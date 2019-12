L'Oroscopo della settimana dal 30 dicembre al 5 gennaio vedrà i nati sotto il segno del Sagittario e dell'Acquario trascorrere uno splendido Capodanno, mentre Leone e Sagittario saranno un po' intontiti dai bagordi festivi. Entriamo ora nel dettaglio delle previsioni settimanali per tutti i dodici segni dello zodiaco.

Oroscopo, da Ariete a Vergine

Ariete: chiuderete il 2019 in modo tutto sommato positivo, ma dovrete assolutamente mantenere la calma davanti a qualche situazione che non vi piacerà sul lavoro.

In amore tutto procederà in modo soddisfacente, salute perfetta. Voto 7.

Toro: riceverete molte soddisfazioni in campo professionale, inoltre riceverete una splendida notizia. Qualcuno sta cercando di attirare la vostra attenzione siate gentili e ben predisposti. Salute buona, ma non esagerate col cibo durante il veglione. Voto 8.

Gemelli: accadranno tante piccole cose positive il 31 dicembre, vivete con gioia questi attimi. In seguito sarete molto indecisi su come comportarvi con una persona, ma datele fiducia.

Salute e lavoro più che soddisfacenti. Voto 6.

Cancro: non sarà una buona settimana per voi, purtroppo vedrete sfumare un progetto a cui tenevate, ma potrete ampiamente rifarvi. In amore avrete una novità che vi destabilizzerà un po'. Salute, più che buona. Voto 5.

Leone: l'amore andrà a gonfie vele, ma sul lavoro farete fatica a riprendere i soliti ritmi. Una persona che non vedevate da tempo si ripresenterà nella vostra vita in modo piacevole. La vostra salute è buona, ma state attenti a non prendere troppo freddo. Voto 6.

Vergine: amici della Vergine, questo è il vostro anno e sarete in vetta al podio anche nella prima settimana del 2020. Riceverete subito una splendida notizia e potrete godervi l'affetto delle persone che vi amano a Capodanno. Salute di ferro. Voto 10.

Le previsioni degli altri segni da Bilancia ai Pesci

Bilancia: siete un po' giù. ma dovrete assolutamente farvi sopraffare dalla tristezza, rilassatevi e Capodanno perché vi aspetta una settimana un po' difficile e potreste litigare coi vostri cari, quindi cercate di essere molto calmi. Sul lavoro avrete un piccolo grattacapo, ma scoppiate di salute, non sottovalutatelo. Voto 5.

Scorpione: le cose tutto sommato vanno bene ma vi sentirete un po' depressi, dovete reagire perché gli astri sono con voi. Dedicatevi alle piccole cose che vi piacciono e rilassatevi la notte del 31 dicembre. Qualcuno vi sta cercando, fatevi trovare e rispondete al telefono. Voto 6.

Sagittario: finirete l'anno all'insegna del divertimento, sarà un capodanno memorabile. Unica cosa negativa, faticherete a rimettervi in carreggiata col lavoro al vostro ritorno.

Non esagerate con cibo e bevande. Voto 8.

Capricorno: è un periodo splendido per voi e questa settimana sarà praticamente perfetta. Trascorrerete il Capodanno, in modo molto sereno, attorniati da chi vi vuole bene e quando tornerete a lavoro troverete una sorpresa molto piacevole. Voto 9.

Acquario: riceverete un invito inaspettato e, che accettiate o meno, trascorrete uno splendido Capodanno. Attenzione perché qualcuno vi sta corteggiando. Salute al top e soldi in arrivo. Voto 9.

Pesci: non sarà una delle vostre settimane migliori, purtroppo dovrete affrontare una piccola delusione sul lavoro, ma non dateci peso.

In amore in arrivo un'importante novità. Salute perfetta. Voto 7.