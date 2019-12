Il mese di gennaio 2020 per i nativi Scorpione sarà caratterizzato da un periodo positivo per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Infatti Mercurio in transito darà una grande aiuto con il lavoro, con ottimi guadagni e una grande tenacia che aumenterà giorno dopo giorno. Per chi sta cercando un'occupazione, le persone giovani nate nella seconda decade saranno tra le più favorite.

Sul fronte amoroso la parte migliore sarà alla fine del mese, quando ci sarà una configurazione astrale ottimale per i nativi del segno.

Sarà quello il momento ideale per fare una proposta che alcuni attendono ormai da tempo. I single potrebbero riuscire davvero a trovare la loro anima gemella, ma successivamente dovranno anche saperla gestire al meglio. La fortuna finalmente sarà favorevole, con Venere che tornerà ad essere favorevole. Bene anche la salute.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l’Oroscopo per il mese di gennaio 2020 per i nativi sotto il segno dello Scorpione.

Amore e amicizie

Sul fronte amoroso inizialmente Marte in opposizione potrebbe causarvi qualche disagio che potrebbe causare un calo dell'affiatamento di coppia.

Qualche malinteso, oppure degli errori che commetterete durante le vostre giornate potrebbe mettere a disagio la vostra relazione. Fortunatamente la situazione dovrebbe migliorare nella seconda metà del mese, permettendovi di ristabilire le sorti della vostra storia d'amore. Giove infatti sarà un valido alleato e vi permetterà di fare qualcosa di veramente speciale per la vostra anima gemella. Se siete single le prime settimane saranno molto deludenti per quanto riguarda le conquiste amorose. Per fortuna poi tutto migliora e possono arrivare nuove amicizie interessanti.

Ottime prospettive per quanto riguarda le amicizie. Queste infatti si presenteranno come una parte cruciale del mese, una vera e propria valvola di sfogo quando ne avrete più bisogno.

Fortuna e salute

La buona sorte tornerà a girare dalla vostra parte in questo mese, permettendovi di dare un valore aggiunto alla vostra carriera professionale e alla sfera sentimentale, grazie agli influssi benefici del pianeta Venere.

In quanto alla salute, questa sarà su valori molto interessanti che vi permetteranno di essere praticamente instancabili.

Lavoro e impegni

L'ambito lavorativo sarà la parte migliore per voi nativi del segno durante il mese di gennaio. Sole e Mercurio in quadratura al vostro cielo infatti vi daranno delle ottime opportunità per raggiungere i vostri obiettivi con tenacia. Avrete inoltre l'occasione per iniziare dei nuovi progetti al lungo termine che in futuro vi daranno buoni risultati. Se siete alla ricerca di un nuovo impiego, coltivate le vostre passioni e presto riuscirete a trovare qualcosa che sia affine con i vostri interessi.