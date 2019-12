L’ultimo mese del 2019 è appena iniziato: vediamo come si concluderà quest'anno secondo il presagio degli astri per i nati sotto il segno dei Pesci per quanto riguarda l’amore, il lavoro e la salute. È un mese positivo per parlare di sentimenti, ma bisognerà stare attenti ai ritorni di fiamma. Il lavoro regalerà grandi soddisfazioni, grazie ad un allineamento vantaggioso di pianeti, che renderà il segno vincente. Qualcuno potrebbe anche incrementare i propri guadagni. La salute migliora, anche se lo stress del mese precedente non sarà facile da smaltire e soprattutto durante la prima metà di dicembre potreste avvertire fastidi e problemi psicofisici. Approfondiamo di seguito l’Oroscopo di dicembre 2019 per i nati sotto il segno dei Pesci.

Oroscopo di dicembre 2019 per i Pesci

Amore: un quadro astrale positivo protegge i Pesci per quanto riguarda le questioni di cuore. All'interno dei rapporti di coppia torna la serenità e si possono fare progetti per il futuro. Anche gli incontri sono favoriti e le relazioni che nascono a dicembre si riveleranno importanti per il 2020. Al contrario bisognerà stare attenti ai ritorni di fiamma, valutando attentamente le situazioni di questo tipo. I nativi del segno infatti devono capire se sono in grado di superare e lasciarsi alle spalle errori e torti del passato.

Anche coloro i quali hanno affrontato liti e discussioni in famiglia potranno trovare dei chiarimenti e trascorrere in tutta serenità le festività, approfittando anche della romantica atmosfera natalizia. Sono giornate ideali per organizzare un viaggio o una gita fuori porta, ma anche per fare una sorpresa al proprio partner.

Lavoro: sarà un dicembre ricco di soddisfazioni e novità per quanto riguarda l’ambito lavorativo. I Pesci si preparano a riscuotere i frutti del lavoro precedentemente svolto e qualcuno potrebbe anche incrementare i propri guadagni.

Grazie ad un oroscopo vantaggioso i progetti e le collaborazioni che nascono in questo periodo dell’anno si riveleranno vincenti. I nativi del segno potranno trovare il successo sperato, ma sarà necessario lavorare duramente, senza dare nulla per scontato. Anche chi è alla ricerca di un impiego o attende un risarcimento monetario, riceverà buone notizie. Ricordiamo inoltre che a partire dal 2 dicembre Giove è in posizione attiva, dandovi una notevole marcia in più.

Salute: la salute e la forma fisica dei Pesci migliorano a dicembre, anche se le tensioni del passato non sono definitivamente superate.

Intorno al 18 del mese, a causa degli influssi contrastanti di Mercurio, il segno potrebbe vivere un momento sottotono, accusando fastidi fisici e un senso di spossatezza. Le giornate conclusive del mese tuttavia si riveleranno più vantaggiose: potrete ricaricare le energie e ritrovare il buonumore.