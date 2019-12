Domenica 8 dicembre 2019 sul piano astrale troveremo la Luna ed Urano stazionare in Toro, mentre Giove, Venere, Plutone e Saturno saranno nell'orbita del Capricorno. Il Sole permarrà nel segno del Sagittario, così come Marte e Mercurio che continueranno nel segno dello Scorpione. Infine Nettuno sosterà in Pesci, nel frattempo il Nodo Lunare sarà sui gradi del Cancro.

Previsioni astrologiche favorevoli per Capricorno e Toro, meno rosee per Acquario e Cancro.

Toro energico

Ariete: famiglia al centro.

Il focus odierno dei nati Ariete potrebbe essere orientato su una spinosa faccenda legata alla famiglia che reclamerà la loro attenzione. Il loro tempestivo intervento risulterà fondamentale per venirne a capo.

Toro: pieni di energie. Il bottino energetico dei nativi sarà, con tutta probabilità, stracolmo e tali forze potranno essere indirizzate nell'ambito professionale. Serata di coccole col partner.

Gemelli: umore basso. Il tono umorale potrebbe essere ai livelli minimi e i nati del segno dovranno, gioco forza, affrontare questa domenica senza il solito brio che li contraddistingue.

Cancro: gelosi. Sebbene non ve ne sia una reale motivazione in questa domenica i nativi potrebbero risultare estremamente gelosi verso il partner. Fortunatamente in serata inizieranno a rasserenarsi.

Leone determinato

Leone: determinati. La tenacia nel giorno a loro dedicato non dovrebbe mancare ed i nati Leone, con ogni probabilità, saranno spinti da un notevole entusiasmo che li aiuterà ad avanzare celermente nel settore professionale.

Vergine: stand-by. Domenica dove presumibilmente i nativi vorranno staccare la spina dalla quotidianità per ritagliarsi ampi spazi di relax, in modo da ricaricare le batterie in vista della settimana entrante.

Bilancia: stressati. Sulle loro spalle potrebbero gravare svariate incombenze in questo ultimo giorno della settimana. La loro cupidigia nel volerle ultimare tutte porterà inevitabilmente dello stress.

Scorpione: taciturni. Queste 24 ore vedranno i nati Scorpione alle prese con un mutismo ostinato. Il partner, però, non gradirà tale atteggiamento, facendolo notare nel tardo pomeriggio.

Capricorno stacanovista

Sagittario: passionali. Nel focolare domestico la passionalità potrebbe tornare a regnare sovrana, grazie al Sole nel segno che 'illuminerà' il transito di Venere.

Capricorno: stacanovisti. La parola 'stanchezza' sarà bandita dal vocabolario nativo perché, con tutta probabilità, non si risparmieranno nel lavorare da mattina a sera in questa domenica dicembrina.

Acquario: indisponenti. Il loro modo indisponente, dono sgradito dello Stellium di Terra, farà storcere il naso a parecchie persone, specialmente in ambito professionale dove un capo potrebbe 'tirargli le orecchie'.

Pesci: nostalgici. La malinconia in queste 24 ore prenderà, con ogni probabilità, il sopravvento a causa del pensiero legato ad un evento o una persona che oramai non fanno più parte della loro vita.