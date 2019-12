Per il segno del Capricorno, questo gennaio 2020 sarà molto positivo sotto ogni aspetto. Partendo dall'amore ci saranno molti progetti che porteranno la vostra relazione ad una maggiore maturità, mentre le opportunità di lavoro diventeranno molto più numerose ma anche impegnative.

Fortuna ed energie fisiche al di sopra delle iniziali aspettative.

Amore e affetti

Per le prime due settimane del mese di gennaio sarà necessario stringere i denti anche per quanto riguarda alcune spese ingenti inerenti proprio all'evoluzione della vostra relazione.

Venere sarà in sestile partendo dalla terza settimana in poi del mese, quindi soltanto nella seconda metà del mese si respirerà un'aria di affiatamento maggiore. Ci sarà più complicità, i progetti condivisi saranno immediatamente messi a punto per iniziare eventualmente una convivenza e, perché no, anche di concretizzare il sogno di una nascita o di un'adozione. Però ci sarà anche spazio per un sentimentalismo nuovo, che faccia sentire il partner speciale sotto ogni punto di vista. Giove sarà essenziale per riaccendere una passione che per molto tempo è rimasta sopita.

Anche sulla famiglia ci sarà una focalizzazione più forte e matura, quindi un'atmosfera più piacevole e meno tesa, soprattutto sempre durante le ultime due settimane di gennaio.

Lavoro e studio

Il consiglio prevalente di questo mese sarà aguzzare la vostra vista e il vostro ingegno, perché Giove e Saturno vi offriranno tantissime possibilità di stampo lavorativo. Per chi già possiede un lavoro ci potrebbero essere progetti e accordi che vi permetteranno di avanzare di carriera o di farvi fare molti guadagni, mentre per chi è ancora disoccupato si affacceranno delle opportunità con colloqui che però dovranno essere sotto una concentrazione invidiabile, senza che venga assolutamente spezzata da eventuali distrazioni. Mercurio vi darà delle spese, soprattutto all'inizio del mese, ma saprete innanzitutto come districarvi e successivamente vi accorgerete che gli acquisti potranno sortirvi un'ulteriore utilità rispetto a quanto apparirebbe a prima vista.

Lo studio sarà penalizzato nella prima settimana di gennaio, dopodiché ci sarà un'impennata della voglia di studiare e di sostenere un esame. I voti, sempre impeccabili, potranno sicuramente farvi sentire pienamente soddisfatti.

Fortuna e salute

L'ottimismo, che proverrà dal Sole, non vi farà sentire i sintomi della stanchezza, che sia fisica o mentale. Questa condizione positiva potrà sicuramente portare anche ai vostri colleghi lo spirito giusto per delle giornate lavorative all'insegna dell'efficienza e della collaborazione attiva. Il passaggio di Marte potrebbe crearvi dei momenti negativi, a cui dovrete assolutamente prestare la massima attenzione, ma Giove vi sosterrà in tutta tranquillità.