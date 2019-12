Sabato 14 dicembre 2019 troviamo la Luna ed il Nodo Lunare transitare nel segno del Cancro, mentre Nettuno stazionerà sui gradi dei Pesci. Giove, Saturno, Venere e Plutone sosteranno in Capricorno, nel frattempo il Sole e Mercurio saranno nell'orbita del Sagittario. Inoltre Urano permarrà in Toro come Marte nel segno dello Scorpione. Previsioni astrologiche favorevoli per Sagittario e Scorpione, meno entusiasmanti per Vergine e Capricorno.

Sul podio

1° posto Scorpione: briosi. Il tono umorale in casa Scorpione sarà, con ogni probabilità, a pieno regime tanto che nell'ambiente lavorativo qualche collega potrebbe stranirsi di questa insolita briosità.

2° posto Cancro: affettuosi. Il clima nel focolare domestico si assesterà sui binari della serenità e ciò, presumibilmente, stimolerà l'affetto reciproco nel menàge di coppia cimentando la simbiosi relazionale.

3° posto Sagittario: relax. La settimana che si sta avvicinando a conclusione è stata per molti nativi parecchio faticosa ed in questo sabato, a ragion veduta, potrebbero optare per 24 ore dedicate esclusivamente al relax.

I mezzani

4° posto Leone: pensierosi. La Luna in Cancro potrebbe 'insinuare' qualche dubbio nei pensieri nativi che, sino alle 20 circa, saranno colti da svariati ripensamenti per poi accorgersi verso sera che la strada intrapresa è quella ideale.

5° posto Toro: poco lucidi. La fluidità di pensiero potrebbe venir meno in questo primo giorno del weekend rendendo inclini i nati Toro ad errori di valutazione. L'antidoto per tali errori sarà una rigenerante giornata di ferie.

6° posto Pesci: routine. Sabato pressoché routinario con nessuna novità degna di nota prevista all'orizzonte. Per ottimizzare il loro tempo libero sarà bene che si dedichino alle attività pratiche rimandate nei giorni addietro.

7° posto Acquario: impulsivi. In questa giornata i nati Acquario, viste le asperità odierne, risulteranno oltremodo impulsivi e, sopratutto, non baderanno agli eventuali effetti delle loro parole e dei loro gesti.

8° posto Capricorno: fiacchi. Le energie saranno, c'è da scommetterci, il 'tallone d'Achille' della giornata nativa che, di conseguenza, li farà divenire svogliati, sia in ambito pratico che professionale.

9° posto Gemelli: umore 'flop'. Imbronciati e con l'umore sotto i tacchi oggi i nati del segno affronteranno la giornata senza troppa voglia di comunicare con le persone che avranno accanto. Già dalla sera il clima si rasserenerà.

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: stressati. Le molteplici attività pratiche da ultimare quest'oggi potrebbero stressare parecchio i nati Bilancia che, per evitare ciò, farebbero bene a delegarne alcune o, semplicemente, rinviarle a data da destinarsi.

11° posto Ariete: lavoro 'flop'. Nell'ambiente professionale qualcosa potrebbe non girare per il verso giusto ed i nativi non faranno nulla per nascondere il loro malcontento.

12° posto Vergine: vendicativi. I nati Vergine che hanno subito un torto, o presunto tale, nei giorni precedenti potrebbero far prevalere l'idea di vendicarsi in questo sabato, dono sgradito della congiunzione tra la Luna e Nettuno.