Le previsioni astrologiche del 3 gennaio, relativamente alla sfera lavorativa, sono pronte a informare sull'andamento di tutti i 12 segni dello zodiaco. Nella terza giornata del nuovo anno, lo Scorpione potrebbe aver voglia di cambiare lavoro, mentre il Sagittario sarà allettato da varie opportunità.

Dall'Ariete ai Pesci

Ariete: siete ripartiti alla grande, cercate di far capire a chi vi sta davanti quanto effettivamente valete. Non abbiate paura di mettervi in mostra, altrimenti saranno altri a beneficiare di alcune gratificazioni.

Toro: giornata estremamente positiva, alcuni vostri progetti saranno molto apprezzati. Sarete ricompensati dei vostri sforzi, soprattutto dal punto di vista economico.

Gemelli: ci sarà qualche piccolo ostacolo sul vostro cammino, non perdete la fiducia e raggiungerete in maniera brillante il vostro obiettivo. Siate testardi e applicatevi su qualcosa che pensate possa risultare complicato.

Cancro: dovrete adattarvi ad alcune situazioni che stanno cambiando la vostra vita lavorativa. Non abbiate paura di sperimentare nuove opportunità, a volte non tutti i mali vengono per nuocere.

Tirate fuori il carattere e ripartite di slancio.

Leone: sarete presi abbastanza dal vostro lavoro. Dovete portare a termine un progetto che vi sta dando qualche grattacapo, tranquilli ci riuscirete e ciò avverrà anche molto più facilmente di quello che pensavate.

Vergine: situazione lavorativa stabile, non ci saranno grossi capovolgimenti e niente turberà le vostre abitudini professionali. Anche dal punto di vista economico non avrete problematiche particolari.

Bilancia: potreste ricevere a breve una gratificazione importante, non dimostratevi ansiosi e attendete con calma il vostro momento. Qualche collega storcerà il naso, guardate avanti e non fatevi problemi, è tutto estremamente meritato.

Scorpione: la vostra attività lavorativa sta cominciando a stancarvi, volete provare qualcosa di diverso e di più stimolante.

Abbiate solo l'accortezze di valutare attentamente e poi decidete nel migliore dei modi, specialmente se avete una famiglia alle spalle.

Sagittario: il lavoro non è un problema, potrete decidere voi cosa fare, ci saranno tante opportunità che vi alletteranno. Non siate frettolosi, le vostre capacità professionali servono a tanti.

Capricorno: nel vostro lavoro siete molto apprezzati, continuate a migliorare e a spostare l'asticella in avanti. Nessun traguardo sarà impossibile se continuerete a mettere passione e competenza nella vostra professione.

Acquario: è un periodo nel quale non vi sentite particolarmente gratificati, dovete solamente aspettare l'occasione giusta e coglierla. Il vittimismo non è mai un elemento vincente al quale conviene aggrapparsi.

Pesci: giornata ideale per mettere in campo tutti i vostri progetti e le vostre ambizioni.

Sarete chiamati a dimostrare, a colleghi e superiori, che le vostre capacità sono indiscutibili.