L'ultimo mese dell’anno ha appena avuto inizio, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle su amore, lavoro e salute per i nati sotto il segno del Capricorno. Sarà un mese vantaggioso per i sentimenti, in cui saranno favoriti soprattutto coloro che desiderano un figlio. Migliora l’atmosfera in ambito lavorativo, dove sarà possibile far valere le proprie idee e cambiare situazioni che non vi stanno più bene. Per quanto riguarda la salute, il consiglio è di dedicare maggiore attenzione a sé stessi.

Qualcuno potrebbe valutare l’ipotesi di sottoporsi a visite specifiche, per scoprire e prevenire eventuali problematiche. Approfondiamo di seguito l’Oroscopo del mese di dicembre per il segno del Capricorno.

Oroscopo di dicembre per il Capricorno

Amore: il mese di dicembre è solo il preludio di un 2020 positivo ed emozionante per quanto riguarda i sentimenti. Le coppie che nasceranno in questo periodo dell’anno, si riveleranno solide nel futuro e anche gli incontri saranno favoriti. È il periodo ideale per progettare qualcosa per il futuro.

Grazie a Giove che entra nel segno e dona fertilità, anche chi desidera avere un figlio sarà favorito dalle stelle. Le problematiche dei mesi precedenti sembrano ormai solo un lontano ricordo, qualcuno potrebbe iniziare a parlare di matrimonio o di convivenza. Insomma, non vi resta che sfruttare al massimo questo oroscopo fortunato.

Lavoro: durante il mese di dicembre si potrà ottenere qualcosa in più e puntare in alto, grazie a Giove che entra nel segno, accompagnato da Urano in aspetto veramente vantaggioso.

Alcune problematiche nate precedentemente troveranno soluzione e si potrà chiudere con quei rapporti, o collaborazioni, rivelatesi controproducenti o stressanti. Il Capricorno si sentirà creativo, non esiterà a dar voce alle proprie idee e a farsi avanti per raggiungere la meta desiderata. È il momento ideale per lanciare un progetto o stringere nuovi contatti, ma anche per portare a termine una vendita o una trattativa. Gli astri favoriscono i giovani e gli studenti, ma anche i liberi professionisti e coloro i quali sono alla ricerca di un impiego.

Anche per quanto riguarda la sfera economica, il segno ritroverà un po’ di serenità, in vista delle feste ci si potrà concedere qualche spesa in più.

Salute: il consiglio delle stelle per il mese di dicembre è avere un occhio di riguardo nei confronti del fisico e della salute. Anche se non si risente di particolare problemi, sarà comunque bene evitare gli sforzi e decidere di sottoporsi a visite specifiche, per individuare e stanare possibili problematiche. Dal 20 dicembre Venere entrerà nel segno (seguita poi dal Sole in arrivo il 22), dunque le ultime giornate del 2019 saranno quelle più fortunate, in cui il Capricorno potrà ritrovare le energie e la voglia di fare.