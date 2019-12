Durante la giornata di Capodanno, mercoledì 1° gennaio, per alcuni segni zodiacali ci saranno molteplici problematiche di stampo amoroso che per il momento non riusciranno a trovare una soluzione definitiva. Sarà il caso del segno dell'Ariete e del segno dei Pesci, mentre all'interno della famiglia per il segno del Toro e per lo Scorpione vi sarà della tensione. Cancro e Leone in netto rialzo.

A seguire le previsioni della giornata, segno per segno.

Dall'Ariete alla Vergine

Ariete: la tensione all'interno della coppia potrebbe permanere per gran parte della giornata, ma vi focalizzerete sulle distrazioni positive che un amico saprà regalarvi in modo disinteressato.

La serata sarà decisamente all'insegna della tranquillità e dell'armonia.

Toro: non ve la sentirete di trascorrere questa giornata in famiglia per alcune tensioni, preferirete fare qualche gita fuori porta in qualche posto tranquillo e lontano dal caos festivo. La montagna ritemprerà il vostro equilibrio in modo soddisfacente.

Gemelli: sarà una giornata di riposo totale, senza impegni di sorta ma nemmeno novità positive. Semplicemente ricaricherete le energie in casa, guardando qualcosa o leggendo un libro.

Cancro: riacquisterete il buonumore e vi dedicherete agli altri in maniera esemplare con qualche iniziativa. L'autostima ne risentirà in modo positivo e anche la considerazione che gli altri hanno di voi salirà vertiginosamente.

Leone: non sarete permalosi come al vostro solito, anzi. Vi divertirete anche a prendervi gioco di voi stessi e farete qualcosa di sorprendente per la vostra famiglia. Continuate così.

Vergine: tutta l'attenzione di amici e parenti sarà interamente incentrata su di voi. Con il vostro fascino freddo conquisterete molte persone e farete faville con le nuove conoscenze. Potrebbe sorgere qualche piccola gelosia.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: un po' di malumore a causa di qualche perdita finanziaria si smorzerà facilmente grazie al partner e a qualche chiarimento che riuscirete finalmente ad intavolare. Gli argomenti con i parenti saranno molto interessanti.

Scorpione: potrebbe essere una giornataccia per le relazioni che avete in corso, anche per quelle di amicizia. Un' incomprensione sfocerà in un allontanamento che vi ferirà molto, ma non sarete in vena di spiegazioni.

Sagittario: non vedrete l'ora di intraprendere un progetto che avete in testa da tanto tempo, ma che non ancora avete avuto la possibilità di concretizzare.

Sarà una giornata all'insegna dell'ansia di rimettervi in moto.

Capricorno: sarete in vena di dimostrare al partner che lo amate, e per farlo non ci sarà niente di meglio di un acquisto davvero sostanzioso. Fate però attenzione ad eventuali “fregature” che vi potrebbero seriamente far arrabbiare.

Acquario: il calore della famiglia animerà questa giornata per voi. Per rendere il tutto indimenticabile, la creatività vi porterà a fare qualcosa di diverso dal solito. La vostra fantasia non conoscerà limiti.

Pesci: qualche piccola incertezza sul fronte sentimentale vi metterà in condizione di fare un passo falso nei confronti del partner. Il lavoro rallenterà di poco, ma non per questo sarà meno efficiente del solito.