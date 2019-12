Domenica 22 dicembre 2019 troveremo la Luna e Marte stazionare nel segno dello Scorpione, mentre Venere, Giove, Plutone e Saturno saranno nell'orbita del Capricorno. Mercurio ed il Sole sosteranno in Sagittario; nel frattempo Urano continuerà il suo moto in Toro. Infine il Nodo Lunare rimarrà stabile in Cancro come Nettuno che permarrà sui gradi dei Pesci. Previsioni astrologiche favorevoli per Vergine e Scorpione, meno rosee per Ariete e Pesci.

Sul podio

1° posto Vergine: finanze 'top'. Il settore economico dei nativi godrà presumibilmente dei magnifici influssi odierni, capitanati dal duetto di Terra formato da Venere e Giove, a patto che tali denari non vengano scialacquati per acquisti non necessari.

2° posto Scorpione: passionali. Nel focolare domestico i nati Scorpione 'vanteranno' probabilmente un notevole trasporto passionale, di contro però verrà meno l'atteggiamento affettuoso verso l'amato bene.

3° posto Cancro: sereni. Il clima in coppia, con tutta probabilità, volgerà al bello questa domenica e finalmente il menàge amoroso prenderà vigore e slancio dopo le burrascose giornate appena trascorse.

I mezzani

4° posto Acquario: acquisti. Domenica dedita allo shopping più sfrenato dove sarà probabile che i nati Acquario, a fronte delle ultime entrate finanziarie, non baderanno a spese per concedersi quell'oggetto tanto agognato.

5° posto Sagittario: stand-by. Una giornata in cui i nativi vorranno staccare la spina dalla quotidianità, dedicandosi esclusivamente al relax più assoluto ed all'affetto delle persone care.

6° posto Leone: attendisti. I Luminari si daranno 'battaglia' ed i nativi, capendo l'antifona, decideranno di assumere un mood attendista, evitando qualsiasi manovra espansionistica. Amore in secondo piano.

7° posto Capricorno: a rilento. Il settore professionale dei nati del segno questa domenica, c'è da scommetterci, risentirà del contrasto tra Marte e Mercurio che potrebbe rallentare l'avanzata dei loro progetti lavorativi in essere.

8° posto Ariete: straniti. Il comportamento sopra le righe della dolce metà lascerà perplessi i nati Ariete che, dopo l'iniziale 'smarrimento', non perderanno tempo nel chiedere in maniera decisa numi in merito.

9° posto Gemelli: gelosi. Senza una motivazione apparente, ma perlopiù a causa delle copiose asperità astrali odierne, i nati del segno avvertiranno un forte senso di gelosia nei confronti del partner.

Ultime posizioni

10° posto Toro: dubbiosi. La Luna e Marte in angolo dissonante porranno l'accento sulle ultime scelte fatte dai nativi e, di conseguenza, renderanno probabile l'insorgenza di alcuni dubbi a riguardo-

11° posto Pesci: fuori fase. Oggi ai nati Pesci sembrerà, con tutta probabilità, di girare a vuoto mentre si dedicheranno alle attività pratiche. Sarà bene non spazientirsi ed attendere qualche giorno perché il trend muti.

12° posto Bilancia: stressati. Con l'avvicinarsi delle festività molte incombenze potrebbero gravare 'sulle spalle' dei nativi e tale mole di lavoro, che non sarà 'alleggerita' da nessuna persona, spianerà la strada allo stress.