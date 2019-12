Le previsioni astrologiche di lunedì 23 dicembre ci informano sulle situazioni dei 12 segni, relativamente alla sfera lavorativa e professionale. Il Cancro deve impegnarsi di più, l'Ariete avrà una giornata molto positiva.

Previsioni zodiacali dall'Ariete ai Pesci

Ariete: buone notizie sotto l'aspetto lavorativo, potreste avere una mansione più importante da svolgere. Le vostre potenzialità economiche saranno incrementate grazie al ruolo che andrete ad assumere.

Toro: le festività natalizie cadono a pennello, svagatevi e non pensate esclusivamente al lavoro.

Pur essendo una parte importante della vostra vita, l'attività professionale non deve soffocare tutte le vostre passioni. Rilassatevi e concedetevi del sano riposo.

Gemelli: avete capito perfettamente che, per raggiungere risultati ambiziosi, dovrete mettere tutto voi stessi. Le cose difficili non si raggiungono in un batter d'occhio, hanno bisogno di essere costantemente alimentate.

Cancro: gli obiettivi sono ad un passo, cercate di mettere tutto il vostro impegno su qualcosa che potrebbe davvero rendervi felici.

Il solito compitino non basta, bisogna impegnarsi certamente di più.

Leone: è da un po' di tempo che non riuscite a risolvere una pratica particolarmente spinosa. Anche oggi avrete delle difficoltà legate a quello specifico problema. Cercate di risolverlo facendo ricorso a tutte le vostre capacità.

Vergine: le feste leniranno tutti i vostri grattacapi professionali, vivetele in armonia con la vostra famiglia. Ci sono tempi e luoghi diversi dove affrontare le difficoltà professionali. Godetevi il momento di relax.

Bilancia: non siete ben visti da tutti i vostri colleghi, diffidate di chi vuole per forza rendersi simpatico ai vostri occhi. Siete lì per lavorare, non confondete i momenti di riposo con i vostri doveri professionali.

Scorpione: giornata particolarmente calma, non avrete grosse situazioni lavorative da risolvere.

Portatevi avanti con qualche progetto che avevate momentaneamente messo nel cassetto.

Sagittario: sfruttate la vostra voglia di fare e siate più produttivi possibile. Ancora non è arrivato il momento di tirare un po' i remi in barca e di pensare esclusivamente a rilassarvi.

Capricorno: avete finalmente portato a termine qualcosa a cui tenevate particolarmente. Prendetevi qualche giorno per rilassarvi e ripartite pensando a nuove sfide e a nuovi progetti.

Acquario: le vostre capacità vi permetteranno di venire a capo di una situazione difficile. La prossima volta non fate tutto da soli, a volte serve anche l'umiltà di capire che bisogna farsi aiutare.

Pesci: vi manca poco per portare a termine un progetto particolarmente ambizioso. Se riuscirete a farlo prima di Natale sarà sicuramente vantaggioso per tutti.