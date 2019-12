Il mese di gennaio 2020 per i nativi Cancro sarà caratterizzato da un periodo tra alti e bassi sul posto di lavoro a causa degli influssi negativi del pianeta Venere. Ci sarà infatti qualche problema nel portare avanti alcuni progetti lavorativi.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, sarà un mese in rialzo che permetterà di rialzare l'affiatamento di coppia. I single avranno una grande voglia di cimentarsi in nuove storie d'amore. Ciò nonostante sarà necessaria una certa attenzione, in quanto potrebbe esserci inizialmente qualche problema.

La fortuna sarà presente solo in amore, mentre la Salute sarà su livelli bassi, considerato che Marte lascerà il vostro cielo già dalle prime giornate del mese.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni dell'Oroscopo per il mese di gennaio 2020 per i nativi sotto il segno del Cancro.

Amore e amicizie

Per quanto riguarda la sfera sentimentale la parte più rilevante del mese sarà la prima, quando Venere formerà un trigono perfetto e utile a riportare sulla buona strada la vostra relazione di coppia.

Se il vostro rapporto sta attraversando un periodo di crisi potreste riuscire a superarlo dimostrando il vostro amore al partner. Provate ad organizzare qualcosa di speciale per la vostra anima gemella per riprendere al meglio i rapporti, grazie alla vostra incredibile audacia. Se siete single sarete alla disperata ricerca di trovare l'amore, ciò nonostante fate attenzione in quanto potreste ricevere delle delusioni, imbarcandovi in una relazione sterile destinata a finire in poco tempo, oppure ricevere direttamente un rifiuto.

L'ambito amicale sarà molto importante per voi in questo periodo, in quanto avrete bisogno dei vostri amici per superare alcuni problemi in amore oppure al lavoro.

Fortuna e salute

La buona sorte sarà dalla vostra parte soltanto per quanto riguarda la sfera sentimentale, permettendovi di recuperare molto nella vostra relazione di coppia.

La salute potrebbe essere su livelli piuttosto bassi, in quanto Marte lascerà il vostro cielo già dalle prime giornate del mese.

Lavoro e impegni

Venere in trigono potrebbe portare qualche problema sul posto di lavoro per i nativi del segno. La mancanza di energie potrebbe rallentarvi. Inoltre, le mansioni su cui state lavorando potrebbero rivelarsi piuttosto sempre più difficili da portare avanti. Se i vostri progetti si riveleranno fallimentari, cercate di risolvere la situazione in tempo. Inoltre, evitate di esprimere le vostre opinioni con la forza in quanto non sempre sono quelle corrette. Se siete alla ricerca di un nuovo impiego, Giove e Saturno vi chiedono qualche sacrificio se volete riuscire nell'impresa.