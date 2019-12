Il mese di dicembre è appena iniziato: vediamo quali sono i disegni degli astri su amore, lavoro e salute per i nati sotto il segno del Sagittario. L’ultimo mese dell’anno si rivelerà molto vantaggioso per il segno sotto tutti punti di vista. Sarà un buon periodo per parlare di sentimenti, sia per le coppie che per i single alla ricerca dell’anima gemella. È un periodo vantaggioso anche per quanto riguarda l’ambito lavorativo e le questioni pratiche: chi desidera avanzare una proposta o presentare un progetto sarà infatti favorito dalle stelle.

Anche le cure e i trattamenti iniziati durante il nuovo mese porteranno degli ottimi risultati e le energie non mancheranno. Ecco di seguito le previsioni complete del mese di dicembre 2019 per il Sagittario.

Oroscopo di dicembre 2019 per il Sagittario

Amore: il mese di dicembre sarà importante per i sentimenti per il segno del Sagittario. È un momento fortunato per le coppie che desiderano fare dei progetti per il futuro, come il matrimonio o l’arrivo di un figlio, ma anche per i single alla ricerca dell’anima gemella.

Con un Oroscopo così favorevole non si esclude neanche la possibilità di fare degli incontri occasionali. Delle conoscenze nate da poco o un’amicizia di lunga data potrebbero rivelarsi qualcosa di più e regalare inaspettate emozioni. Particolarmente vantaggiose in tal senso si riveleranno le giornate dal 16 al 22 dicembre. Durante le festività dunque la vita sentimentale del segno avrà un recupero. Inoltre coloro i quali sono alle prese con questioni legali, come delle separazioni, potranno trovare una mediazione.

Lavoro: nonostante l’uscita di Giove dal segno, quello di dicembre sarà un mese vantaggioso per gli affari e le trattative. Sarà infatti l’ingresso di Mercurio in Sagittario a partire dal 9 del mese a dare forza al segno e favorirlo, soprattutto durante le prime due settimane, quando si potrà contare anche sull'appoggio di Sole e Luna. È il momento ideale per chi desidera avanzare una proposta o presentare un progetto: i nativi del segno riusciranno ad esprimere le proprie idee in modo convincente, suscitando immediatamente interesse nell'interlocutore.

Intorno al 16 dicembre qualcuno potrebbe ricevere una chiamata attesa da tempo, soprattutto se è alla ricerca di un’occupazione. Anche i giovani sono favoriti.

Salute: la prima metà di dicembre sarà caratterizzata da un notevole recupero fisico. Le cure sono favorite in questo periodo dell’anno, soprattutto per chi a fine estate ha dovuto fare i conti con fastidi o problemi fisici. Nonostante le energie e la grinta ritrovata, le prime giornate di quest’ultimo mese del 2019 vi vedranno molto impegnati.

Tra l’ambito lavorativo e l’organizzazione di questi giorni di festa, potreste arrivare a Capodanno un po’ stanchi: cercate di non strafare.