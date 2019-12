L'Oroscopo del giorno 10 dicembre 2019 scopre la nuova classifica stelline e le previsioni astrali per i simboli appartenenti alla seconda tranche zodiacale. Pertanto, come da copione ormai consolidato, ad essere messi sotto osservazione in questo contesto saranno in esclusiva i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Ansiosi di sapere quali saranno i segni fortunati di questo martedì? Prima di rispondere anticipando qualcosa in merito ai più e meno fortunati nel periodo ci teniamo a segnalare l'ingresso della Luna in Gemelli, senz'altro già pronta a regalare nuove opportunità da investire nei rapporti affettivi o di amicizia a più di qualche segno.

A tal proposito vi diciamo subito che questa parte della settimana da poco iniziata, vede in primo piano tre segni: Bilancia, Scorpione e Sagittario valutati in egual misura con le cinque stelline della buona fortuna. Invece per quanto riguarda i segni con preventivate difficoltà a proprio carico, le previsioni di martedì 10 dicembre indicano un frangente abbastanza ostico da superare per gli amici nativi in Capricorno (sottotono). Andiamo pure ai dettagli segno per segno e alla scaletta con le stelline posta a seguire.

Classifica stelline 10 dicembre 2019

Questo nuovo venerdì è pronto a dare motivo di gioia oppure ad alimentare false speranze a coloro sotto analisi in questo frangente. Come da scontata routine, anche adesso a dare modo di organizzare al meglio questo prossimo martedì, ovviamente tenendo conto del grado di positività attribuito dall'Astrologia ad ogni simbolo astrale, è compito della nostra classifica stelline quotidiana, all'uopo interessante il giorno 10 dicembre 2019. Come già svelato in anteprima, si prospetta una giornata altamente positiva per i nati in Bilancia, Scorpione e Pesci, super-valutati con cinque stelline nella scaletta del periodo.

A metà scaletta troviamo alla pari Sagittario e Acquario, in questo contesto preventivati con le quattro stelline riservate ai periodi di routine. Per i restanti segni? A voi scoprirlo definitivamente dalla scaletta con le stelline qui presente:

★★★★★: Bilancia, Scorpione, Pesci;

★★★★: Sagittario, Acquario;

★★★: Capricorno;

★★: NESSUNO.

Oroscopo martedì 10 dicembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★★★. In previsione un giorno davvero positivo su tutti i fronti. Gli astri senza meno si conformeranno ai vostri desideri, o almeno verso gran parte di essi.

Siate fiduciosi e non abbattetevi se dovesse presentarsi qualche problemino inaspettato, ok? Ricordate solo che avrete le stelle a favore. In amore, le previsioni indicano che senz'altro sarete sostenuti dalla Luna in Gemelli, la quale vi sosterrà in ogni iniziativa a sfondo sentimentale. State superando, giorno dopo giorno, molte delle vostre insicurezze e il vostro carattere si sta fortificando. Chi vi sta intorno se ne sarà già accorto da un pezzo ed è già pronto a farvelo notare. Single, le stelle vi porteranno gioia ed allegria da sfruttare soprattutto nel campo delle amicizie.

Di sicuro sarà la giornata giusta per partecipare a qualche serata di stile "mondano", ottima per fare qualche nuova conoscenza o semplicemente per divertirsi insieme a chi vi piace. Le previsioni del giorno invece, parlando di lavoro, indicano che forse è arrivato il tempo di stringere nuovi accordi o optare per qualche nuovo investimento. Se così fosse approfittate, senza perdere tempo.

Scorpione: ★★★★★. Una splendida giornata si affaccia all'orizzonte per tanti di voi Scorpione: migliore di tantissime altre, vi annunciamo subito che potrebbe essere una tra le più belle ed efficaci degli ultimi tempi.

In molti sarete smaniosi di condividere idee e progetti con amici o familiari, coinvolgendoli in qualcosa di molto interessante. In amore, la parte della settimana coincidente con il secondo giorno del periodo darà senz'altro l'opportunità di fare qualcosa di nuovo. Uscite dalla solita routine e organizzate situazioni o novità in grado di rallegrare l'umore generale: riuscendo a far partecipe anche il partner, questa giornata potrebbe rivelarsi davvero estremamente stuzzicante. Starà solamente a voi fare il possibile affinché sia realmente così.

Single, sono in arrivo tantissime nuove amicizie, ottime da sfruttare se logicamente siete ancora in cerca dell'anima gemella, altrimenti saranno destinate a restare tali (se sta bene a voi, ottimo anche così!). Nel lavoro invece, una questione complessa sulla quale state lavorando sembra avviarsi nella giusta direzione. Per massima parte sarà quasi tutto merito della vostra determinazione: complimenti!

Sagittario: ★★★★. Una giornata di martedì tutto sommato buona se presa con tanta calma e in qualche caso con un certo distacco (in quelle situazioni che sapete). In molti casi il periodo, parlando in generale, sarà abbastanza vivibile con una parte delle stelle pronte a coinvolgervi in nuove relazioni interpersonali, conoscenze e spunti di vario genere.

