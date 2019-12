Inizia una nuova settimana per tutti i segni zodiacali. L'Oroscopo del 23 dicembre è pronto a rivelare l'andamento della giornata di lunedì. Periodo di sosta per i nativi dei Gemelli, mentre per le persone del Cancro sarà una giornata allegra. Nel dettaglio, l'astrologia della giornata d'inizio settimana e le previsioni astrali per i 12 simboli dello Zodiaco.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – In questa giornata dovete tirare fuori le unghie perché sarete facilmente soggiogati e condizionati da persone poco serie, che si approfitteranno di voi.

Donate il vostro amore solo alle persone giuste e che ricambiano l’affetto. Nel campo lavorativo non farete passi da gigante a causa della troppa concorrenza. Insomma, saranno competizioni sane che vi aiuteranno a maturare professionalmente.

Toro – Le coppie nate da poco dovranno smettere di pensare che questo sia un periodo di prova. Anche se il partner dovesse avere degli atteggiamenti di particolare riguardo, non illudetevi che vi vizierà ogni giorno. L’ambiente in cui lavorate non vi dispiacerà e questo sarà già un passo avanti.

Evitate di affrettare i tempi con eccessive richieste, anche se nessuno vi negherà la disponibilità. Questo sarà un ottimo segnale per la vostra carriera. La forma fisica sarà ottima, anche se avete fatto un lungo percorso, ora godrete i benefici.

Gemelli – In campo lavorativo vi prenderete un periodo di sosta. Vi gioverà avere del tempo libero, soprattutto in questo periodo di festività. Avrete bisogno di rilassarvi, in modo da essere più attenti alle novità e ai cambiamenti che si presenteranno tra qualche giorno. In amore, il vostro bisogno di attenzione sarà un po' troppo accentuato. Prendetevi dei tempi per riflettere ma, soprattutto, evitate di spaventare il partner con richieste assurde. Potrebbe darsi a gambe levate.

Previsioni di lunedì 23 dicembre: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Giornata allegra.

Incontrerete dei vecchi amici che non vedevate da un bel po’ di tempo. Ritroverete in loro tutta quella gioia che vi piaceva tanto. La giornata inizierà bene, perciò potrete sperare in qualcosa nei prossimi giorni. I vari impegni potrebbero distrarvi ma arriverà Natale e tutta la famiglia unirà. Anche se questo periodo dell’anno proprio non vi va a genio, lo sopporterete con grande serenità.

Leone – Periodo giusto per tornare sui propri passi, anche in ambito sentimentale. Avete riflettuto abbastanza e ora sarete pronti e saggi quanto basta per capire i vostri errori e rimediare. Questi ultimi giorni dell’anno saranno utili anche per la vostra carriera. Avrete più sicurezza nelle mansioni che svolgerete, per cui sarete più affidabili e più attenti a ciò che vi accadrà intorno.

Vergine – Se siete stati con le mani in mano ad aspettare che tutto cambiasse, ebbene, prima dell’anno nuovo troverete il modo di sbrigare alcune faccende da soli, senza l’aiuto di quella cosa che voi chiamate fortuna.

I disturbi della salute legati allo stress potrebbero forzare la rivalutazione della vostra situazione attuale, in particolare l'amore. La comunicazione potrà offrire nuove opportunità per proseguire il rapporto.

Predizioni giornaliere: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Il vostro passato tornerà a galla ma non scacciatelo, anzi, analizzatelo fin nei minimi particolari. Potreste mettere in risalto il vostro lato giocoso e provare forme di divertimento che una volta vi erano piaciute, ma che diventando grandi avete abbandonato. Lasciatevi trascinare dalla fantasia, domani potrete sempre affrontare la realtà.

In campo lavorativo, qualche contatto perso potrà essere agevolmente ripreso, poiché le acque si sono calmate e le contrattazioni potranno essere agevolati, modificate o migliorate. L’importante è dare continuità al vostro lavoro.

Scorpione – In questa giornata, alcuni di voi avranno la possibilità di fare grandi cose e ottenere qualche successo. Farete bene a guardarvi le spalle e a non farvi ingannare da alcune persone, che vogliono apparire in modo diverso da quello che sono in realtà. Questo dovrebbe essere un periodo allegro e spensierato ma il vostro carattere creerà problemi inesistenti.

Nella coppia potrebbero esserci incomprensioni, evitate di discutere e cercate di accontentare le richieste del partner, che in fondo non sono così bizzarre.

Sagittario – In questi ultimi giorni, il denaro non vi è mai mancato, le spese le avete affrontate senza aver nessun tipo di problema. Questo agevolerà soprattutto coloro che vogliono rinnovare un locale o fare piccoli investimenti. Alcuni di voi potrebbero riconsiderare le idee passate e vederle in una luce completamente diversa. Sarete molto sereni anche in amore grazie all'atmosfera natalizia. Non dovete aver paura di mostrarvi vulnerabili all'amore.

Il rapporto con un fratello o un vicino potrebbe essere ripristinato.

L'oroscopo di lunedì 23 dicembre: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – In questa giornata dovrete fare qualche sforzo in più verso il partner o verso la persona interessata. Cercate di liberare qualcosa che viene dal cuore. I vostri progetti potrebbero non essere rispettati a causa delle mancanze o distrazioni degli altri. Una cena di lavoro potrebbe sfumare a causa dell’influenza o imprevisti vari. Ciò vi darà l’opportunità di riflettere su come state conducendo la vostra vita. Uno sguardo al futuro potrebbe farvi bene.

Acquario – Ultimamente avete rinunciato o siete stati costretti a rinunciare a qualche progetto, sia per mancanza di tempo che per mancanza di soldi.

Non si può assicurare un totale recupero ma di certo qualcosa andrà meglio. Alcune scelte sono state obbligate, perciò non fatevene una colpa. Avrete altri piani da sviluppare e potrete essere fieri di voi stessi. In amore non state attraversando un buon periodo. Avrete la tendenza a drammatizzare varie situazioni. Dovrete impegnarvi di più per alimentare la vostra relazione.

Pesci – In questa giornata dovrete aprirvi un po' di più con la persona che state frequentando o con la quale vi siete fidanzati da poco. Qualche moina potreste farla ogni tanto, non muore nessuno, anzi farete contenti chi vi sta attorno.

Nel lavoro avrete sempre più voglia di fare e di mettervi in gioco. Potreste ricevere un segnale inconfondibile: cambiamenti. Ciò potrebbe comportare un lavoro diverso, permettendovi di usare la vostra abilità e far conoscere a tutti il vostro talento.