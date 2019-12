L'Oroscopo del giorno 26 dicembre 2019 riprende a distribuire consigli e a fare previsioni. In questo caso, il periodo interessato è il quarto giorno della corrente settimana, per l'appunto il giovedì seguente la giornata di Natale. Come al solito a farla da padrone sarà l'Astrologia applicata all'amore e al lavoro in questo contesto rapportati ai segni dello zodiaco rientranti nella seconda sestina. Per coloro poco esperti in materia ricordiamo che fanno parte dei sei sopracitati i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Aquario e Pesci.

Curiosi di sapere quali saranno i segni più fortunati del prossimo giovedì? Bene, allora partiamo subito con il mettere in pratica i consigli delle stelle. Tra le tante novità in arrivo, astrologicamente parlando, una su tutte: l'ottimo aspetto astrale riservato dagli astri al segno del Capricorno. Infatti, il generoso simbolo di Terra avrà il piacere di ospitare nel proprio comparto ben cinque astri, tutti positivi per il segno. Quali? Eccoli, in ordine di marcia: Plutone, Saturno, Luna, Giove e Sole, tutti ben disposti ad aiutare il segno che li ospita.

Come facile intuire al Capricorno spettano di diritto le cinque stelline quotidiane, in questo contesto equiparato al simbolo dell'Aquario. Il prossimo giovedì purtroppo vedrà la debacle di un solo segno: Pesci. I simpatici amici nativi nel suddetto segno di Acqua sono stati preventivati in giornata "sottotono" dalle previsioni di giovedì 26 dicembre. Vediamo di appurare qualche buon consiglio a riguardo e, nel mentre, dare uno sguardo alla scaletta con le stelline posta a seguire.

Classifica stelline 26 dicembre 2019

Nella nostra anteprima di apertura abbiamo già dato qualche indizio in merito al probabile andamento del prossimo giovedì, adesso rimane solo da svelare il grado di positività assegnato ai sei dello zodiaco sotto analisi in questo contesto. Come al solito, a fare da metro di misura la nostra classifica stelline interessante il giorno 26 dicembre 2019.

Pertanto, in base a quanto espresso dal breve quadro astrologico di cui sopra, ha preso forma la scaletta con le stelle relativa alla giornata in esame. Vediamo quindi il grado di positività/negatività attribuito dall'Astrologia ai singoli segni:

★★★★★: Capricorno, Aquario;

★★★★: Bilancia, Scorpione, Sagittario;

★★★: Pesci;

★★: NESSUNO.

Oroscopo giovedì 26 dicembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★★. Il prossimo giovedì si preannuncia per tantissimi di voi, amici della Bilancia, abbastanza buono per dare un senso positivo alla giornata. Vediamo come sarà il vostro cielo astrale: innanzitutto potrete contare su una efficace Luna in Capricorno, discreta al punto da favorire una "spintarella" a quelle situazioni sentimentali in stallo. In amore, certamente avrete voglia di novità nel rapporto di coppia, non è così?

Bene, allora progettate qualcosa di diverso con cui poter godere appieno della vita, senza rimpianti o premure varie. intanto, sappiate che il tempo che passa non torna mai più indietro, onde per cui sappiate cogliere ogni attimo che dovesse presentarsi, ok? Single, ogni tanto fermatevi un attimo a riordinare le idee approfittandone per fare una breve pausa mentale. Per coloro con problemi relazionali, molto probabilmente dovuti a personaggi ottusi per non dire asociali, diciamo di non insistere più di tanto. Dice il saggio: "A lavar la testa all'asino ci si rimette tempo e sapone!". A fine pomeriggio intanto, una notizia alquanto golosa potrebbe farvi fare salti di vera gioia...

Le previsioni del giorno nel lavoro invece indicano stabilità e routine a tutto spiano. Consiglio: buttatevi alle spalle ogni tentazione di indolenza e non lasciatevi scoraggiare da quelli che sembrano ostacoli; lo sono solo in apparenza!

Scorpione: ★★★★. Partirà nella più normale routine questo prossimo giovedì per voi Scorpione. Il periodo comunque potrebbe avere in serbo sorprese di un certo pregio, anche se dovrete essere in grado di usare tutta la vostra abilità al massimo per ottenere quanto sperato; così facendo, le stelle senz'altro porteranno novità interessanti sia a voi che alle situazioni di vostro interesse.

In amore, il periodo potrebbe essere in certi momenti privo di emozioni particolari: probabilmente vi farete prendere un po’ la mano dalla routine, ma vi servirà per riposare e ricaricarvi. In generale, qualche relazione di coppia mostrerà finalmente il suo lato più rassicurante: potrebbe essere l'occasione ideale per riscoprire il piacere di condividere abitudini un po' dimenticate. Single, la dea dell'amore "vi ordina" di uscire allo scoperto, così voi cuori solitari potrete essere riscaldati da nuove emozioni. A volte non serve molto per stare bene con il mondo: non c’è affatto bisogno della trasgressione o dell’eccesso, anzi, spesso basterebbe un po' di sana serenità al fianco della "persona giusta".

Nel lavoro infine, sarete più che positivi portando il vostro entusiasmo anche in quelle attività lavorative solitamente monotone.

