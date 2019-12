L'Oroscopo del giorno 3 dicembre 2019 è pronto a svelare il 'pensiero' degli astri ed anche ben disposto ad offrire consigli sul prossimo martedì. Questa parte della settimana appena iniziata si presenta molto bene (almeno sulla carta) riguardo l'amore e il lavoro, ma solo per un piccolo gruppo di "prescelti". Intanto diciamo pure che a fare la differenza soprattutto in campo sentimentale sarà in massima parte l'ingresso della Luna nel settore dei Pesci. L'Astro d'Argento entrerà nel comparto del segno d'Acqua nella prima mattinata di martedì, precisamente alle ore 08:18.

Curiosi di appurare chi, tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci potrà contare sull'appoggio incondizionato delle stelle? Dalle nostre analisi astrali è risultato che probabilmente ad avere massima fortuna in molti campi saranno in tutto solo tre segni. Oltre allo scontatissimo Pesci, nel contesto valutato al "top del giorno" grazie alla presenza della Luna, anche Sagittario e Capricorno potranno contare su una giornata di tutto rispetto: il primo tra i due sostenuto alla grande da Nettuno e Luna, ambedue speculari positivi al 70%; il Capricorno invece sarà direttamente interessato dall'ottimo sestile in atto tra Luna e Venere (Pianeta presente nel proprio settore).

Poco o nulla di buono potranno sperare dal periodo in arrivo soprattutto coloro della Bilancia: nelle previsioni di martedì 3 dicembre gli appartenenti al sensibile segno di Aria saranno da considerare in periodo da "ko". Andiamo a scoprire dunque la realtà dei fatti: nel prosieguo la scaletta con le stelle e gli approfondimenti relativi all'oroscopo giornaliero.

Classifica stelline 3 dicembre 2019

Questo nuovo martedì è pronto a ricevere l'ok o il non ok da parte dell'Astrologia. In questo caso come sempre, a dare le giuste indicazioni sono le effemeridi giornaliere, ovviamente messe in evidenza nella nuova classifica stelline del giorno 3 dicembre 2019.

Gli astri in questo caso hanno già detto la loro in merito al probabile andamento del periodo in esame, adesso rimane solo da svelare il grado di positività assegnato ai sei segni dello zodiaco in analisi nel contesto. Curiosi di sapere se il vostro simbolo astrale rientri tra i primi in scaletta? Il responso finale nella scala a seguire:

: Pesci - Luna nel segno; ★★★★★: Sagittario, Capricorno;

★★★★: Scorpione, Acquario;

★★★: NESSUNO;

★★: Bilancia.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★.

Si annuncia per voi Bilancia un giorno decisamente poco fortunato, sia in campo affettivo che nel lavoro. A questo giro le amate stelle non daranno quel fascino particolare a cui siete ormai abituati, quindi sappiate essere ben sicuri di voi e delle vostre azioni prima di partire in quarta: pensate meno ed agite di più, ok? In amore intanto, l'andamento generale si profila abbastanza stressante in vista un martedì segnato dal "ko"? Sembrerebbe di sì, ma state calmi, una soluzione si trova sempre.

In arrivo probabilmente tensioni o alterchi di vario genere, in primis con il partner. L'andamento non troppo brillante del periodo, dovuto al malumore portato dalla Luna negativa, vi costringerà a dosare con attenzione parole ed energie. Single, le previsioni del giorno indicano che (forse) vi sentirete sotto pressione dalle esigenze di chi vi circonda. Non lasciate che questo vi scoraggi. Fisicamente sarete molto stanchi e avrete bisogno di recuperare energie per ripartire al meglio. Nel lavoro, per concludere, questa sarà una giornata dinamica con discrete possibilità da cogliere.

Avrete mille cose da fare, dunque cercate di rimanere concentrati sulle principali, evitando di strafare.

Scorpione: ★★★★. La giornata del prossimo 3 dicembre si preannuncia positiva, è vero, ma non tale da permettervi di scherzare eventualmente con la superficialità: intesi? Nei rapporti interpersonali, soprattutto nei riguardi di amici, colleghi e parenti alla lontana, cercate di non esasperare situazioni potenzialmente pronte ad esplodere. In amore, sarete piuttosto pigri e brontoloni e avrete da ridire su tutto e tutti.

Questo atteggiamento durerà solo fino a metà pomeriggio, poi in serata (si spera) ritroverete il buonumore e trascorrerete delle ore molto piacevoli insieme alla persona amata. Vi aspettano probabilmente delle simpatiche sorprese, forse di poco conto ma di grande valore affettivo. Single, il ritmo della giornata sarà molto calmo e disteso, sembrerà quasi che le ore si allunghino e la giornata non finisca mai. Dentro di voi regnerà la pace e tanta tranquillità: sarete contraddistinti da un gran sorriso sulle labbra, il che susciterà attrazione in chi vi sta vicino. Finirete per forgiare alcune conversazioni molto positive, il che ripristinerà in voi il morale perduto.

