Il 15° turno di Serie A aprirà i battenti tra il 6 e l'8 dicembre 2019 e qui di seguito andremo ad analizzare come gli Astri influenzeranno questa giornata di campionato. In questo turno troviamo la Luna viaggiare dall'Ariete al Toro, dove staziona Urano, mentre Plutone, Saturno, Giove e Venere saranno nell'orbita del Capricorno. Il Sole permarrà in Sagittario come Nettuno che continuerà il suo moto in Pesci. Infine Marte e Mercurio sosteranno sui gradi dello Scorpione, nel frattempo il Nodo Lunare sarà nel segno del Cancro. Previsioni astrologiche favorevoli per Roberto Gagliardini, del segno Ariete, meno rosee, invece, per De Paul.

Probabile goal per Gagliardini

Ariete: probabile goal. Nel match tra Inter e Roma uno dei protagonisti potrebbe essere inaspettato come d'altronde 'suggeriscono' i Pianeti. Per Gagliardini, grazie alla Luna nel segno resa ancor più vivace dal Sole in Sagittario, il goal potrebbe infatti arrivare.

Toro: rocciosi. Per Łukasz Skorupski l'incontro di domenica tra il 'suo' Bologna ed il Milan di Pioli non è dei più semplici ma la determinazione che dimostra il mister Mihaijlovic potrebbe rispecchiarsi anche nel portiere rossoblu.

Gemelli: fuori fase. A Rodrigo De Paul, in forza all'Udinese, qualcosa potrebbe andare storto nel match contro il Napoli e non riuscire, come al solito, ad 'entrare in partita'.

Cancro: appannamenti. Una partita tutt'altro che semplice si prospetta contro la sua ex squadra per Zaniolo che dovrà fare i conti con molteplici asperità astrali a cui, pochi giorni fa, si è unito anche Giove nell'Elemento Terra.

Gran dispendio energetico per Okaka

Leone: dispendio d'energie. Le energie, a causa del duetto Marte-Mercurio, potrebbe venir meno ma il delicato incontro coi partenopei richiederà ugualmente ad Okaka di dare il massimo arrivando, con ogni probabilità, esausto a fine gara.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo Serie A

Vergine: prestazione brillante. Il difensore centrale rossonero Musacchio potrebbe sfoderare una prestazione ad alti livelli contro gli emiliani, dono gradito dello Stellium di Terra.

Bilancia: errore difensivo. Ștefan Radu nella partita tra seconda e terza della classe presumibilmente commetterà un grave errore difensivo. Chissà se tale distrazione sarà determinate per l'esito finale.

Scorpione: cartellini. Omar Colley, difensore blucerchiato, eccederà, con ogni probabilità, nel commettere infrazioni di gioco ed il rischio di terminare la gara anzitempo sarà elevato.

Ottima visione di gioco per Verre

Sagittario: punto di riferimento. Tra Sampdoria e Parma il difensore dei crociati Bruno Alves potrebbe divenire, ancor più del solito, un punto di riferimento per la propria squadra e, più nello specifico, per il reparto difensivo.

Capricorno: visione di gioco. Il Verona giocherà un'insidiosa trasferta a Bergamo ed il trequartista Verre dimostrerà, con tutta probabilità, di avere un'ottima visione di gioco convincendo Juric a confermarlo per una maglia nei prossimi match.

Acquario: irascibili. Lo scontro al vertice tra Lazio e Juventus potrebbe vedere Federico Bernardeschi estremamente nervoso e, forse, Mister Sarri potrebbe optare per farlo accomodare in panchina dall'inizio.

Pesci: fuori forma. Per Cornelius il match contro la Samp potrebbe evidenziare la condizione fisica precaria del giocatore nell'ultimo periodo. Servirà qualche altra giornata per vederlo esprimersi a livelli idonei.