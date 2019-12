L'anno 2019 ormai prossimo alla fine per il segno della Vergine ha dato molte difficoltà di gestione sul fronte amoroso e su quello affettivo. Sicuramente le posizioni planetarie del 2020, in particolare Giove e Saturno, saranno ottimali se si vorrà stabilizzare la propria relazione o semplicemente le amicizie.

In famiglia le relazioni saranno di gran lunga migliori e finalmente si respirerà un'aria fatta di collaborazione e affiatamento, senza “cadere” facilmente nel nervosismo e nella tensione.

Amore e sentimenti

Sul piano sentimentale vivrete un anno davvero magnifico che andrà peraltro migliorando mese per mese.

L'appoggio di Giove e Saturno vi regalerà un'intesa davvero invidiabile sia per le coppie più datate che per quelle appena sbocciate. In particolare per queste ultime ci sarà un incremento della fiducia per il partner, elemento estremamente essenziale per ogni relazione.

Mentre Giove vi darà sicurezza e una carica erotica che renderà più affiatate le notti trascorse insieme al vostro partner, Saturno farà in modo che avvenga un'evoluzione decisamente più profonda che vi porterà ad una maturazione a tutto tondo e ad una fedeltà praticamente incrollabile.

Questi presupposti saranno eccellenti per eventuali progetti importanti, come ad esempio l'arrivo di un figlio o anche semplicemente di un animale domestico di cui prendersi cura unendo le forze.

Sarà un ottimo 2020 anche per gli incontri e per le conquiste che volevate fare da molto tempo. Il più delle volte sarà il vostro fascino estetico ad essere la classica “arma vincente”, ma pure il magnetismo innato sarà altrettanto efficace per apparire seducenti.

Affetti e amicizie

I rapporti all'interno della famiglia durante l'anno miglioreranno sempre di più, regalandovi più distensione, meno problematiche e competizioni varie.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Se ci saranno dei problemi di stampo economico, potreste affrontare la situazione con calma e ponderatezza senza avere la benché minima intenzione di litigare o semplicemente di innervosirvi. Sarà contemplata anche l'intenzione di trascorrere più tempo assieme, magari fare un viaggio che rafforzi l'amore che vi lega.

Ci saranno molte nuove amicizie che verranno a formarsi soprattutto grazie agli interessi comuni e, perché no, anche alle aspirazioni di vita. In particolare, saranno favorite quelle che avverranno in una località diversa da quella in cui vivete e in luoghi di condivisione.

Stabili le amicizie più datate, ma da giugno anch'esse vi sembreranno più forti che mai.

Gli ascendenti del segno della Vergine per il settore amoroso nel 2020 saranno l'Ariete, il Toro, i Gemelli, il Leone e la Vergine.