contatti saranno favoriti ed avrete anche le idee più chiare. Novità in arrivo sia in amore che nei sentimenti affettivi.

Sagittario: a livello amoroso questo è un giorno che porta complicità e maggior feeling con la persona amata. Favoriti anche i viaggi e gli spostamenti.

Capricorno: grazie ad una combinazione favorevole di pianeti nel vostro segno zodiacale potrà arrivare un momento di maggiore fortuna per voi, attimi da vivere al meglio con le persone che vi vogliono bene.

Acquario: nel lavoro, stanchezza che si farà sentire in questa nuova giornata di fine dicembre. Ogni tanto tornano problemi legati al passato sia in campo amoroso che lavorativo.

Pesci: se siete alla ricerca di una risposta, questa potrà arrivare durante questa giornata, per questo motivo non isolatevi. Arrivano novità anche in amore, una soluzione a qualche complicazione avvenuta nei giorni scorsi.