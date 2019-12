Per il segno dello Scorpione questo gennaio 2020 sarà molto fortunato, soprattutto per la salute. Tanta sarà l'energia e sul lavoro la gratificazione attenderà i nativi.

La questione sentimentale invece darà sicuramente del filo da torcere, quindi sarà necessario attendere la fine delle prime due settimane per sfruttare la seconda parte del mese in tutta serenità.

Amore e affetti

Se i primi giorni di gennaio potrebbero essere molto litigiosi all'interno della coppia a causa dell'influenza di Marte, le due settimane successive Venere in quadratura non vi permetterà di stabilire un rapporto e dei confronti sereni con il partner.

Subentreranno delle incomprensioni molto forti, forse causate da gelosie spesso immotivate. Quindi cercate di evitare ogni litigio perché si potrebbero “toccare” argomenti che non hanno ragione di essere o comunque passati. La seconda parte del mese invece si respirerà una atmosfera molto più affiatata e sincera, ricca anche di un coinvolgimento passionale ottimo.

Le ultime due settimane del mese saranno anche molto prolifiche per incontri di potenziali partner e di amicizie che potrebbero durare molto più di quanto immaginiate.

Qualche piccola incombenza familiare vi farà riflettere su alcune dinamiche familiari di cui prima eravate poco a conoscenza.

Lavoro e studio

Dai primissimi giorni del mese fino al 16 gennaio Mercurio in sestile vi aiuterà in modo decisamente soddisfacente sul settore comunicativo e organizzativo del vostro lavoro. Saranno favoriti anche gli accordi, i colloqui per una eventuale assunzione e le prospettive di guadagno che vi si presenteranno per determinate tipologie di progetto.

Giove, Saturno ed il Sole inoltre vi garantiranno un ottimismo invidiabile e molta autostima, quindi non ci sarà niente di cui preoccuparvi anche se poi Mercurio lascerà la posizione a voi favorevole. Non dimenticate però di evitare investimenti che potrebbero togliervi molti dei vostri risparmi.

Garantire una buona riuscita di un esame sarà l'obiettivo della prima metà del mese, dopodiché dovreste dare molto più peso alle ore che trascorrete sui libri.

Fortuna e salute

Moltissimi pianeti vi sono favorevoli, quindi sarà un periodo molto fortunato. Questa sicurezza vi farà quindi sentire decisamente più tranquilli e ben disposti anche a fare cose che magari avevate nel cassetto dei desideri già da un po' di tempo o per le quali non avevate i mezzi per farle. Fare uno sport sarà sicuramente un hobby che riuscirà a darvi una carica non indifferente da utilizzare per le vostre mansioni quotidiane, ma se invece volete dedicarvi alla mente allora delle letture faranno sicuramente al caso vostro.