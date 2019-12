Prosegue la prima settimana dell'ultimo mese dell'anno. Come andrà alla giornata di mercoledì 4 dicembre 2019 per tutti i segni zodiacali? Di seguito approfondiamo le previsioni dell'Oroscopo e delle stelle relativamente ad amore, lavoro e salute per tutti dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni astrologiche da Ariete a Vergine

Ariete: giornata sottotono per il segno, proseguono i disagi in campo lavorativo e sentimentale. Evitate di mettervi troppo in mostra, potrebbero nascere degli scontri.

Toro: sono in arrivo delle belle novità in campo sentimentale, ma anche amoroso.

Se avete dei progetti e delle idee, esponetele ed avrete successo.

Gemelli: periodo agitato per voi, cercate di tenere sotto controllo alcune situazioni complesse che potrebbero presentarsi.

Cancro: Luna nel segno, momento favorevole, evitate quindi di discutere e polemizzare sia in famiglia che con il partner. Situazione lavorativa stabile.

Leone: se ci sono delle problematiche da risolvere che riguardano il settore legale, cercate di sfruttare tale periodo per sistemare le cose. In questo momento è anche importante che mettiate da parte qualcosa a livello economico.

Vergine: buon momento per l'amore, i single potrebbero fare degli incontri interessanti. Cielo favorevole anche per le conoscenze riguardanti il settore professionale. In queste giornate non mancheranno delle novità.

Astri e stelle del giorno per i segni zodiacali da Bilancia a Pesci

Bilancia: in questa giornata è possibile che nascano delle discussioni con il partner, cercate di non polemizzare e di riflettere prima di sostenere qualcosa di cui poi potreste pentirvi.

Scorpione: in questa giornata, i nati sotto questo segno è possibile che sentano l'esigenza di avvicinarsi particolarmente ad una persona.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Approfittate delle stelle dalla vostra parte per poter fare delle conoscenze per voi importanti. Cambiamenti in ambito professionale.

Sagittario: a livello sentimentale sarà possibile portare avanti le relazioni nate da poco tempo e fortificarle. Chi è in cerca di qualcuno di importante, in questo periodo potrà essere accontentato.

Capricorno: a livello professionale sono molte le cose da fare, ma riuscirete ad ottenere ciò che desiderate, soltanto se vi impegnerete al massimo. Le cose da affrontare saranno molteplici, cercate di trovare un equilibrio e decidete quali situazioni affrontare per prima.

Acquario: in campo amoroso in questo momento potrebbero nascere delle tensioni. Anche in famiglia è possibile che si presentino dei disagi, qualcuno potrebbe essere in opposizione con le vostre opinioni.

Pesci: momento interessante per voi, queste sono delle buone giornate per i nati i Pesci e non mancheranno delle opportunità In campo sentimentale, ma anche lavorativo.