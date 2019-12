L'Oroscopo del giorno 17 dicembre 2019 porta in primo piano un evento di spicco nell'attuale contesto zodiacale. Questo martedì assisteremo al passaggio di una meravigliosa Luna in Vergine, sicuramente efficace nei confronti di situazioni sentimentali un po' in crisi. Ansiosi di sapere quali sono i segni più fortunati di martedì? In questo caso l'Astrologia, come da titolo applicata in esclusiva a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, vede in prima fila solo due simboli astrali, scelti ovviamente dalla sestina in oggetto.

Osservando il titolo di apertura si evince a godere a pieno dell'apporto positivo delle effemeridi saranno quelli dell'Acquario e dei Pesci: l'intraprendente segno di Aria avrà dalla sua la positiva specularità della Luna in Vergine, mentre a sostenere i nativi nel segno d'Acqua (Pesci) sarà il quartetto Venere-Plutone-Saturno-Marte. Invece ad andare incontro ad un periodo probabilmente poco positivo saranno quasi certamente gran parte dei nati sotto ai segni Scorpione, Bilancia e Capricorno: al primo dei tre le previsioni di martedì 17 dicembre hanno pronosticato un periodo "sottotono" mentre ai restanti due si presume possa essere un martedì segnato dal "ko".

Classifica stelline 17 dicembre 2019

L'Astrologia ha già emesso la sentenza in merito alla qualità del prossimo martedì: pronti a scoprire la nostra nuova classifica stelline interessante il giorno 17 dicembre 2019? Nelle anticipazioni di routine abbiamo già dato risalto ai migliori in assoluto, in questo caso Acquario e Pesci; a questi aggiungiamo il Sagittario, valutato a quattro stelle e, in coda al gruppo, i già svelati Scorpione, Bilancia e Capricorno. Il responso con le stelle del giorno riepilogato nello specchietto a seguire:

★★★★★: Acquario, Pesci;

★★★★: Sagittario;

★★★: Scorpione;

★★: Bilancia, Capricorno.

Oroscopo martedì 17 dicembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★.

Una giornata negativa, questo è poco ma quasi scontato. In questa parte della settimana non lasciatevi guidare troppo dall’istinto, anzi date spazio alla riflessione: dando "tempo al tempo" capirete qualcosa di molto importante che riguarda la vostra vita... In amore, occhi aperti e orecchie ben tese: è il momento che lo richiede. In alcune situazioni potreste aver voglia di amare ma non sopportare la persona che vi sta vicino: se capita spesso questo sentimento allora probabilmente dovreste rivedere qualcosa nella vostra vita sentimentale...

Se anche fosse, calmatevi, non è affatto colpa vostra: tutti sbagliamo, per questo esistono nel vocabolario le parole "basta", "stop", "chiuso". Forse sarete messi alla prova: se fosse, comunque state sereni fidandovi del vostro cuore... Single, le previsioni del giorno annunciano contraddizioni e/o sbalzi d'umore: saranno questi i protagonisti della giornata? Certamente non mancherà chi ve lo farà notare, sappiatelo. In questo caso dovete contare fino a dieci prima di rispondere e reagire di impulso.

Nel lavoro, il periodo potrebbe riservare più di qualche ostacolo, forse a causa di un cambiamento avvenuto tempo addietro: niente passi falsi con colleghi e superiori, ok? Intanto non inimicatevi nessuno ma aspettate che passi questa giornata.

Scorpione: ★★★. Questo martedì armatevi di pazienza e tanto coraggio: il periodo avrà i toni poco chiari del "sottotono", dunque occhio a come vi andrete a muovere, ok? Un eccesso di fiducia però potrebbe frenare i vostri ultimi progressi: siate sicuri su intenzioni e/o progetti prima d'intraprenderli.

In amore, visto il periodo preannunciato come decisamente scarso e con poche possibilità di manovra, si raccomanda tanta concentrazione ed un briciolo di scaltrezza. Diciamo che dovrete porre rimedio alle vostre ultime mancanze: nei giorni scorsi non siete stati molto presenti (con la testa) a livello di coppia, non è così? Probabilmente quei famosi "nodi" stanno per arrivare al pettine! Single, basterà seguire i suggerimenti dettati dalla vostra sensibilità e (magari!) mettere da parte l’orgoglio per ritrovare la freschezza e il piacere del sentimento?

Noi ne siamo assolutamente convinti, pertanto il problema siete solo voi: meditate! Nel lavoro, sembra che le vostre energie siano in esaurimento, secondo gli astri. Sarà dunque giunto il momento di prendervi una breve pausa. In pentola avete varie cose che bollono, pertanto dovreste riflettere meglio su eventuali progetti futuri.

Sagittario: ★★★★. Giornata discreta su molti fronti, valutata di conseguenza nelle predizioni di martedì con quattro stelle della normalità. In generale diciamo pure che l'intero periodo sarà quasi in linea con quanto da voi atteso, dunque mediamente accettabile anche se in certi frangenti potrebbe restituire momenti impegnativi.

