L'oroscopo di sabato 14 dicembre è pronto a fornire tutte le previsioni della giornata sul piano sentimentale e amoroso per chi è in coppia. Sarà una giornata serena per l'Ariete, densa di chiarimenti per i Gemelli. Di seguito approfondiamo le predizioni astrali per tutti i 12 segni.

Dall' Ariete ai Pesci

Ariete: l'intesa con il vostro partner raggiungerà buoni livelli, sarà nel complesso una giornata tranquilla all'insegna della serenità di coppia. Sabato dai contorni natalizi.

Toro: vi sentirete molto in forma sotto l'aspetto sentimentale.

Giornata in cui sarete pronti a dare molto in amore e pronti a riceverne in cambio. Cupido è dentro di voi.

Gemelli: purtroppo per voi non sarà una giornata affatto semplice. Passerete il tempo a cercare di chiarire cose che hanno sicuramente lasciato il segno. Non è detto che riusciate a ricucire, non sempre le cose finiscono con il risolversi positivamente.

Cancro: lasciate da parte la vostra corazza e l'orgoglio, il partner merita di avere una chance, se gliela negate potreste pentirvene. Una possibilità, se ci tenete davvero, non si nega a nessuno.

Leone: la vostra relazione sta lentamente scendendo verso una routine piatta e pericolosa. Cercate di risollevare il rapporto. Cogliete piacevolmente di sorpresa la vostra dolce metà.

Vergine: il vostro partner richiede attenzioni, riuscirete a sorprenderla e ad accontentarla. Avrete un buon feeling con la vostra dolce metà, ma non aspettate sempre che tutti vi sia chiesto, agite anche in maniera autonoma.

Bilancia: bella intesa con il vostro partner, risulterete essere dolci e comprensivi. Non guasterebbe finire la giornata con una bella cenetta romantica.

Scorpione: vi potrebbero capitare buone opportunità per conoscere persone al di fuori della vostra relazione. Siate voi gli artefici del vostro destino e capite se e come sfruttare certe occasioni.

Sagittario: agite sempre in maniera molto chiara e limpida. La vostra dolce metà potrebbe non capire alcuni vostri atteggiamenti. Ma non è il caso di creare malintesi, quindi provate sempre a spiegarvi al meglio.

Capricorno: siete dubbiosi, in quanto ritenete che il partner non sia completamente sincero con voi.

Non mettete la testa sotto la sabbia e cercate di capire cosa realmente sta accadendo.

Acquario: giornata ideale da dedicare alla vostra dolce metà. Mettete da parte tutto il resto, programmate qualcosa di piacevole con il partner: un pranzo fuori o una cena a lume di candela rafforzeranno la vostra fantastica giornata.

Pesci: vi siete messi in testa che il vostro rapporto può e deve essere recuperato. Prendete però in considerazione anche l'ipotese che possa concludersi definitivamente. Ascoltate il vostro cuore e non rimanete fermi sempre in un eterno presente.