Dicembre è ormai iniziato da qualche giorno: in questo ultimo mese del 2019 sul piano astrale, Giove si sposta nel segno del Capricorno e vi è anche la ripresa del moto diretto di Nettuno. I transiti stellari favoriranno in particolare i segni di terra e di acqua.

Approfondiamo di seguito le previsioni nel dettaglio per tutti i dodici segni dello zodiaco.

Le previsioni astrali del mese di dicembre

Ariete - Gli studenti devono prendere sul serio i propri impegni sui libri. Create uno spazio di lavoro dedicato per studiare o lavorare, organizzate i vostri appunti ed il vostro tempo per riuscire a completare tutti i vostri progetti in tempo.

è anche tempo di guardare alla carriera e che percorso seguire. Giove inizierà a offrire opportunità questo mese, ma sono porte che si apriranno solo se sapete dove volete andare. Dal 13 dovrete prestare attenzione alle finanze ed a saper cogliere le opportunità di guadagno considerando anche l'eclissi solare del 25 dicembre che potrebbe portare cambiamenti nel lavoro, magari una nuova posizione.

Toro - L'attenzione va alla formazione ed ai training questo mese, magari qualcuno dovrà sostenere un esame importante.

Anche per voi la parola d'ordine deve essere pianificazione per centrare il colpo e con il trigono di Giove ci riuscirete.Mercurio entra in Sagittario il 9 dicembre, e questo potrebbe fornire informazioni su un investimento o un'opportunità commerciale. Non abbiate fretta di firmare, leggete bene, sentite un consulente ed otterrete condizioni più vantaggiose. A metà dicembre Giove sarà in trigono ad Urano così da aiutarvi a raggiungere un obiettivo ambizioso. L'eclissi solare del 25 dicembre illumina le vendite ed i viaggi/progetti internazionali.

Gemelli - La luna piena nel segno l'11 dicembre vi dà una sferzata di energia. Ora vi si nota di più, potrebbe arrivare una promozione o anche un trasferimento in un'altra città o in un team di lavoro migliore, vi ascolteranno e vi prenderanno in considerazione come non accadeva da tempo. Quando Giove incontra il mutevole Urano a metà dicembre, scoppia la passione e possono accadere cose eccitanti. Sarà possibile per molti di voi conoscere una persona molto influente, oppure che vi venga offerto qualcosa mai considerato prima.

Non dite subito no ma nemmeno sì, pensateci bene, prendete la mira ed affondate. L'eclissi solare il 25 dicembre segna un periodo di cambiamenti positivi.

Cancro - Tempi duri per i nativi di questo segno. Potreste sentire che ci sono più obblighi di quante siano le ore del giorno ed anche a casa non va meglio e vi sarà richiesto di fare gli straordinari. Verso metà mese però qualcuno applaudirà al vostro lavoro ed impegno grazie a Marte che trigona Nettuno e le cose cominceranno finalmente a smuoversi nella giusta direzione.

Continuate però a tenere alta la guardia perché Mercurio in Sagittario metterà a dura prova il umore con qualche cattiva notizia. L'eclissi solare del 25 dicembre vi porterà tanto nervosismo e potreste perdere la calma facilmente, cercate di non litigare con nessuno.

Leone - Potrebbe esserci un'espansione del vostro lavoro con un picco massimo attorno al 25 dicembre con l'eclissi di Sole. Se non vi piacciono i cambiamenti repentini meglio gestire la cose fin da subito perché l'energia sarà tanta ed imprevedibile.

La luna piena dell'11 dicembre porta un contatto importante nella vostra vita, magari attraverso i social o ad un evento, vedrete che vi aiuterà nella vostra carriera.Per chi lavora nel settore immobiliare, il trigono Marte-Nettuno del 13 potrebbe innescare alcuni cambiamenti non preventivati, quindi meglio che scriviate bene tutto c'è che dovete fare per non perdere il filo.

Vergine - Adesso le cose cominciano a girare, trasferimenti, cambi di sede o mansione all'interno della stessa azienda. Finalmente raccoglierete i risultati tanto sudati ed attesi.

La luna piena dell'11 dicembre illumina la vostra casa solare della carriera, portando nuove sfide non facili da superare durante il prossimo ciclo lunare ma con lo Stellium in Capricorno ed Urano in Toro ce la farete di sicuro. L'eclissi solare alla fine del mese può aiutarti con un progetto creativo che potrebbe anche essere un nuovo lavoro. Questa eclissi chiuderà però anche una situazione che pensavate fosse quella giusta e questa situazione potrebbe destabilizzarvi, ma aprirà contemporaneamente una nuova porta: questa è la strada da percorrere.

