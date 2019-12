L'Oroscopo della settimana da lunedì 23 a domenica 29 dicembre prevede buone novità per lo Scorpione, mentre ci sarà qualche tensione per l'Acquario. Scopriamo nel dettaglio le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali della seconda sestina, compresa fra Bilancia e Pesci.

Da Bilancia a Pesci

Bilancia: la Luna nel vostro segno zodiacale vi regalerà una settimana fortunata. Riuscirete ad avere una bella energia da sfruttare soprattutto in ambito professionale. A partire da giovedì però, Mercurio in posizione sfavorevole potrebbe far nascere qualche inconveniente.

Attenzione a fare scelte troppo azzardate. I single potrebbero avvertire un senso di solitudine.

Scorpione: per i nati sotto il vostro segno zodiacale ci saranno delle buone notizie in arrivo. Mercurio e Giove promettono nuove grandi emozioni che da tempo non provavate. In ambito sentimentale riuscirete a raggiungere una maggiore serenità se avete una relazione ormai da lungo tempo. Luna in congiunzione vi regalerà anche molta fortuna, ma dovrete saperla cogliere affinché tutto vada secondo i vostri piani.

Sagittario: Mercurio sarà in congiunzione sul vostro segno zodiacale in questa settimana dal 23 al 29 dicembre, quindi sarete fortunati. Avrete la possibilità di farvi avanti sul lavoro ed esporre le vostre idee. Evitate di rimandare le decisioni, ma cercate di risolvere ogni questione il prima possibile. Attenzione a chi cercherà di mettervi i bastoni tra le ruote.

Capricorno: Venere sul vostro segno zodiacale vi renderà gli assoluti protagonisti di queste giornate di fine dicembre. Grazie a Mercurio inoltre, sul piano lavorativo sarà un periodo economicamente molto proficuo e redditizio. Se nei mesi precedenti avevate presentato un progetto, adesso potrebbe arrivare una risposta concreta. Giovedì e venerdì le giornate maggiormente fortunate.

Acquario: la Luna sarà dalla vostra parte soprattutto lunedì e martedì.

Potrete approfittarne se avete delle richieste da fare, sia in amore che sul lavoro. Mercoledì e giovedì saranno delle giornate più nervose, in cui rischierete di accumulare qualche tensione in più. Nel weekend ritroverete una certa serenità, cercando di trascorrere del tempo con i vostri familiari.

Pesci: nell'ultimo periodo le cose non sono andate esattamente come avreste voluto. Cercate di rilassarvi e non essere troppo apprensivi: in questa settimana da lunedì 23 a domenica 29 dicembre, le cose potranno evolversi per il meglio. In amore Venere vi regalerà maggiore fascino e sensualità. Chi sta intorno a voi non potrà resistervi. Approfittate di questo momento per portare acqua al vostro mulino. Nel weekend ci sarà qualche piccola tensione, ma nulla di eccessivamente problematico.