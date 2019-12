La prima settimana di dicembre sta per concludersi: il fine settimana inizia in maniera positiva per l'Aquario, che ricarica l'energie e ritrova il buonumore, ma anche per la Vergine, che si avvicina alle soluzioni da tempo cercate. Al contrario il Capricorno dovrà stare attento per ciò che riguarda la gestione dei rapporti interpersonali, mostrandosi più paziente.

Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo del fine settimana di sabato 7 e domenica 8 dicembre 2019, per i segni da Ariete a Pesci, con le previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Oroscopo del fine settimana 7 e 8 dicembre segno per segno

Ariete: è arrivato il momento della resa dei conti. Tutte le situazioni che fino ad oggi avete preferito rinviare, non vi lasceranno tregua. Si prospetta dunque un week end faticoso, ma a lavoro finito sarete pienamente soddisfatti dei risultati ottenuti. In amore potrebbero nascere dei momenti sottotono, cercate di non sfogare sul partner lo stress e il nervosismo accumulati.

Toro: dopo una settimana non priva di tensioni, finalmente il segno può ritrovare un po’ di serenità.

La giornata di sabato 7 dicembre porterà dei chiarimenti all'interno della sfera sentimentale, la passione si riaccende e anche gli incontri sono favoriti. Durante le prossime ore potrebbe inoltre verificarsi uno sblocco interessante per quanto riguarda la sfera economica, soprattutto per chi durante i mesi precedenti si è trovato a fare i conti con delle difficoltà. Il lavoro regala soddisfazioni, ma la fatica accumulata si farà sentire.

Gemelli: inizia durante questo secondo week end di dicembre un momento di recupero, soprattutto per quanto riguarda il fisico.

È infatti un momento vantaggioso per coloro i quali decideranno di iniziare delle cure o intraprendere uno stile di vita più sano. Durante le prossime ore avrete buone possibilità di riuscire in qualunque settore. Se avete un obiettivo da raggiungere, questo è il momento ideale per agire. Buone stelle in amore.

Cancro: la giornata di sabato si rivelerà leggermente sottotono per il segno. Il vostro malessere potrebbe essere causato dalla negatività espressa dalle persone che vi stanno intorno. Potrebbe essere necessario tagliare alcuni legami e allontanare coloro i quali sono sempre e solo critici e polemici nei vostri confronti.

Domenica 8 dicembre al contrario sarà una giornata più serena, in cui ci sarà un buon recupero di energie. Il buonumore ritrovato vi invoglierà a trascorrere qualche momento di svago, potreste organizzare una piccola gita o una serata tra amici.

Leone: questo è un segno forte e determinato, che difficilmente si lascia influenzare dagli altri. Questo week end sarà molto interessante per i nativi del Leone, in ambito lavorativo infatti si potrà ottenere molto. La gestione dei rapporti interpersonali ricoprirà un ruolo di rilievo durante le prossime ore, una persona cara potrebbe aver bisogno del vostro aiuto.

Recupero in amore, qualcuno potrebbe ricevere una sorpresa piacevole.

Vergine: quella di sabato sarà ancora una giornata leggermente sottotono, ma la giornata di domenica 8 dicembre potrete recuperare. I nativi del segno potranno concentrarsi con successo sulla risoluzione di alcune problematiche nate durante le giornate precedenti. Un oroscopo vantaggioso protegge la Vergine e vi aiuto a ritrovare la stabilità ricercata. Di conseguenza potrete dedicarvi con maggior attenzione all'amore e ai rapporti familiari, regalando alle persone care del tempo di qualità.

Bilancia: la giornata di sabato scalderà un po’ gli animi, dunque gestire i rapporti interpersonali e soprattutto quelli di natura sentimentale, sarà piuttosto difficile. Gli astri consigliano di mantenere un tono calmo, evitando di dire più del dovuto, altrimenti rischiate si portare la situazione agli estremi. Da domenica si potrà recuperare. Momento sottotono per il fisico, meglio non esagerare con gli sforzi.

Scorpione: dicembre 2019 sarà il mese dei cambiamenti e delle trasformazioni per il segno.

Tutto quello che accade durante quest’ultimo mese dell’anno si rivelerà decisivo per i primi mesi del 2020. Le stelle hanno in serbo dei bei progetti per voi, dunque durante le prossime giornate vi attendono tante novità e sorprese, soprattutto in amore. Durante il week end la passione si riaccende e anche gli incontri sono favoriti.

Sagittario: durante questo il week end il segno potrà mettersi in gioco, senza paure o inibizioni. Gli astri vi favoriscono, è il momento ideale per avanzare un proposta di natura professionale o confessare i propri sentimenti alla persona amata. È un dicembre di forza non solo per le questioni pratiche e gli affetti, ma anche per il fisico.

Vi sentite energici e in forma, durante le prossime giornate potrete ritagliarvi del tempo da dedicare allo sport o ai vostri hobby preferiti.

Capricorno: durante le giornate di sabato 7 e domenica 8 i nativi del segno saranno un po’ irritabili e spazientiti. In amore, così come in ambito lavorativo, non sarà facile evitate la nascita di litigi e discussioni, ma bisognerà cercare di trattenere la propria rabbia, evitando di dire più del dovuto. Alcuni rapporti potrebbero venire compromessi definitivamente. Agite con cautela e se necessario concedetevi un po’ di tempo in solitudine. Recupero con l’inizio della nuova settimana.

Acquario: sarà un week end positivo, energico e spensierato in cui non mancheranno i momenti di svago. L’amore ricoprirà un ruolo centrale, c’è serenità all'interno della coppia e le stelle favoriscono i nuovi incontri. In ambito lavorativo al contrario potrebbero continuare i momenti sottotono, gli astri lasciano prevedere dei momenti di disagio e agitazione nei rapporti con i colleghi.

Pesci: i nativi del segno tendono ad essere piuttosto diffidenti nei confronti degli altri, soprattutto se si tratta di nuove conoscenze. Durante le prossime giornate l’aiuto di un collega o di una conoscenza potrebbe aiutarvi a risolvere una problematica lavorativa.

C’è equilibrio in amore, incontri favoriti per i single.