Bilancia - Riguardo alla carriera ci sono delle sfide non da poco.

Giove in questa posizione può portare fortuna e opportunità, ma anche tanti grattacapi se non si fa attenzione. Si tratta di avere un obiettivo chiaro senza disperdere le energie in mille piccole cose. Attenzione anche alle finanze soprattutto per effetto del trigono di Marte a Nettuno il 13, quando l'onestà sarà l'unica vostra arma per non cacciarvi nei guai. L'eclissi solare nel Capricorno del 25 dicembre vi pone davanti ad un bivio sempre riguardo la carriera. Fare cose nuove o correre il rischio di esplorare opportunità? La zona comfort non sempre farà al caso vostro. Siete un segno prudente, ma cambiare alle volte è necessario e questo sarà chiaro soprattutto durante la luna piena in Gemelli.

Scorpione - L'energia è positiva e qualcuno potrebbe cercare un secondo reddito, firmare un contratto o ricevere comunicazioni scritte. Anche sul lavoro le cose cominciano a migliorare, ma lentamente. Finalmente anche per voi arriveranno riconoscimenti e per qualcuno anche profitti migliori. L'eclissi solare del 25 per qualcuno segnerà la possibilità di pianificare uno sviluppo professionale quanto meno sulla carta. Non fatevi prendere di sorpresa ed abbiate già le idee chiare.

Sagittario - Migliora la professione migliorano le finanze con Giove che si sposta nella vostra seconda casa solare. Il vostro magnetismo sarà forte sopratutto dopo che Mercurio entrerà nel segno il 9 dicembre, aprendovi porte professionali fin'ora a voi precluse.

Combinando i 2 transiti è molto probabile che vedrete un aumento delle entrate. Ma non finisce qui, il trigono fra Giove ed Urano il giorno 15 sarà il picco massimo di questa fortunata energia nel lavoro. Dulcis in fundo, l'eclissi solare del 25 dicembre apre una nuova possibilità per un lavoro o una fonte di reddito.

Capricorno - Giove, il pianeta della fortuna e dell'espansione, è entrato nel segno il 2 dicembre. Giove non è nel vostro segno da dodici anni. È bene ora fare piani per il vostro futuro. Pensate in che direzione vorreste andare con la carriera ed agite. Che sia la ricerca di un nuovo lavoro, una promozione o il mettervi in proprio, la protezione di Giove potrebbe portare dei successi.

La luna piena in Gemelli vi porterà lavoro extra sia a casa che in ufficio quindi occhio a non innervosirvi troppo e mantenervi centrati sugli obiettivi più importanti cosi da poter sfruttare l'eclissi solare nel Capricorno del 25 dicembre. La sua energia può portare cambiamenti nella vostra vita, specialmente nell'area della carriera. Anche per voi una porta si chiude ed una si apre!

Acquario - Fate attenzione nella prima parte del mese. La luna piena in Gemelli l'11 vi porta alcune buone notizie sul lavoro o vi permette di liberarvi di qualcuno che non fa più al caso vostro. Venere entra nel vostro segno il 20 dicembre, e questa rappresenterà una ventata di energia positiva, magari per farsi una bella vacanza a 5 stelle in posto di lusso.

L'eclissi solare alla fine di dicembre porta informazioni importanti per il futuro, restate sintonizzati il più possibile sulle comunicazioni nascoste e non così evidenti.

Pesci - È una buona idea prendersi un po' di tempo libero questo mese, se possibile, e ricaricare le batterie. Vi siete liberati della lunga quadratura di Giove, ora in sestile per voi ma dovete comunque fronteggiare la quadratura di Sole e Mercurio. La luna piena in Gemelli l'11 dicembre vi renderà molto emotivi soprattutto nel questioni che riguardano il lavoro. Prendetevi un giorno di ferie, magari per andarvene da soli in una Spa.

Le cose vanno migliorando subito dopo con il trigono Marte-Nettuno e con una bella ventata di ottimismo. L'eclissi solare 25 dicembre porta soluzioni lavorative o nuovi contratti, valutate bene il da farsi. Si sente nell'aria odore di offerte e di soluzioni positive.