In amore, gli astri prevedono senza meno un po' di maretta all'interno del rapporto. Problema riscontrabile soprattutto in ambito di coppia: qualcuno di voi con situazioni particolari alle spalle potrebbe trovare i giusti risconti anche grazie all'intervento provvidenziale di una persona cara. Single, alcune emozioni passate che pensavate assopite torneranno improvvisamente a farsi sentire. Forse qualcuna vi farà sorridere, altre vi provocheranno rabbia e rancore: cosa fare? Pensateci bene prima, ma non troppo... Nel lavoro, in merito ad alcune scelte fatte o da fare, la fortuna non vi farà mancare un piccolo aiuto ma dovrete attendere il momento opportuno, evitando di spingervi in terreni inesplorati. Cercate di fare attenzione alle azioni impulsive o affrettate, potrebbero avere conseguenze disastrose.

Astrologia del giorno 17 dicembre: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★. Giornata valutata pessima dall'Astrologia per il Capricorno. Diciamo che in qualche caso potrebbe essere anche abbastanza triste per certi aspetti: il consiglio in questi casi è quello di avere pazienza perché i disegni celesti che ora vi ostacolano fra non molto miglioreranno. Cercate di mantenere intatta la sicurezza nelle vostre capacità anche se nel contempo doveste avvertire un certo malumore. Le predizioni di martedì intanto, in merito all'amore, invitano a non peccare di superficialità: prendetevi più a cuore la responsabilità di chi avete accanto.

Non sarà facile passare sopra a certi comportamenti, questo è vero, comunque cercate ugualmente il buon dialogo in modo da non aumentare le distanze tra voi e chi amate. Single, le stelle dicono che la vostra testa sarà abbastanza in confusione e in molti casi non saprete esattamente né cosa fare né cosa volere di preciso. Intanto non assillatevi il cervello con domande assurde, rilassatevi e fate soprattutto delle passeggiate rigeneranti, magari ascoltando cosa dice il vostro cuore e non ciò che vorrebbe invece la vostra mente. Nel lavoro, farete appello alla vostra forza di volontà, ma soprattutto alla pazienza.

Per non cedere al nervosismo continuate a fare buon viso, seppur a cattivo gioco...

Acquario: ★★★★★. Il prossimo martedì si prevede più che convincente per tanti di voi appartenenti all'Acquario. Saprete condurre al meglio eventuali relazioni sentimentali/professionali e, probabilmente, farete un incontro davvero inaspettato quanto fruttuoso. Cercate di cogliere ogni segnale che dovesse arrivare dall’esterno tenendovi pronti a gettare le basi ad un progetto da impegnare sul medio o lungo termine. In campo sentimentale si preannuncia una giornata positiva, merito in gran parte della Luna in Vergine.

Le coppie sentiranno la passione risvegliarsi potendo giovare senz'altro di questo eccellente transito, se non altro permetterà di cementare ancor di più l'unione con la persona amata. In molti sarete affascinanti e seducenti, colpirete nel segno? Single, le opportunità di conoscere qualcuno di interessante non vi mancheranno, starà a voi saperle o volerle cogliere. Fondamentalmente, diciamo che state bene anche da soli, decidete dunque cosa volete fare della vostra vita. Nel lavoro invece, visto il periodo il consiglio è quello di non prendere troppo sul serio certe dicerie sul vostro conto. Adottare un atteggiamento severo e procedere risoluti verso gli obiettivi fissati.

Pesci: ★★★★★. Partirà in grande stile questo vostro martedì nella settimana appena iniziata, preludio senz'altro ad una giornata con i "contro-fiocchi". In particolare, a rendere ancora più leggera e spensierata questa giornata sarà l'arrivo di una bella notizia riguardante l'ambito familiare o le amicizie: chissà di cosa si tratta? Secondo l'oroscopo del giorno 17 dicembre, riguardo l'amore, visto il periodo ottimo vi saranno senz'altro grandi soddisfazioni. Sentirete il bisogno di potervi immergere completamente negli affari di cuore e niente turberà la vostra serenità perché, con la persona amata, avete già posto delle fondamenta abbastanza stabili.

Se single invece, vi scoprirete capaci di vivere un periodo ricco di eventi, di sensualità e tanta spregiudicatezza, ma non riuscirete proprio ad avere un'intesa armoniosa con chi vorreste accanto. Diciamo pure che le vostre stelle protettrici continuano a sussurrarvi nell'orecchio strategie amorose, ma voi non sembrate volerle ascoltare. Nel lavoro, per chiudere, sarete particolarmente brillanti e finalmente raggiungerete un obiettivo tanto desiderato. Per qualcuno di voi nativi è arrivato il momento di regolare alcuni conti: chiedete senza timore quello che vi spetta di diritto, senza paura.