Il mese di gennaio 2020 per i nativi Capricorno sarà caratterizzato da grandi novità in ambito lavorativo, che permetteranno di ottenere dei buoni guadagni. Ci sarà inoltre la possibilità di fare qualche investimento, utile per intraprendere nuovi progetti e crescere professionalmente. Coloro alla ricerca di un lavoro dovranno guardarsi bene intorno per trovare qualcosa che possa essere di loro interesse. Sul fronte amoroso le relazioni fisse di lungo termine saranno tra le più favorite. Da non trascurare, inoltre, l'ambito familiare, in quanto darà modo d'innescare un rapporto molto interessante tra i familiari e il partner.

Per i cuori solitari il periodo sarà piuttosto proficuo per fare nuove conoscenze, che presto potrebbero diventare qualcosa di più importante. La fortuna sarà offerta dal pianeta Giove, ma soltanto a piccole dosi. Al contrario la salute permetterà di portare a termine i vari impegni. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il mese di gennaio 2020 per i nativi sotto il segno del Capricorno.

Amore e amicizie

Venere, positiva in trigono al segno del Toro, vi darà tutto il suo appoggio per cercare di gettare le basi per un rapporto ricco di passione.

Infatti, non mancheranno momenti d'intesa tra voi e il partner, soprattutto se avete una relazione da tempo. Le relazioni nate da poco, invece, si preoccuperanno maggiormente di portare avanti progetti insieme e conoscersi meglio, in poche parole cercherete di costruire un solido rapporto che potrebbe durare per sempre. Attenzione sempre a eventuali malintesi. Se siete single la vostra ricerca della vostra anima gemella potrebbe attraversare una fase di stallo. La voglia di trovarla sarà poca, ma in ogni caso aspettatevi delle sorprese. Le amicizie saranno una parte fondamentale per voi nativi del segno, un vero e proprio aiuto per soddisfare i vostri desideri.

Fortuna,salute e lavoro

Giove vi dona sostegno e vi trasmette una buona dose di fortuna che vi aiuterà parecchio, soprattutto se siete single e nati nella prima decade.

La salute si manterrà su ottimi livelli, permettendovi di avere le energie necessarie per portare a termine le vostre mansioni ed esaudire i vostri desideri personali.

La vostra carriera professionale procederà senza troppi inghippi per voi nativi del segno. Mercurio in sestile vi dona carisma, voglia di mettervi in gioco. Non mancheranno, dunque, eventuali successi lavorativi, dovuti a degli investimenti che si riveleranno molto buoni. Se dovete concludere un accordo, fare un contratto oppure realizzare un progetto, potrete agire con sicurezza e determinazione. Se siete alla ricerca di un nuovo impiego, questo potrebbe essere un buon periodo. Sappiate osservare bene in giro e sicuramente troverete qualcosa d'interessante.