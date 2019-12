Nell'anno solare 2020 il segno della Vergine avrà a che fare con una rimonta eccezionale sulle questioni di stampo lavorativo e burocratico, qualche eventuale piccolo ostacolo sarà facilmente superabile.

La salute sarà molto più forte rispetto a qualche mese fa e non subirà dei bruschi cali come già accaduto durante il 2019. Saranno favoriti i viaggi sia lunghi che brevi, soprattutto quelli che in prospettiva potrebbero aiutare i nativi a trovare un lavoro più redditizio di quello attuale.

Lavoro e studio

Le opportunità di fare carriera all'interno del vostro attuale contesto lavorativo saranno numerose ed anche molto promettenti grazie al trigono di Giove e Saturno, ma dovrete fare attenzione a quale tipologia di progetti andate incontro.

Se avete già tracciato un sentiero lavorativo da percorrere allora le cose non potranno fare altro che volgere a vostro favore, anche dal punto di vista prettamente economico. In caso contrario, potreste avere alcune difficoltà a cui far fronte e non riuscire a concentrarvi sui vostri obiettivi in modo efficiente, in quanto dovreste dedicare del tempo a pensare a come risolvere eventuali problemi.

Quando le cose sono propense ad andare nel verso giusto anche gli investimenti promettono bene. Quindi se dovete farne uno abbastanza impegnativo, le prospettive che vada a buon fine sono molto promettenti.

La fortuna giocherà a vostro vantaggio in modo essenziale soprattutto nei primi mesi dell'anno fino alla primavera, ma dipenderà molto anche dalla vostra abilità, soprattutto mentale.

La mente sarà carica in particolare per gli studenti, quindi non troverete difficoltà a memorizzare i concetti basilari per un buon esame. Tuttavia, ci saranno alcuni cali delle energie che non influiranno in modo molto significativo sul voto.

Fortuna e salute

Il pianeta della fortuna Giove è nel vostro cielo in maniera più che positiva.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Grazie ad esso e a Saturno, le vostre energie saranno interamente a disposizione del lavoro e dell'organizzazione di un impiego appena cominciato. Sulla fortuna saranno inoltre favoriti i giovani e le persone che nel periodo da gennaio o marzo avranno a che fare con un cambiamento lavorativo del tutto rivoluzionario.

Sulla salute ci sarà una ripresa se avete avuto a che fare con qualche malessere, ma ciò avverrà in modo molto lento e distribuito durante tutta la prima parte dell'anno. Ci sarà anche l'occasione di fare un viaggio, il quale potrebbe convertirsi in una grandiosa opportunità lavorativa.

Gli ascendenti favoriti per il 2020 del segno della Vergine su lavoro e salute saranno il Toro, il Leone, la Vergine, il Capricorno e i Pesci.