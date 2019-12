Inizia una nuova settimana per tutti i segni zodiacali. Come andrà la giornata di martedì 3 dicembre 2019 per tutti i segni zodiacali? Scopriamo di seguito le stelle con amore, lavoro e salute per comprendere come affrontare nel miglior modo possibile la giornata in arrivo.

Ariete: sottotono, soprattutto in campo professionale vi sentite particolarmente confusi. In amore potrebbero nascere delle conflittualità con il partner.

Toro: periodo di cambiamenti per il segno, con Urano dalla vostra parte non mancano delle novità.

È un buon momento di recupero per voi, in particolare per i sentimenti.

Gemelli: la giornata inizia bene, ma nel concludersi potreste sentirvi sottotono. In campo amoroso, se ci sono delle questioni rimaste in sospeso, è il momento giusto per chiarirsi ed andare oltre.

Cancro: a livello lavorativo è possibile che nascano delle complicazioni per quel che riguarda le finanze, cercate di riflettere bene per gestire la situazione e ripristinare un nuovo equilibrio. In amore, evitate di trascinare le tensioni e le problematiche che riguardano altri settori.

Leone: momento di recupero per il segno, se ci sono state delle problematiche, ora potrete risolvere e andare oltre. In campo amoroso è possibile che nascano dei contenziosi con un ex.

Vergine: con Venere dalla vostra parte favorevole nel segno non manca la positività a livello sentimentale. In questa giornata giungeranno anche delle novità che riguardano il settore professionale.

Astri e stelle del giorno per i segni

Bilancia: buon momento a livello lavorativo per il segno, potrete farvi valere.

In amore è possibile che nascano delle polemiche con il partner, cercate di riflettere prima di esprimere i vostri sentimenti.

Scorpione: periodo di recupero sul piano salutare, vi sentirete infatti più energici e vitali a livello psicofisico. Avrete forza che potrete sfruttare sia in campo lavorativo che professionale.

Sagittario: netta ripresa per il segno, sentite l'esigenza di mettervi in gioco in campo professionale. Cercate però di non stancarvi troppo.

Capricorno: recupero in arrivo per il segno, in campo professionale riuscirete ad emergere e ad esprimere le vostre idee per portare avanti i progetti ai quali tenete.

Bene anche quel che riguarda l'amore.

Acquario: ci sono ancora delle questioni da risolvere, ma in questo momento potrete godere di un buon recupero. In amore sarà possibile risolvere delle crisi del passato.

Pesci: con la Luna nel segno vi sentite bene. In questa giornata vivrete delle buone emozioni, che proseguiranno per tutta la settimana. Positiva anche la situazione che riguarda il settore professionale.