Nel lavoro invece, qualcuno tra voi Scorpione magari in attesa di novità o cambiamenti potrebbe restarci male: non si prevedono novità nel breve periodo.

Sagittario: ★★★★★. Una giornata semplicemente perfetta in ogni settore. Dopo alcuni giorni colmi di negatività finalmente tornerete ad avere la mente perfettamente lucida, libera da pensieri e dubbi. Vi sentirete carichi per buttarvi in nuovi progetti, affrontandoli così con astuzia e strategia. In amore, specialmente in coppia molti potranno tirare un bel sospiro di sollievo! Il periodo "no" vissuto la scorsa settimana e parte di questa, sembra stia rientrando: già vi sentite meglio, non è così?

Per alcuni di voi è arrivato il momento di fare il punto su una certa situazione sentimentale (che sapete...): diciamo che non potete più rimandare, dovete decidere subito! Single, l'ondata di passione proveniente da astri particolarmente positivi verso il vostro segno vivacizzerà la vostra vita affettiva presente e futura. Traetene vantaggio dimenticando le preoccupazioni: sappiate che molto presto un colpo di fulmine scombussolerà la vostra vita... Nel lavoro, in linea con le attese il periodo per coloro che hanno un'attività in proprio. Invece chi è sotto contratto è invitato a fare subito qualcosa circa alcune richieste in atto.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★★★. In arrivo un martedì 3 dicembre davvero splendido. Sarà una bella giornata, tutto andrà per il verso giusto e questa positività la ritroverete anche il prossimo mercoledì e giovedì. Intanto schieratevi, se ce ne dovesse essere bisogno, oppure cogliete al volo un’occasione che potrebbe non ripresentarsi mai più. Le predizioni di martedì intanto, per quanto concerne l'amore, il consiglio è quello di iniziare fin da adesso a programmare luoghi romantici in vista di una prossima fuga all'insegna della passione pura, ovviamente solo per due. Diciamo pure che, dopo una fase di stanchezza ritroverete nel corso del periodo quella sintonia completa, tra passione e sentimento, che tanto stavate aspettando.

Single, raggiungerete un nuovo livello di amicizia nella vostra vita sentimentale, il che potrebbe andare ben oltre quello che abbiate mai osato sperare. Nel corso della giornata alcune sorprese vi metteranno in vena di festeggiare, in primis con una persona a voi molto speciale oppure, in mancanza di quest'ultima, soprattutto con i vostri amici fidati. Nel lavoro invece, potreste ottenere i giusti riconoscimenti per gli sforzi fatti in questo ultimo periodo, ottenendo un sostanzioso guadagno: era ora!

Acquario: ★★★★. Questo martedì a dare un piccolo aiuto saranno fiuto, riflessi pronti e forte spirito d’iniziativa.

Dunque, queste le buone carte su cui puntare: una mano importante gli astri la concederanno senz'altro a coloro "che contano" in ambito sociale e politico, magari preparando loro il terreno a nuove opportunità. In campo sentimentale invece, il vostro partner sarà complice nelle scelte che farete facendo di tutto per farvi stare bene. Sicuramente riuscirà a rendervi la persona più felice della terra a patto di saper gestire bene la vostra impulsività. Troppo spesso tendete ad emergere dal rapporto di coppia cercando di "dominare" la vostra dolce metà. Single, non sottovalutate le vostre capacità ma fatevi avanti nel proporre i vostri sogni nel cassetto (sentimentalmente parlando, ovvio), perché alcune idee potrebbero essere prese sul serio dalla persona che sapete e questo potrebbe cambiare la qualità della vostra vita futura.

Nel lavoro per concludere, visto il periodo poco proficuo, sappiate reagire ad una giornata faticosa e/o poco brillante, concedendovi qualche momento di meritato relax: vedrete, vi ricaricherà le pile.

Pesci: ’top del giorno’. Partirà quasi sicuramente "col botto" questo vostro martedì d'inizio settimana favorito in gran parte dall'ingresso della Luna nel comparto. L'oroscopo del giorno 3 dicembre dunque, a fronte del meraviglioso contesto astrologico consiglia di sfruttare ogni situazione che dovesse intervenire nel settore legato ai sentimenti. In coppia senz'altro sarete più che fortunati; finalmente riuscirete a godere al massimo il vostro rapporto, ultimamente (forse) un po' troppo sotto stress.

Se single invece, il vostro intuito sarà quasi infallibile, il che vi porterà ad affrontare con spirito e determinazione giusti gli eventi della giornata. Gli amici vi cercheranno per supporto e consiglio: riuscirete anche in questo caso ad essere convincenti dispensando aiuti davvero importanti. Nel lavoro, per chiudere, le novità vi stimoleranno a dare il meglio di voi stessi: vedrete in prospettiva dei miglioramenti che potranno riguardare anche la vostra futura carriera. Fate tuttavia le vostre scelte con oculatezza e muovetevi con i piedi di piombo.