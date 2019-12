L’ultimo mese dell’anno è appena iniziato: vediamo quali sono i presagi degli astri per quanto riguarda l’amore, il lavoro e la salute per i nati sotto il segno dell’Acquario. Dicembre si rivelerà un mese positivo per il segno, che vivrà una situazione di vantaggio in tutti gli ambiti. È un buon momento per parlare di sentimenti, c’è serenità e complicità nei rapporti di coppia e anche gli incontri sono favoriti. In ambito lavorativo, nonostante i mesi precedenti abbiano riservato tensioni e malumori, si può recuperare e concludere il mese con delle belle soddisfazioni.

L’Acquario recupera la forza e le energie, la voglia di fare non mancherà, anche se sarà bene non abusarne. Ecco di seguito l’Oroscopo del mese di dicembre 2019 per il segno dell’Acquario, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Oroscopo di dicembre 2019 per l'Acquario

Amore: grazie agli influssi di Venere, l’Acquario torna a dedicarsi all'amore e alla cura degli affetti personali. Sarà un dicembre sereno, ci saranno armonia e complicità all'interno dei rapporti di coppia e quelli nati da poco si riveleranno sempre più importanti per il futuro.

Si possono fare interessanti progetti, come organizzare una vacanza o anche pensare ancora più in grande, iniziando a parlare di matrimonio o di figli. È un momento vantaggioso per i single, gli incontri sono favoriti, anche per coloro che desiderano rimettersi in gioco dopo tanto tempo. In tal senso particolarmente vantaggiose si riveleranno le ultime giornate dell’anno.

Lavoro: l’Acquario esce da un momento di sofferenza e malumore per quanto riguarda la sfera professionale. Durante i mesi precedenti non sono mancati i momenti di tensione, anche scanditi da frequenti litigi e discussioni con colleghi e superiori.

L’ultimo mese del 2019 si rivelerà vantaggioso per il segno, che può recuperare, anche grazie ad un transito interessante di Mercurio intorno al 9. Alcune problematiche troveranno soluzioni, il segno ritrova la determinazione e la voglia di fare che da sempre lo contraddistingue e potrà raggiungere i risultati ambiti. Il presagio delle stelle si riferisce soprattutto a coloro i quali lavorano da tempo per la stessa azienda o conducono un'attività in proprio. Al contrario chi ha da poco iniziato un nuovo impiego potrebbe necessitare di un po’ di tempo per trovarsi a proprio agio e ritrovare la stabilità economica.

Salute: durante il mese di dicembre l’Acquario recupera le forze e l’energia. Particolarmente positive saranno le giornate a partire dal 22 del mese, quando saranno anche favoriti gli spostamenti e i nuovi contatti. Grazie a Venere nel segno, l'Acquario potrà beneficiare di un oroscopo vantaggioso. Tuttavia il transito dissonante di Marte potrebbe non risparmiarvi da alcuni momenti sottotono, in cui la stanchezza potrebbe avere il sopravvento, soprattutto durante le prime settimane di dicembre.