Mettendo in campo riflessi brillanti e battuta pronta, senz'altro saprete catturare l’attenzione di chi potrebbe dare una "spintarella" alle cose di vostro interesse. In amore, forse potrebbe essere davvero giunto il momento di ascoltare il proprio cuore: nei sentimenti non dovete farvi influenzare da nessuno, tanto meno da amici, familiari o "voci di corridoio" ma dovrete essere voi solamente a prendere decisioni, ok? Qualunque sia la scelta, fatela subito, ok? Single, sensibilità in calo e voglia di evadere in aumento: fate un'autoanalisi sincera guardandovi dentro traendo le giuste conclusioni.

Forse in questo periodo manca di voglia di fare, oppure la persona che interessa inconsciamente vi sta chiedendo qualcosa di diverso: a voi scoprirlo... Nel lavoro infine, sarete al centro della scena e non avrete problemi a convincere gli altri ad operare sui dei progetti insieme a voi: bene così!

Astrologia del giorno 10 dicembre: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★. La giornata sarà in linea generale abbastanza lenta e a tratti davvero farraginosa, forse anche un tantino difficile da governare. Quasi sicuramente il periodo analizzato sarà sottoposto a scelte o decisioni da prendere, sia per il breve che per il futuro medio-lungo.

Comunque starà a voi scoprire ciò che più potrebbe fare al caso vostro: chiedete consigli all'occorrenza, ok? Le predizioni di martedì intanto, parlando d'amore, visto il momento "no" invitano a mettere da parte ripicche inutili: la buona volontà e il dialogo sincero creano sempre radici profonde, ottime da sfruttare in futuro nei rapporti a qualsiasi livello. In coppia, cercate di mettere bene in chiaro le vostre intenzioni con la persona amata, senz'altro vivrete più tranquilli e rilassati. Single, potreste sentirvi delusi dal comportamento di una persona su cui avevate puntato tanto, ma sicuramente non sarà così...

Occhio: oltre l'eventuale delusione, la beffa per essere stati traditi dalle proprie emozioni. Nel lavoro invece, un momento di stanchezza potrebbe essere del tutto normale, dunque non fatene un dramma ma cercate di ritagliarvi piccoli sprazzi di relax. Piccole indiscrezioni durante o fine giornata da sfruttare per proprio tornaconto: orecchie aperte, ok?

Acquario: ★★★★. Questo martedì, secondo giorno della corrente settimana, per tantissimi di voi nativi sotto al fascinoso simbolo dell'Acquario, non dovrebbe portare troppe ansie o grattacapi eccessivi. Nonostante la vostra innata impulsività, come al solito portata a braccetto dall'immancabile troppa foga nel voler fare, vi spinga a voler ottenere tutto e subito, potreste portare a casa un traguardo molto interessante.

In campo sentimentale, con le effemeridi parzialmente a favore sarete calmi e concilianti con il partner, come pure in ambito familiare. Probabilmente potranno esserci dei lievi contrasti su certe questioni (che già sapete): come risolvere? Solo minimizzando le cose oppure facendovi apprezzare pienamente per quello che siete da coloro che vi stanno accanto. Single, grazie alla posizione speculare positiva al 65% della Luna, presente in Toro fino alla 17:46 di questo martedì, un amore abbastanza travolgente potrebbe nascere come se nulla fosse. Affinché questo possa avvenire però, di certo occorre che vi rendiate disponibili, aperti al dialogo ed alla conoscenza di nuove persone, sia chiaro.

Nel lavoro invece, sarà un giorno abbastanza buono per voi nativi. Discreta la spinta ad affari e investimenti con strada imboccata nella direzione giusta. Quindi, se le idee sono di qualità, metterle in atto sarà un gioco da ragazzi.

Pesci: ★★★★★. Giornata di martedì valutata più che ottima per tanti di voi Pesci grazie a Venere in trigono a Nettuno. Diciamo pure che partirà in modo quasi spettacolare, regalando anche qualche piccola sorpresa che certamente farà piacere. Mettete una pietra sopra ai problemi del passato e guardate con fiducia al futuro. Questo è il momento migliore per prendere iniziative o agire secondo coscienza.

Secondo l'oroscopo del giorno 10 dicembre, riguardo l'amore, diciamo che sarete più sensibili verso le richieste sentimentali provenienti dal vostro partner. Finalmente vi mostrerete interessati e molto più disposti ad ascoltare la persona che avete a fianco. Approfittatene per risaldare il legame, magari con qualche gesto carino, vedrete che sarà meraviglioso. Se single invece, le stelle promettono una giornata gradevole da trascorrere in ottima compagnia ed in piena spensieratezza. Se saprete sfoderare il lato più ironico e solare del vostro carattere riuscirete ad ammagliare tutti quelli che si troveranno vicino a voi. Nel lavoro, secondo le stelle questa sarà la giornata delle riflessioni e/o delle prese di coscienza. Realizzerete che il vostro percorso sta assumendo dei contorni più concreti e sempre più in linea con ciò che inseguite da tempo.