Sagittario: ★★★★. Giornata buona, valutata nelle predizioni del giorno con quattro stelline indicanti i periodi di routine. Insomma, questo giovedì 26 dicembre poteva regalare qualcosa in più, certamente sì, come poteva risultare peggio, non trovate? Quindi cercate di accontentarvi guardando "il bicchiere mezzo pieno". In amore, avrete la mente libera da ansie e preoccupazioni e per questo cercherete di evitare litigi e discussioni con il partner. Se affronterete le situazioni con lo spirito giusto potrà essere anche un buon momento per iniziare a pensare più in grande.

In risalita più di qualche rapporto di coppia in lieve crisi. Single, vista in previsione una giornata un po' sotto handicap specialmente in merito a fortuna o quant'altro, diciamo che potreste sentirvi agitati. Cercate dunque di non perdere tempo prezioso, anche perché la parte relativa al fine pomeriggio sarà molto più fortunata rispetto a quella iniziale. Nel lavoro invece, soprattutto grazie ad una invidiabile forza di volontà sicuramente riuscirete ad eccellere in svariati settori con grande determinazione. Il risultato? Certamente quello di trarne un vero e proprio beneficio, anche in vista di possibili nuove entrate finanziarie.

Astrologia del giorno 26 dicembre: Capricorno, Aquario e Pesci

Capricorno: ★★★★★. Positivo al 100% il prossimo giovedì 26 dicembre, ben disposto ad "accontentare" quasi ogni desiderio, capriccio o voluttà che siano. Luna e Sole saranno i protagonisti assoluti insieme a Plutone, Giove e Saturno, promettendo forse una delle vostre migliori giornate. Infatti, risulteranno tutti in ottimo aspetto, anche grazie all'ottima presenza dei trigoni da Urano in Toro. Le predizioni di giovedì indicano in amore tanta positività portata a piene mani dall'influsso benefico della Luna nel segno. Quest'ultima vi accompagnerà senz'altro nella direzione giusta: assecondate quindi i segnali del fato cercando di godere a pieno quanto di buono sta preparando il cielo per voi ed il vostro partner.

Momenti di grande intensità sono previsti nella parte centrale della giornata con possibili "epiloghi bollenti" a fine serata: dopocena col botto? Single, alcuni di voi saranno al clou della positività (dipende dall'ascendente), pronti a ritornare però con i piedi sulla terra. Diciamo che il periodo non rivoluzionerà la vita ma darà a molti l'occasione di sentirsi momentaneamente su di giri. Nel lavoro intanto, sarà la giornata giusta per tentare la fortuna e magari osare più del dovuto. Sappiate comunque che le stelle saranno pronte e ben felici d'assistervi sia nelle eventuali difficoltà che nelle scelte.

Aquario: ★★★★★. La giornata partirà in quinta marcia e questo vostro gran giovedì di metà settimana si contraddistinguerà in particolare nei rapporti sentimentali. L'energia delle stelle vi aiuterà a superare con scioltezza la giornata in esame: ci saranno dei momenti molto piacevoli con chi stimate, perciò godeteli senza rinunciare a nulla. Le previsioni astrali intanto, per ciò che concerne l'amore, annunciano tanta tranquillità soprattutto riguardo la coppia: forse, vi divertireste di più provando a fare qualcosa di nuovo non è così? Consiglio: non mollate, anzi, prendete fiato e riprovateci perché avrete stelle molto promettenti al vostro fianco.

In generale, parlando in merito a coloro in status single, grazie alla simpatia e alla comunicativa che vi contraddistinguono, il vostro fascino sarà assolutamente irresistibile e farete sicuramente stragi di cuori. Attenti a non mostrarvi troppo distaccati in un rapporto affettivo che vi interessa, perché pur essendo un'ottima strategia per farsi desiderare, potrebbe sortire l'effetto contrario... Nel lavoro invece, tendenza positiva: potrebbero arrivare quelle "famose" risposte o riscontri che in tanti stavate aspettando. Pertanto, capacità di applicazione e concentrazione ci saranno tutte: un’organizzazione impeccabile vi terrà lontani da complicazioni.

Pesci: ★★★. Il prossimo giovedì sarà quasi sicuramente improntato al sottotono per voi Pesci. In alcune situazioni avrete la possibilità di adottare dei cambiamenti ma dovrete saper prima analizzare i vostri limiti, giusto per non fare dei passi avventati. Consiglio: non mettete in pericolo il vostro operato o azioni fatte in passato, ok? Secondo l'oroscopo del giorno 26 dicembre, riguardo l'amore, bisognerà ragionare bene prima di agire. Se state reprimendo qualche vostro desiderio, tendendo a chiudervi in voi stessi, è giunto il tempo di uscire da questa situazione di stallo: cercate di trovare altri modi per comunicare con il partner altrimenti è finita.

Andateci cauti sui progetti futuri: prima forse sarebbe meglio vivere con maggior trasporto il presente. A tal proposito le previsioni del giorno incoraggiano a godere l'attimo senza pretendere cose impossibili. Se single invece, sarete molto sensibili a causa di situazioni abbastanza ostile: questo fatto potrebbe essere particolarmente stressante per parecchi nativi. Qualcuno di voi invece potrebbe essere urtato da una persona che, purtroppo, non è cambiata per niente nel suo modo di fare: lasciate passare se possibile, altrimenti cercate di rendere al mittente ciò che vi arriverà grazie a quest'ultimo! Nel lavoro, per chiudere, una prova insolita quanto fuori programma, potrebbe ridimensionare la vostra immagine agli occhi dei superiori. Tutta colpa dell’invidia! Sicuramente ad opera di un collega abbastanza impiccione e molto "ficcanaso".