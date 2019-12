La settimana compresa fra lunedì 9 e domenica 15 dicembre vedrà un segno zodiacale come l'Ariete impegnato a dare il massimo per raggiungere i propri obiettivi ed un Sagittario sempre più ottimista. I nati sotto al segno dei Pesci, dal canto loro, si ritroveranno ad affrontare un periodo abbondantemente fortunato.

Di seguito, le previsioni dei 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo della settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, coloro che sono nati sotto al segno dell'Ariete si ritroveranno immersi nei vari impegni, nel tentativo di avvicinarsi sempre più ai propri obiettivi.

Il lavoro non mancherà di certo ed i risultati sperati potranno essere raggiunti senza troppi sforzi.

Toro - un segno come quello del Toro si è sempre mostrato abbastanza rivoluzionario e la nuova settimana in arrivo non farà altro che aumentarne l'indole. C'è aria di cambiamento nell'aria e questo segno la avverte sensibilmente. Chi desidera cambiare la propria vita potrà farlo proprio in questo periodo.

Gemelli - la confusione dei giorni scorsi sembra essere ormai sparita, ma qualcosa non sembra ancora suonare nel modo giusto.

I Gemelli desiderano mettere ordine nella propria vita e se questo significa mandare via le persone sbagliate non esitano di certo a farlo.

Cancro - l'Oroscopo di questo periodo mostra un Cancro più forte e combattivo che mai. Sembra essere giunto il momento di rendere concreti e realizzabili i propri sogni ed i propri desideri. Meglio, quindi, prendere appunti ed iniziare a darsi da fare.

Leone - gli sforzi e le fatiche sono finalmente ricompensate. Sembra essere arrivato proprio il momento del tanto atteso riposo.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Oroscopo

Che si tratti di andare fuori, in mezzo alla natura, in albergo o semplicemente di rinchiudersi in casa propria, questo è il momento adatto per concedersi un po' di relax.

Vergine - le soddisfazioni non tardano certo ad arrivare. La fortuna ha voltato il proprio sguardo verso il segno della Vergine, rendendolo uno tra i segni più fortunati di questo periodo. Il sorriso non dovrà mancare mai, per nessun motivo.

Previsioni astrologiche da Bilancia a Pesci

Bilancia - la malinconia sembra essere nell'aria, soprattutto in questa nuova settimana che sta per arrivare.

Il natale si sta avvicinando e non porterà altro che gioie e soddisfazioni per la bilancia. Quindi, il consiglio più appropriato, è quello di stringere i denti ed attendere.

Scorpione - il segno dello Scorpione sembra pronto per affrontare un periodo ben carico di energia positiva. Riuscire ad affrontare le giornate con il sorriso sempre stampato sul viso non è facile, eppure lo Scorpione ci riesce, sorprendendo chi gli sta attorno.

Sagittario - come già anticipato, l'oroscopo di questo periodo mostrerà un Sagittario stranamente positivo, più di quanto non possano esserlo gli altri segni.

Oltre alla positività, a colpire gli altri sarà anche il suo modo di porsi e proporre nuove avventure (che si tratti o meno di gite fuori porta),

Capricorno - l'amore non può certo mancare nella vita di un essere vivente ed anche per il Capricorno, finalmente, sembra essere giunto questo momento. Chi vive in una relazione stabile troverà il coraggio per proporsi, sperando in quel fatidico "sì", mentre chi è ancora single troverà il momento giusto per dichiarare i propri sentimenti.

Acquario - dopo un periodo non propriamente positivo si può riuscire a respirare, allontanando strani pensieri e perplessità.

I problemi vanno via via scemando, liberando questo segno da quel grosso macigno che lo opprimeva.

Pesci - è già stato detto che il segno dei Pesci sarà tra quelli più fortunati di questo periodo in arrivo. A confermarlo saranno le giornate di mercoledì e giovedì, quando il picco di fortuna sembra essere alle stelle. Se si vuole rischiare la sorte nella speranza di vincere qualcosa, questo è il momento adatto per farlo.